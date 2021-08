Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Am Donnerstag 12.8.2021 gegen 17 Uhr wurde eine 24-Jährige aus Gießen von einem dunkelhäutigen, arabisch sprechenden Mann sexuell belästigt. Die junge Frau war unterwegs in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) von Kassel-Wilhelmshöhe nach Gießen. In Kassel hat der Mann versucht, die Frau unsittlich im Schambereich zu berühren.

Die 24-Jährige konnte sich schnell wegdrehen und entfernte sich von dem Mann. Beide sind später in Gießen ausgestiegen. Die 24-Jährige erstattete sofort Strafanzeige bei der Gießener Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll zwischen 170-180 cm groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur, eine dunkle Hautfarbe und sprach arabisch.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Kassel unter der

Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.