Zugunglück mit Personenschaden

Worms, Bahnstrecke im Stadtgebiet (ots) – Am Sonntag, dem 15.08.2021, zwischen

20:00 Uhr und 21:00 Uhr, kommt es in Worms-Pfiffligheim zu einem Zusammenstoß

zwischen einer Regionalbahn und einer Person, die vor Ort noch ihren schweren

Verletzungen erlag. Der Lokführer und die 22 Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Die Ursache des Unfalles ist derzeit nicht geklärt und aktuell Gegenstand der

Ermittlungen.

Aufgrund der Unfallörtlichkeit im Stadtgebiet und der vielen Einsatzkräfte

erschienen Schaulustige. Diese mussten durch die Polizei von der Unfallstelle

ferngehalten werden, damit die Rettungskräfte ungestört arbeiten konnten.

Es wird deshalb expliziert darauf hingewiesen, dass das Behindern von

Einsatzkräften und das Fertigen von Fotos von Unfallopfern eine Straftat

darstellt.

Mit dem Bohrer zum Tanken

Lonsheim und Flonheim (ots)

In der Nacht auf Samstag suchten Unbekannte zwei Ortschaften in Rheinhessen auf, um dort wie man sagt, bei Nacht und Nebel, kostengünstig zu tanken. Die unbekannten Täter bohrten in die Tankbehälter von drei geparkten Autos je ein Loch, um dann das auslaufende Benzin aufzufangen. Ärgerlich für die Fahrzeugbesitzer, haben sie außer dem fehlenden Benzin nun auch noch einen Schaden am Tank, der repariert bzw. ausgetauscht werden muss. Das Ganze geschah in den Orten Lonsheim und Flonheim-Uffhofen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so melden Sie sich bitte bei der Alzeyer Polizei unter Rufnummer 06731 9110.

Am Steuer unter Drogen ertappt

Alzey (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei einen 19-jährigen Autofahrer in Alzey. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit fielen drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm auf. Ein darauf folgender Drogentest bestätigte den Verdacht und war im Ergebnis auf Kokain positiv. Ihm wurde eine beweiskräftige Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholbedingte Körperverletzungsdelikte zwischen Bahnhofsklientel

Worms, Hauptbahnhof (ots) – Am Samstag den 14.08.2021 gegen 15:40 Uhr geraten

zwei polizeibekannte und alkoholisierte Männer auf dem Bahnhofsvorplatz in

Streit, woraufhin der Beschuldigte seinen Kontrahenten niederschlägt und am

Boden liegend noch tritt. Anschließend geht der Beschuldigte in die

Bahnhofsgaststätte 24/7. Mehrere Passanten informieren die Polizei. Während die

Streife noch bei dem Geschädigten versucht den Sachverhalt aufzunehmen, gerät

der Beschuldigte auch in der Gaststätte mit einem alkoholisierten Gast in

Streit, was dahin gehend endet, dass er auch diesen Mann niederschlägt und die

Gaststätte verlässt. Hier wird der Beschuldigte von der Polizeistreife gestellt,

die sofort verbal aggressiv angegangen wird. Daraufhin wird der Beschuldigte

fixiert und in Gewahrsam genommen. Anzeigen folgen; Atemalkoholtest ergibt bei

dem Beschuldigten 2,1 Promille. Beide Verletzte verweigern die ärztliche

Behandlung und wollten lieber weiter trinken.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte endet in der RFK Alzey

Worms, Parkplatz WEP (ots) – Nachdem ein aufmerksamer Bürger der Polizei

gemeldet hat, dass am Samstag den 14.08.2021 gegen 10:15 Uhr ein Mann neben

seinem PKW den Autoschlüssel sucht und offensichtlich alkoholisiert ist, wurde

dieser durch eine Streifenwagenbesatzung angesprochen. Dieser reagierte sofort

aggressiv, beleidigte die beiden Polizeibeamten und wollte sich der Kontrolle

entziehen. Als er aufgehalten werden sollte, griff dieser die beiden

Polizeibeamten körperlich an. Als er fixiert ist und zur Dienststelle verbracht

werden soll, spuckt er auch noch einen Polizeibeamten an, trifft

glücklicherweise jedoch nur den Arm. Auf der Dienststelle bzw. im Klinikum wird

dem Beschuldigten eine Blutprobe zwecks Alkohol und Drogen entnommen.

Anschließend wird der Beschuldigte aufgrund seines Drogen-/Alkohol-Mischkonsums

in die RFK Alzey eingeliefert. Anzeige sowie die Kosten der PKW-Umsetzung

folgen.

