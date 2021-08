Motorradfahrer und Beifahrerin verletzt

Dierbach (ots) – Am 13.8.21, gg. 17:00 Uhr befuhren ein landwirtschaftlicher Schlepper und ein Motorrad die Kreisstraße 24 von Dierbach in Richtung Vollmersweiler. Als die Strecke frei war, wollte der hinten fahrende 33 Jahre alte Motorradfahrer den Schlepper überholen. Dieser bog jedoch plötzlich nach links ab.

Der Motorradfahrer bremste und wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und schlitterte über den Asphalt. Er und seine 27 Jahre alte Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt und mit Schürfwunden ins Krankenhaus verbracht.

Am Motorrad entstanden Sachschaden von ca. 5000 EUR. Eine Überprüfung ergab, dass an dem Schlepper der Fahrtrichtungsanzeiger nicht funktionierte.

Nach Schaden einfach weg

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Bereits am 12.8.21 kam es auf dem Parkplatz der “Vinothek” am Deutschen Weintor zu einem Unfall. Hierbei beschädigte ein anderer PKW-Fahrer beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Hyundai I20 mit französischem Kennzeichen. Die Fahrerseite an diesem Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 2.000 EUR

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.