Haustür eingetreten

Alsfeld – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmittag (13.08.) und Samstagmorgen (14.08.) Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße „Grabbrunnen“, indem sie die Wohnungstür eintraten. Sie entwendeten einen auf dem Tisch stehenden Laptop im Wert von rund 60 Euro und warfen Eier an die Wände. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kalbach – Am Freitagmittag (13.08.) wurde bei Bauarbeiten an einem Stall an der Ortsgrenze von Oberkalbach ein 35-jähriger Mann aus Kalbach tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren gegen 13 Uhr mehrere Personen unter Zuhilfenahme eines Krans mit Arbeiten an der Dachkonstruktion beschäftigt. Dabei wurde der 35-Jährige durch ein Bauteil auf bisher ungeklärte Weise so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb.

Die Kriminalpolizei Fulda und die Staatsanwaltschaft Fulda haben die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Was genau an der Baustelle passiert ist, ist bisher noch nicht bekannt. Zur Ursachenfindung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Aufbruch mehrerer Pkw

Rotenburg – Unbekannte Langfinger trieben zwischen Donnerstagabend (12.08.) und Freitagmorgen (13.08.) ihr Unwesen. In der Zeit zwischen abends 18.30 Uhr und morgens 10 Uhr brachen sie mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten Wertgegenstände.

In allen Fällen schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein. Betroffen waren ein grauer Skoda Kodiak in der Poststraße, ein grauer BMW 520d in der Bürgerstraße, ein schwarzer Hyundai i30 in der Straße „An der Goldenen Ecke“, ein silberner VW Passat im Katzenkopfweg und ein brauner Audi A 5 in der St.-Nikolay-Straße. Die Fahrzeuge waren auf teils öffentlichen und teils privaten Parkplätzen abgestellt worden. Die Unbekannten erbeuteten Diebesgut und hinterließen Sachschaden im Wert mehrerer hundert Euro.

Mädchen von Unbekanntem angesprochen

Cornberg – Ein Unbekannter sprach am Sonntag (15.08.), gegen 13 Uhr, zwei Mädchen auf dem Gelände des Stadions in der Straße „Am Sportplatz“ an und bat diese, mit ihm zu kommen. Nachdem beide verneinten flüchteten die Zehnjährigen. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Zehnjährigen beschreiben den Unbekannten wie folgt: männlich, mittleren Alters mit schulterlangen, blonden, glatten Haaren. Er trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Der Mann fuhr einen älteren silber-grauen Bus (Kastenwagen).

Ergänzung zum Wohnhaus- und Scheunenbrand

Alheim – Im Ortsteil Baumbach stand am Sonntag (15.08.), gegen 17 Uhr, eine doppelstöckige Scheune in der Straße „Am Loh“ in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Werkstattgebäude sowie den Dachstuhl des Wohnhauses über. Die Feuerwehr verhinderte durch schnelles Eingreifen eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Wohnhaus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen

Länger andauernde Verkehrsbehinderungen BAB 5

Bad Hersfeld (ots)

Gemünden (Felda) – Auf der BAB 5 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck kommt es zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld West aufgrund einer Brückenbeschädigung zu Verkehrsbehinderungen.

Die Übergangskonstruktion von der Fahrbahn zur Brücke (Dehnungsfuge) ist stark beschädigt und muss ausgetauscht werden. Die Arbeiten werden mehrere Tage andauern. Derzeit wird der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbeigeführt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die auf dem Weg aus Frankfurt am Main kommend in Richtung Kassel wollen, werden gebeten, bereits über die BAB 66 bis zum Fuldaer Dreieck zu fahren und von dort die BAB 7 in Richtung Kassel zu nehmen.

Weitere Umleitungsempfehlung ist die vor Ort ausgeschilderte U 27. Diese führt über ab der Anschlussstelle Homberg/Ohm über die B49 in Richtung der Anschlussstelle Alsfeld-West.

Festnahme von drei PKW-Dieben nach kurzer erfolgloser Flucht

Am Sonntag, den 15.08.2021 um 07:00 Uhr fiel einem Ehepaar aus Hannover auf der BAB 7, zwischen Kassel und dem Kirchheimer Dreieck ein verdächtiger PKW mehrmals auf. Dieser hatte ebenfalls ein hannoveraner Kennzeichen. Der Fahrer fuhr deutliche Schlangenlinien. Der Zeuge meldete sich zuerst beim Polizeipräsidium in Nordhessen. Eine Fahndung im dortigen Bereich verlief zunächst erfolglos. Durch eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte das Fahrzeug im Bereich des Kirchheimer Dreieckes angetroffen werden. Die Kontrolle sollte in einer Parkbucht am Ende des „Klebaer Berges“ sattfinden.

Eine mittlerweile durchgeführte Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Citroen C5 am Vortag in Hannover entwendet wurde. Als die vorgesehene Kontrollstelle angefahren werden sollte, wendete der PKW und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Waldweg, der parallel zur BAB verläuft zunächst in Richtung Ortslage Kleba. Die Streife rechnete jedoch mit einem solchen Manöver und nahm die sofortige Verfolgung auf. Nach ca. 100 m auf dem Waldweg gabelte sich dieser. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal gegen einen Baum.

Einer der drei Insassen versuchte zu Fuss die Flucht fortzusetzen. Dieser Versuch wurde jedoch wenige Meter vom Fahrzeug entfernt beendet. Der Fahrer und der Beifahrer waren nicht nur wegen des Unfalles nicht mehr in der Lage einen weiteren Fluchtversuch zu starten. Alle drei Insassen hatten offensichtlich erhebliche Mengen an Drogen konsumiert.

Die drei Insassen wurden festgenommen und durch Unterstützungskräfte zur Sachbearbeitung auf die Wache verbracht. Zum Sachverhalt passte, dass der Fahrer natürlich nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war.

Da der Fahrer in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Vorführung bei dem Haftrichter des Amtsgerichtes Bad Hersfeld angeordnet. Die beiden Mitfahrer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei dem Unfall wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Die ärztliche Versorgung erfolgte im Klinikum Bad Hersfeld.

Im Fahrzeug wurden noch unbekannte Substanzen aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am 14.08.2021 befuhr gegen 16:40 Uhr ein 19 jähriger mit seinem Motorrad die K24 von Dipperz-Finkenhain nach Wolferts. In einer Linkskurve kam er in Folge eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fulda gebracht. Der Fahrer und der Beifahrer des Pkw wurden leicht verletzt. An dem Motorrad und dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Auffahrunfall mit -2- leichtverletzten Personen

Am 14.08.21 gegen 15:39 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 254 zwischen Maberzell und Fulda in Höhe der Tankstelle ein Auffahrunfall. Dabei fuhr eine 19 jährige aus Lauterbach auf Grund von Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Pkw eines 23 jährigen Fuldaers auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der Pkw des Fuldaers auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 28 jährigen geschoben. Hierbei erlitten der 23 jährige und der 28 jährige Fahrer leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.