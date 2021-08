PKW durchbricht Gebäudewand von Supermarkt

Waldsee (ots) – Am Samstagmittag kam es zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person auf dem Parkplatz des Pennymarktes. Eine Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stieß mit ihrem PKW rückwärts gegen das Gebäude des Einkaufsmarktes, nachdem sie nach dem Ausparken aus einer Parklücke ihren PKW vermutlich unkontrolliert beschleunigte.

Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach der PKW zum Teil die Gebäudewand und beschädigte die dahinter befindliche Kassierstation. Eine Mitarbeiterin wurde hierdurch am Rücken verletzt, die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Beide Personen wurden ärztlich versorgt.

Zur Durchführung der Aufräumarbeiten musste der Markt im Anschluss an die Unfallaufnahme kurzzeitig geschlossen werden. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Auch die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Beindersheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 15.08.2021 kam es gegen 01:16 Uhr zu einem versuchten Wohnhauseinbruch im Schlittweg in Beindersheim. Ein aufmerksamer Nachbar, des betroffenen Anwesens deren Bewohner sich derzeit im Urlaub befinden, wurde durch Hebelgeräusche wach und bemerkte eine schlacksige, dunkel gekleidete Person mit schwarzem Kapuzenpulli, welche gerade versuchte ein Terrassenfenster des Nachbarhauses aufzuhebeln.

Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei konnte kein Täter mehr auf dem Grundstück und auch im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Bei der Tatortaufnahme konnten diverse Spuren gesichert werden.

Da der Täter glücklicherweise gestört wurde konnte er nicht in das Haus eindringen und der Schaden beschränkt sich auf das angegangene Fenster. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 14.08.2021 gegen 12 Uhr wurde ein 36-jähriger Wormser auf der Zufahrtsstraße zum Silbersee in Bobenheim-Roxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem das von ihm genutzte Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) lediglich über ein abgelaufenes schwarzes Versicherungskennzeichen aus 2020 verfügte.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn und den Halter des E-Scooters wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 13.08.2021 gegen 13:10 Uhr befuhr die 25-jährige Fahrerin eines VW Golf mit ihrem PKW die L523 von Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Kurz vor dem Kreisverkehr musste der vorausfahrende 53-jährige Fahrer eines VW Passat verkehrsbedingt mit seinem PKW bis zum Stillstand abbremsen.

Die 25-Jährige erkannte den Abbremsvorgang des Vorrausfahrenden jedoch zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern. Im Rahmen dessen löste der Airbag im VW Golf aus, wodurch die Fahrzeugführerin leicht an der Hand verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden an beiden PKW in Höhe von insgesamt ca. 22 000 Euro.

Frau von PKW eingeklemmt

Römerberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 14.08.21 um 15:30 Uhr in Römerberg. Hierbei trat die Fahrerin eines Mazdas unbeabsichtigt auf das Gaspedal, anstatt auf die Bremse. Vor Schreck konnte sie das nun beschleunigende Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr geradeaus über die Straße in eine gegenüberliegende, geschlossene Garage.

Das Fahrzeug fuhr vollständig in die Garage hinein und klemmte die dort befindliche Bewohnerin zwischen Fahrzeugfront und Wandregalen ein. Durch Feuerwehr und Rettungswagen konnte die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit und erst versorgt werden. Im Anschluss wurde sie in eine Unfallklinik verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Altrip (ots) – Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer auf der K13 an der Einmündung zur Speyerer Straße. Ein PKW-Fahrer befuhr die K13 aus Waldsee kommend und bog nach rechts in Richtung Altrip ab, als ein Radfahrer vom dortigen Radweg aus die Fahrbahn kreuzte, ohne die Vorfahrt des PKW zu beachten.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich diverse Schürfwunden an Armen, Beinen und im Gesicht zuzog. Glücklicherweise waren die Verletzungen nur oberflächlich, obwohl der Radfahrer keinen Helm trug.

Die Polizei empfiehlt: Tragen Sie als Fahrradfahrer immer einen geeigneten Sturzhelm. Dieser schützt im Ernstfall vor möglichen Kopfverletzungen.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde am 13.08.2021 im Zeitraum zwischen 14:20 Uhr und 17:30 Uhr in der Industriestraße Höhe der Hausnummer 98 in Bobenheim-Roxheim, vermutlich im Vorbeifahren, der ordnungsgemäß abgestellte schwarze PKW der Marke Hyundai i30 eines 22-jährigen Mannes aus dem Kreis Bad Dürkheim beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der

Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.