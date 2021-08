Geburtstagsfeier – 4-köpfige Gruppe schlägt auf Gäste ein

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstagabend 14.08.2021 kam es in der Teichgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine 4-köpfige Personengruppe ist hierbei unerwünscht auf einer privaten Geburtstagsfeier erschienen, weswegen es zum Streit kam. Hierbei zog eine Person der 4-köpfigen Gruppe einen Teleskopschlagstock und schlug auf andere Gäste der Feier ein.

Als die Personengruppe die Örtlichkeit verließ, zog eine weitere Person aus der Gruppe einen schwarzen Gegenstand, welcher einer Pistole geähnelt haben soll. Zu einem Einsatz der Pistole ist es nicht gekommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0621-9632222 zu melden.

Von der Bar in die Gewahrsamszelle

Ludwigshafen-City (ots) – Am Sonntag 15.08.2021 gegen 03:00 Uhr, kam es in einer Bar im Innenstadtbereich zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Barbesitzer und zwei

29- und 54-jährigen Männern. Der Streit konnte letztlich nur unter Hinzuziehung der

Polizei geschlichtet werden.

Beide Männer waren bei Eintreffen der Polizeibeamten jedoch stark alkoholisiert und aggressiv. Der 29-Jährige ließ sich auch nach eindringlicher Ansprache nicht beruhigen und verhielt sich auch während der polizeilichen Maßnahmen durchgehend aggressiv. Schlussendlich wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Auch sein 54-jähriger Kompagnon, der sich eigenständig nicht mehr auf den Beinen halten konnte, verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.

Streit zwischen Rollerfahrer und Passant eskaliert

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 15.08.2021 kam es in der Jakob-Binder-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Rollerfahrer sowie einem 37-jährigen Passanten auf offener Straße.

Hierbei wurde der 37-jährige durch einen Stock an der Stirn verletzt.

Der 31-jährige wurde ebenfalls derart verletzt, dass dieser durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Wohnungsbrand in der Schinkelstraße

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen-Oppau (ots)-(SR) – Am Samstag 14.08.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:27 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schinkelstraße,alarmiert. Anrufer berichteten über schwarzen Qualm aus dem Gebäude. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem Zimmerfenster im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Wohnhauses bestätigen.

Der Brand im Schlafzimmer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Entrauchungsmaßnahmen waren im Brandraum sowie in angrenzenden Wohn- und Flurbereichen notwendig. Personenschäden gab es keine. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 18:30 Uhr beendet.

Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit 9 Einsatzkräften und einem Fahrzeug sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Drei Rollerdiebstähle

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Zwischen dem 10.08. und 13.08.21 kam es bislang zu

3 angezeigten Rollerdiebstählen in der Pfingstweide. 2 Roller wurden aus dem Dubliner Weg, ein dritter Roller aus dem Brüsseler Ring entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963 – 2222 melden.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-West (ots) – Am Samstagmittag 14.08.2021 kam es in der Bayreutherstraße im Ludwigshafener Stadtteil West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Fahrer eines Pedelec sowie einer 18-jährigen Fahrerin eines PKW.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass der

33-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Eis-Diebe auf Beutezug

Ludwigshafen-City (ots) – In der Nacht auf Samstag 14.08.2021, entwendeten unbekannte Täter aus einer Eisdiele am Ludwigsplatz Speiseeis im Wert von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder Angaben zu den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 via Telefon

0621/963-2122 oder E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 15.08.2021 gegen 00:45 Uhr, befuhr ein

29-jähriger Fahrradfahrer die Berliner Straße in Fahrtrichtung Lutherstraße. Hierbei stieß er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden im Wert von etwa 500 EUR.

Der Radfahrer selbst stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden, verletzte sich am Kopf und wurde kurzzeitig bewusstlos. Wie sich während der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst herausstellte, stand der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille.

Anschließend wurde der 29-jährige nicht nur zur weiteren Behandlung, sondern auch zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Cannabispflanzen nach Ruhestörung sichergestellt

Ludwigshafen (ots) – Nachdem der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen am Freitag-Mittag zum zweiten Mal auf eine Ruhestörung in Ludwigshafen Süd aufmerksam gemacht worden war, stellten sie durch das Wohnungsfenster des Unruhestifters sichtbare Cannabispflanzen fest.

Die Wohnung des Verantwortlichen wurde durch die hinzugezogenen Polizeibeamten durchsucht. Hierbei konnten 10 Cannabispflanzen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 54-jährige muss sich nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag den 13.08.2021 kam es gegen 11:30 Uhr in der Stifterstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter

Audi A4 durch den unbekannten Unfallverursacher gestreift, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem Pkw des Unfallverursachers handele es sich nach Zeugenangaben um einen weißen Kleinwagen mit der lila Klebeaufschrift eines Pflegedienstes. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

Versammlungen in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) Am Samstag 14.08.2021 fand ab 15 Uhr auf dem Europaplatz eine Wahlkampfveranstaltung der Partei AfD zur Bundestagswahl mit rund 50 Teilnehmern statt. Bei einer angemeldeten Gegenversammlung im Bereich Hartmannstraße Denisstraße versammelten sich in der Spitze bis zu 100 Personen.

Beide Versammlungen waren gegen 16:20 Uhr beendet. Sie verliefen aus polizeilicher

Sicht friedlich und störungsfrei.

Im Rahmen eines Fahrraddemonstrationszugs zum “Christopher-Street-Day” fand gegen 14:45 Uhr auf dem Berliner Platz eine Zwischenkundgebung statt. Der Aufzug startete in Mannheim und lief über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Ludwigshafen und über die

Kurt-Schumacher-Brücke wieder zurück nach Mannheim. Bis auf geringe Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam es zu keinen Störungen.