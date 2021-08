Frankfurt: Gesuchten Straftäter mit Fahrrad verfolgt

Frankfurt (ots)-(em) – Am Samstag 14.08.2021, konnte ein gesuchter 30-jähriger Straftäter festgenommen werden. Ein Kriminalbeamter der Fahndung erkannte in seiner Freizeit gegen 17:50 Uhr, den Gesuchten in der Innenstadt wieder und nahm mit seinem Fahrrad die Verfolgung auf. Der 30-jährige Täter war wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten rechtskräftig verurteilt worden.

Der gesuchte Straftäter stieg in ein Auto, welchem der Kripobeamte auf dem Fahrrad,

quer durch die Innenstadt folgte. Wenig später traf eine angeforderte Polizeistreife des 1.Polizeireviers im Bereich der Hochstraße bzw. Börsenstraße ein und nahm den

30-jährigen Täter fest. Noch am selben Tag wurde der Verurteilte in die Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er seine Freiheitsstrafe antrat.

Der 30-jährige Täter hatte Mitte April 2019 gegen 01.45 Uhr gemeinsam mit einem

29-jährigen Mittäter in der Hanauer Landstraße einen 36-jährigen Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt.

Sein 29-jähriger Mittäter wurde bereits Anfang August in Düsseldorf festgenommen. Er verbüßt wegen versuchten Totschlages eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten.

Festnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Zeugen verständigten am Montag 16.08.2021 gegen 01.00 Uhr die Polizei und teilten mit, dass eine Person in der Ginnheimer Straße eine Mauer besprühe. Noch während der Anfahrt zur Ginnheimer Straße hatte sich der Sprayer vom Tatort entfernt.

Im Rahmen der Fahndung konnte in der Sophienstraße eine Person festgestellt werden, die einen Rucksack mit sich führte und auf die die Personenbeschreibung zutraf.

Bei der Durchsuchung des Rucksackes konnten diverse Spraydosen aufgefunden werden. Der 30-Jährige führte noch einen Handschuh mit frischen Lackanhaftungen mit sich.

Der 30-Jährige aus Bad Homburg wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

