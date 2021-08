Kryptowährungen werden zu einem immer ernster nehmenden Konkurrenten für normale Geldwährungen.

Seitdem der Bitcoin dermaßen an Bekanntschaft gewonnen hat, gehen immer mehr Anbieter den Schritt, Coins als Zahlungsmethode einzufügen. Die Kryptowährung bekommt mittlerweile in der Online-Casino-Branche eine immer größere Bedeutung. Immer mehr Online-Casinos öffnen ihre Pforten in der Suche nach neuen Wegen, mehr Spieler anzulocken. Glücksspiel mit Kryptowährungen hat sich für Casinos eine große Chance eröffnet, um zwei Sachen zusammenzuführen – Kryptowährungen und Spaß beim Spielen im Casino.

Viele Online-Casinos bieten bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, mit Coins wie Bitcoin einzuzahlen oder die Gewinne auch auszuzahlen. Somit entstehen immer mehr Angebote für Neukunden, welche sehr lukrativ wirken. Bonusangebote für Ersteinzahlungen oder sogar ein casino bonus ohne Umsatzbedingungen werden durch den neuen Boom mit Kryptowährung möglich. Das ist aber nur eine kleine Anzahl an Bonusangeboten. Freispiele, Cashback, Reload-Bonusse und vieles mehr kann mit einer Einzahlung von Kryptowährung aktiviert werden.

Wie kann man mit Kryptowährung eine Einzahlung durchführen?

Für die Einzahlung mit Kryptowährung müssen Sie erstmal einen E-Wallet und Coins besitzen, ansonsten wird die Transaktion nicht möglich. Durch die Auswirkungen der Kryptowährung gibt es immer mehr Anbieter von E-Wallets, also müssen Sie sich einen guten und sicheren aussuchen. Da wären Hardware, Desktop und Mobile Wallets von Anbietern wie Exodus, Electrum oder auch Ledger, die Wahl ist ganze alleine Ihnen überlassen.

Die Einzahlung der Kryptowährung funktioniert wie jede normale Überweisung, Sie bekommen die Adresse des E-Wallets vom Online-Casino, danach wird die gewünschte Anzahl an Coins überwiesen. Die Transaktion ist normalerweise eine Sofortüberweisung, kann aber im schlimmsten Fall einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nachdem die Transaktion durch ist und überprüft ist, erhalten Sie das Guthaben auf Ihr Konto. Viele moderne Glücksspielunternehmen akzeptieren schon verschiedene Kryptowährungen, das zeigt, dass diese Zahlungsmethode sicher und sehr beliebt ist. Es sieht so aus, als ob bald jedes seriöse und zuverlässige Casino in der Welt seinen Kunden die Möglichkeit bieten wird, mit Bitcoin einzuzahlen.

Wie sicher ist eine Überweisung mit Kryptowährung?

Kryptowährung sorgt oft für Aufregung wegen ihrer ständigen Preisveränderung und dem ganzen hoch und runter, aber eins hat sich von Anfang an nicht geändert, die Sicherheit dahinter. Die Blockchain Technologie sorgt dafür, dass jede Transaktion sicher verschlüsselt ist und keiner diese entschlüsseln kann. Das ist sehr wichtig, da Transaktionen von jedem im Internet gesehen werden können. Somit ist für eine Transparenz gesorgt, welche zur gleichen Zeit sicher ist.

Das Glücksspiel im Internet hatte oft Probleme mit unseriösen Anbietern und das eine Zeit lang immer zweimal überlegt werden sollte, ob man eine Einzahlung tätigt. Das bestärkte bekannte Casinos und jedes neue Casino, was auf den Markt kam, musste erstmal seine Seriosität beweisen.

Mit dieser Währung müssen Spieler keine Bedenken haben, ob Ihre Überweisung sicher ist. Diese wird dank der Blockchain geschützt. Nichtsdestotrotz sollte man sich immer seriös wirkende Online-Casinos aussuchen, bevor man Geld investiert.

Fazit

Wir finden, dass Kryptowährung weiterhin eine große und in Zukunft eine noch größere Rolle bei Online-Casinos spielen wird. Mit den Kryptowährungen werden immer mehr Türen geöffnet und immer mehr Spieler entscheiden sich für die Einzahlung mit der Kryptowährung. Vor allem die Auszahlung in dieser Währung ist interessant, da der Bitcoin stetig an Wert erhält. Wenn Sie Ihre ganzen Gewinne in Kryptowährungen auszahlen können, ist mit dem Anstieg der Preise ein noch höherer Gewinn möglich.

Dies ist sicherlich nur der Anfang und diese Währung wird noch oft genug für Aufregung sorgen. Das Casino Glücksspiel hat seit jeher, immer neue Wege gefunden, wie es seinen Kunden neue und interessante Sachen zum Spielen anbieten kann. Dieser Schritt, zwei Welten zu vereinen, war nichts anderes. Die Casino-Welt mit Millionen von aktiven Spielern und die Welt der Kryptowährung, welche von Tag zu Tag immer mehr an Popularität gewinnt.

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird und wie weit es Online-Casinos mit dieser Art von der Zahlungsmethode schaffen.