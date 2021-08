Mit Schockanruf Seniorin um Geld gebracht, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 13.08.2021, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Freitag wurde in Bad Homburg eine Seniorin mittels eines sogenannten „Schockanrufs“ um mehrere Tausend Euro gebracht. Am Vormittag erhielt die ältere Bad Homburgerin einen Anruf, in dem ihr geschildert wurde, dass eine Angehörige der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und dabei jemand ums Leben gekommen sei. Die Verwandte sei nun in Haft und könne nur gegen die Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Im Glauben, der Angehörigen zu helfen, hob die ältere Dame in ihrer Bankfiliale den geforderten Betrag ab. Das Geld übergab sie schließlich gegen 13.00 Uhr in der Louisenstraße in Höhe des Louisencenters einem Abholer. Der Täter wird beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 160cm bis 165cm groß. Er habe eine schwarze Hose, einen blauen Pullover und eine Kopfbedeckung getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Usingen, Kransberg, Hauptstraße, 15.08.2021, 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr

(pa) In Usingen Kransberg waren am Sonntag Einbrecher an Werk. Zum Tatort wurde ein in der Hauptstraße gelegenes Einfamilienhaus. Die Täter verschafften sich zwischen 17.00 Uhr nachmittags und 23.30 Uhr am Abend durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in die Wohnräume, die sie anschließend nach Wertgegenständen durchwühlten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Einbrecher suchen Freibad heim,

Wehrheim, Rodheimer Straße, 15.08.2021, 21.30 Uhr bis 16.08.2021, 06.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag kam es auf dem Gelände des Wehrheimer Freibads zu einem Einbruch. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen betraten Unbekannte das in der Rodheimer Straße befindliche Schwimmbadgelände. Dort hebelten die Täter eine Tür auf, um in den Kassenbereich zu gelangen. Die Einbrecher stahlen Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 zu melden.

Fahrräder entwendet,

Wehrheim, Obernhainer Weg, 14.08.2021, 20.00 Uhr bis 15.08.2021, 11.00 Uhr

(pa)Zwei Fahrräder im Wert von zusammen fast 3.000 Euro stahlen Unbekannte am Wochenende in Wehrheim. Die Räder befanden sich in einem Unterstand an einem Einfamilienhaus im Obernhainer Weg und waren mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag betraten Unbekannte das Grundstück, um das Schloss gewaltsam zu entfernen und die Fahrräder an sich zu nehmen. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein beigefarbenes Mountainbike der Marke „Ghost“ – Modell „SL AMR 4.7“ – sowie ein türkisfarbenes Herrenrad des Herstellers „Cube“ – Modell „Curve Pro“. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 – 0 entgegen.

Bodenbrände im Feldberggebiet,

Gemarkung Bad Homburg, Klingenkopf / Gemarkung Schmitten, Kleiner Feldberg, 14.08.2021, 10.50 Uhr / 15.08.2021, 12.10 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes kam es im Feldberggebiet zu zwei Bränden, bei denen jeweils etwa 70 Quadratmeter Waldboden brannten. Am Samstag gegen 10.50 Uhr meldeten Spaziergänger ein Feuer in der Bad Homburger Waldgemarkung im Bereich „Klingenkopf“. Der Feuerwehr gelang es schnell, das brennende Geäst am Waldboden zu löschen und somit eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Am Sonntagmittag gegen 12.10 Uhr wurde ein ähnliches Brandgeschehen in der Schmittener Gemarkung nahe des Kleinen Feldbergs gemeldet. Nachdem die Örtlichkeit lokalisiert werden konnte, wurde auch dieser Brand durch die Feuerwehr gelöscht, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Zur Brandursache liegen in beiden Fällen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Die Bad Hombuger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in den genannten Bereichen möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Rollerfahrer bei Kollision mit Traktor schwer verletzt, L 3063, zwischen Usingen Wilhelmsdorf und B 275, 15.08.2021, gg. 19.20 Uhr

(pa)Bei einem Zusammenstoß eines Rollerfahrers mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Sonntagabend auf der L 3063 bei Usingen Wilhelmsdorf wurde ein 32-Jähriger so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Der in Grävenwiesbach wohnhafte Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Motorroller aus Richtung B 275 in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs, als ihm ein Traktor entgegenkam. Dessen 55-jähriger Fahrer wollte kurz nach dem Ortsausgang von Wilhelmsdorf in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, sodass dieser mit der rechten Seite des Traktors kollidierte. Der 32-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Frankfurter Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, musste die Landesstraße über mehrere Stunden gesperrt werden.

VW gerät in Gegenverkehr,

L 3041, zwischen Wehrheim und Köppern (Gemarkung Wehrheim), 15.08.2021, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall im Köpperner Tal zwei Personen verletzt und ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro verursacht. Gegen 13.00 Uhr war ein 77-jähriger Rosbacher mit seinem VW von Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Köppern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Volkswagen geriet in den Gegenverkehr, wo er zunächst mit einem Range Rover und anschließend mit einem Seat kollidierte. Der 77-jährige VW-Fahrer sowie sein 84 Jahre alter Beifahrer zogen sich bei den Zusammenstößen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Auch der 34-jährige Fahrer des Seat wurde zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Da der Verdacht besteht, dass der 77-jährige VW-Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol gefahren haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Volkswagen sowie der Seat des 34-Jährigen wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

BMW überschlägt sich,

B 455, zwischen Oberursel und Königstein (Gemarkung Oberursel) 15.08.2021, gg. 09.50 Uhr

(pa)Am Sonntagmorgen musste ein 42-jähriger Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich mit seinem BMW auf der B 455 bei Oberursel überschlagen hatte. Der BMW-Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis war gegen 09.50 Uhr von der A 661 kommend in Richtung Eichwäldchentunnel unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und sein BMW ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug rutschte quer in die rechtsseitige Böschung und überschlug sich, wobei sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da ein Atemalkoholtest mit dem BMW-Fahrer einen Wert von über 1,3 Promille zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein BMW erlitt einen Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.