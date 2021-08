Verdacht der Gewässerverunreinigung (Foto)

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Gegen 16 Uhr Samstag 14.08.2021 wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einer möglichen Gewässerverunreinigung des auf Frankenthaler Gemarkung befindlichen Kräppelweihers alarmiert. Vor Ort konnten einige tote kleine Fische im Uferbereich gesichtet werden.

Es wurden durch die Feuerwehr u.a. verschiedene Wasserproben gezogen und diese für deren Untersuchung direkt zur Berufsfeuerwehr Ludwigshafen verbracht. Noch während der Untersuchung der Proben konnte Kontakt zu dem zuständigen Gewässerwart aufgenommen werden, welchem das “Fischsterben” bereits bekannt war.

Dieser konnte eine mutmaßliche Ursache für das Fischsterben lediglich dieser einen Fischart (Kaulbarsche) mitteilen. Diese liegt nach seinen Angaben im natürlichen Bereich und hängt mit dem hochwasserführenden Rhein zusammen. Die Untersuchung der Wasserproben ergab KEINERLEI Hinweise auf eine Gewässerverschmutzung oder -verunreinigung.

Die toten Fische werden nach Angaben des Gewässerwartes zeitnah abgefischt. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr, welche mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort waren, wurden gegen 18 Uhr beendet.

Aus Gurtverstoß wird Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots) – Durch eine Streifenbesatzung wurde am 14.08.2021 gegen 16:13 Uhr in der Wormser Straße in Frankenthal ein Mercedes Vito einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten dann deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer bemerkt.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 26-jährigen Frankenthaler auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin die angeordnete Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots) Am 13.08.2021 gegen 02:00 Uhr hörte die Mutter des 10-jährigen Geschädigten in der Straße Foltzring in Frankenthal seltsame Geräusche aus dem Vorgarten des Anwesens kommend. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Nachschau stellte sie fest, dass hier das Jugendfahrrad ihres Sohnes der Marke ORBEA entwendet wurde. Der Schaden beziffert sich auf ca. 550 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter

Frankenthal (ots) – Am 13.08.2021 um 15:30 Uhr konnte in der Samuel-Heinicke-Straße in Frankenthal ein 22-jähriger Frankethaler auf einem E-Scooter fahrend festgestellt werden. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Der Fahrer des E-Scooters sollte sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher er sich zunächst kurzzeitig versuchte zu entziehen. Der 22-Jährige konnte schließlich eingeholt und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.