Wenn man den Führerschein behalten möchte

Alzey (ots)

Ein sorgenvoller Passant meldete der Polizei in den frühen Samstagmorgenstunden gegen 04.00 Uhr eine reglose Frau, die auf dem Alzeyer Obermarkt in einem PKW säße. Wie sich herausstellte hatte die 59-jährige Rheinhessin die Nacht über dem Alkohol deutlich zugesprochen und beabsichtigte in ihrem Fahrzeug zu schlafen, bis sie ein Angehöriger abholen würde. Zur vorsorglichen Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt verschlossen die Polizeibeamten den PKW und brachten die Dame nach Hause.

Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen der Polizei Worms

Worms, Donnersbergstraße (ots) – Aufgrund eines Einsatzes wegen Ruhestörung wird

in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:15 Uhr ein Funkstreifenwagen der

Polizei Worms in der Donnersbergstraße in Worms geparkt. Währenddessen die

Beamten sich bei der Sachverhaltsaufnahme, und dementsprechend nicht am

Fahrzeug, befinden, werden durch bislang unbekannte Täter Teile des

Außenspiegels des Einsatzfahrzeuges abgetreten und entwendet, sodass ein

Sachschaden von ca. 800 Euro entsteht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Verkehrsunfall zieht Vollsperrung nach sich

Worms (ots) – Am 13.08.2021 gegen 16 Uhr befährt ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die

Bundesstraße 9 auf der rechten Fahrspur in Höhe des Festplatzes in Worms. Ein

Sattelschlepper mit Anhänger befährt zum gleichen Zeitpunkt die linke Fahrspur

in gleicher Fahrtrichtung. Als der 41-jährige Fahrer des Gespanns die Fahrspur

nach rechts wechseln möchte, übersieht er den dort fahrenden Pkw und fährt

diesem hinten auf. Nach dem Zusammenstoß wird der Pkw noch etwa 50 Meter

mitgeschleift, bis beide Fahrzeuge zum Stehen kommen. Beide Fahrzeugführer haben

keine offensichtlichen Verletzungen, werden jedoch durch den Rettungsdienst

vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge sind beschädigt, verbleiben

jedoch fahrbereit. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme

vollgesperrt.

Verkehrsunfallflucht mit Abkommen von der Fahrbahn

Am 13.08.2021 gegen 15:20 Uhr kommt es in der Von-Steuben-Straße kurz vor der Einmündung zur Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Worms-Herrnsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zurzeit unbekannter Taxifahrer wechselt nach Angaben der anderen Verkehrsunfallbeteiligten derart abrupt die Fahrspur nach rechts, dass eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin, welche sich mit ihrem Pkw bereits auf der rechten Fahrspur befindet, eine Gefahrenbremsung durchführen muss, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine dahinterfahrende 43-jährige Pkw-Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig reagieren und ihr Fahrzeug abbremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkt sie ihren Pkw nach links auf die dort befindliche Grünfläche, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Baum kommt. Glücklicherweise wird hierdurch niemand verletzt. Der Baum wird durch den Zusammenstoß in Mitleidenschaft gezogen und muss durch die Feuerwehr beseitigt werden. Der Taxifahrer, welcher in diesem Fall durch sein Fahrmanöver hauptsächlich die Unfallursache gesetzt hat, entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ob dieser zu diesem Zeitpunkt überhaupt Kenntnis über einen Verkehrsunfall hatte, ist zurzeit nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-8520 entgegen.

Brennender Tiertransporter auf der A61 – 30 Rinder unverletzt

Gau-Bickelheim (ots)

Am 13.08.2021 kam es um 02:35 Uhr auf der A61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe der Anschlussstelle Worms-Zentrum zu einem Reifenschaden an dem Auflieger eines mit 30 Rindern beladenen Tiertransporters, infolgedessen der betroffene Reifen in Brand geriet. Der Reifen konnte durch den Fahrer des LKW noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht werden. Da der Auflieger durch die entstandenen Brandschäden nicht mehr fahrbereit war, musste eine Umladung der Rinder erfolgen. Der Umladevorgang der glücklicherweise unverletzten Tiere wurde durch einen hinzugezogenen Veterinär überwacht. Die Richtungsfahrbahn Süden musste für das Umladen sowie die Bergung des defekten Sattelanhängers von 08.00 Uhr bis 08.50 Uhr gesperrt werden.

Worms – Auffahrunfall – Wormserin verletzt

Worms (ots) – Gestern Morgen prallte in der Wormser Innenstadt eine Autofahrerin

gegen einen Reisebus und zog sich Verletzungen zu. Der Reisebus befuhr gegen

10:30 Uhr den Lutherring, als 46-jährige Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die

nachfolgende 52-jährige Wormserin fuhr infolge Unachtsamkeit auf das Heck des

Busses auf und verletzte sich hierbei. Ihr PKW wurde durch die Wucht des

Aufpralls so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der

Sachschaden wird insgesamt auf ca. 8000 Euro beziffert.