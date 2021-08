Tatverdächtiger mit Haftbefehl angetroffen, Flörsheim am Main, Am Untertor, Sonntag, 15.08.2021, gegen 22:15 Uhr

(jn)Infolge eines versuchten Diebstahles und einer Körperverletzung haben Flörsheimer Polizisten am Sonntagabend in Flörsheim einen 36-jährigen Mann mit einem Haftbefehl festgenommen und einer JVA zugeführt.

Gegen 22:15 Uhr beschrieb eine Anwohnerin der Straße „Am Untertor“ einen Mann, der soeben aus dem Keller ihres Mehrfamilienhauses das Fahrrad der Geschädigten gestohlen habe. Als sie ihn darauf ansprach, soll dieser zwar aggressiv reagiert, jedoch das Rad hingelegt haben und geflüchtet sein. Kurz nach diesem Vorfall sei es dann in unmittelbarer Nähe zu einer Körperverletzung gekommen. Den Angaben eines 21-Jährigen folgend, sei er soeben unvermittelt von einem Mann angegriffen worden, wobei er eine Gesichtsverletzung erlitt. Zwecks weiterer Behandlung kam der 21-Jährige in ein Krankenhaus.

Die beiden Geschädigten beschrieben den Täter als etwa 1,70 Meter großen, dunkelhäutigen Mann, der ein weißes T-Shirt trug. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 36-jähriger Mann aus Hochheim angetroffen und festgenommen werden, der für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Flörsheim sistiert wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den alkoholisierten Tatverdächtigen ein offener Haftbefehl vorlag. Dies hatte zur Folge, dass er nach Abschluss der Maßnahmen in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Ob der 36-Jährige auch als Täter für den Diebstahl und die Körperverletzung in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Randaliert und festgenommen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, Samstag, 14.08.2021, 17:30 Uhr

(jn)Ein 34-jähriger Mann ist am Samstagabend in Eschborn festgenommen worden, nachdem er in einer Gaststätte randaliert und einen Mitarbeiter angegriffen hatte. Befragungen am Tatort zufolge betrat der Tatverdächtige um 17:30 Uhr den Gastraum in der Hauptstraße und geriet dann in Streit mit einem 54 Jahre alten Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang soll er nach dem Mann geschlagen und eine Glasvase zerstört haben, bevor er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Der 34-Jährige aus Eschborn, der einem freiwilligen Atemalkoholtest zufolge etwa 1,5 Promille hatte, kam daraufhin mit zur Polizeistation. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Erteilung eines Platzverweises für den Tatortbereich wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen Bus getreten und herumgeschrien, Hattersheim am Main, Okriftel, Sindlinger Straße, Samstag, 14.08.2021, 12:40 Uhr

(jn)Am Samstagmittag musste im Hattersheimer Ortsteil Okriftel ein 23 Jahre alter Mann aus Bad Soden aufgrund seines Verhaltens in eine Klinik verbracht werden. Gegen 12:40 Uhr hatte der Bad Sodener in der Sindlinger Straße beabsichtigt, ohne Geld und gültige Fahrkarte in einen Linienbus zu steigen. Daraufhin wurde er des Busses verwiesen, was den 23-Jährigen dazu veranlasste, die Weiterfahrt mittels eines auf die Fahrbahn geschobenen Blumenkübels zu unterbinden. Im weiteren Verlauf soll der Mann zudem den Busfahrer beleidigt und mehrere kleinere Steine auf den Bus geworfen und auch gegen diesen getreten haben, bevor er davonlief. Eingesetzte Streifen der Polizeidirektion Main-Taunus konnten den 23-Jährigen, der sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wenig später identifizieren und zur weiteren Behandlung einer Klinik zuführen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Wahlplakate abgerissen,

Kelkheim (Taunus), Am Marktplatz, Samstag, 14.08.2021, 07:30 Uhr

(jn)Am Samstagmorgen ist in der Kelkheimer Innenstadt ein junger Mann auf einem Fahrrad beobachtet worden, der Wahlplakate beschädigt hat. Gegen 07:30 Uhr sei der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann mit dunkelblonden, mittellangen Haaren und ungepflegtem Vollbart im Bereich „Am Marktplatz“ unterwegs gewesen. Dabei riss er Wahlplakate unterschiedlicher Parteien von ihren Befestigungen und fuhr auf seinem weißen Mountainbike davon. Er soll einen roten Windbreaker mit der weißen Aufschrift „Indeed“ auf dem Rücken und eine kurze rote Hose der Marke „Adidas“ sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 -0.

Citroen mutwillig beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Küstriner Straße, Mittwoch, 11.08.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 13.08.2021, 15:20 Uhr

(jn)Allem Anschein nach vorsätzlich ist im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag in Kelkheim ein Citroen beschädigt worden. Der grüne Berlingo parkte in der Küstriner Straße, als ein oder mehrere Unbekannte eine Fahrzeugseite zerkratzten und mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Hinweise bitte an die Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0.