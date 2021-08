Mannheim-Feudenheim – Fahrzeugbrand auf der A 6. Brand gelöscht. Sperrung aufegehoben.

Mannheim (ots) – Am 15.08.2021 gegen 11:45 Uhr wurde auf der A6 zwischen dem

Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim ein brennender Pkw

gemeldet. Der Pkw, ein Audi A4, geriet vermutlich aufgrund eines technischen

Defekts in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Lösch- und

Reinigungsarbeiten war die A6 in Richtung Heilbronn bis ca. 13:20 Uhr voll

gesperrt. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Viernheim abgeleitet. Aufgrund der

Sperrung bildeten sich drei Kilometer Rückstau. Bis zum Abschluss der

Reinigungsarbeiten, um ca. 15 Uhr, wurde der Verkehr über den linken

Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich am Pkw auf ca. 15.000 EUR und an der Fahrbahn auf ca. 10.000 EUR.

Mannheim-Rheinau – Parkschwimmbad in der Minneburgstraße nach Chlorgasaustritt geräumt. Keine Verletzten. Derzeit wird nach der Ursache gesucht. Rettungskräfte vor Ort.

Mannheim (ots) – Das Parkschwimmbad in der Minneburgstraße musste nach einem

Chlorgasaustritt geräumt werden. Nach derzeitigem Stand sind keine Verletzten zu

verzeichnen. Die Rettungskräfte verschaffen sich momentan einen Überblick über

die Lage vor Ort und suchen nach der Ursache.

Mannheim-Feudenheim – Fahrzeugbrand auf der A 6. Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt.

Mannheim (ots) – Fahrzeugbrand auf der A 6. Die Fahrbahn von Viernheim in

Richtung Heilbronn ist derzeit in Höhe von Mannheim-Feudenheim aufgrund von

Sichtberhinderung aufgrund der Rauchentwicklung gesperrt. Die Rettungskräfte

sind bereits vor Ort eingetroffen.

Mannheim/Käfertal: Nach Vorfahrtsverletzung 14 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 20.25 Uhr, kam es im Stadtteil Käfertal

nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr ein

23-Jähriger mit seinem Toyota die Innere Wingertstraße in Richtung

Auerhahnstraße. An der Kreuzung Obere Riedstraße/Innere Wingertstraße

missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 61-jährigen BMW-Fahrers.

Durch den Zusammenstoß blieben Beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. An den

Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 14 000,- Euro.

Da der Toyota nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden.

Mannheim-Innenstadt: EG „Poser“ zieht zu laute Harley Davidson aus dem Verkehr

Mannheim (ots) – Auch am Freitagabend war wieder die speziell eingerichtete

Ermittlungsgruppe „Poser“ der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim im

Einsatz, da erfahrungsgemäß insbesondere in warmen Sommernächten Auto- und

Motorradfahrer den erhöhten Publikumsverkehr und das Gästeaufkommen in

Straßencafés in den Innenstädten nutzen, um mit ihren Gefährten zu protzen.

Besonders „lautstark“ fiel dabei ein 26-Jähriger Motorradfahrer aus dem

Rhein-Pfalz-Kreis kurz nach 21.00 Uhr im Bereich der Quadrate L5/L6 auf. Mit

seiner Harley-Davidson erzeugte er nicht nur unnötigen, sondern auch mehr als

zulässigen Lärm, wie eine Geräuschpegelmessung ergab. Für die montierte

Auspuffanlage besaß er keine Zulassung. Seinen fahrbaren Untersatz musste er

deshalb zunächst zurücklassen. Das Bike wurde sichergestellt, Anzeige und

Mitteilung an die Zulassungsstelle folgen.

Mannheim-Innenstadt/Oststadt: Verletzter wendet sich hilfesuchend an Einsatzkräfte – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Mannheim-Innenstadt/Oststadt: (ots) – Ein 19-jähriger Mann machte am Samstag,

gegen 01:20 Uhr an der Wasserturmanlage eine Polizeistreife, die ihm Rahmen der

Konzeption „Brennpunkte Sommer 2021“ dort präsent war, auf sich aufmerksam und

schilderte, dass eine unbekannte Person ihn angegriffen habe. Wegen seiner

schweren Gesichtsverletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Weder konnte der Verletzte den

unbekannten Täter noch die Richtung, in welche dieser geflüchtet war,

beschreiben.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die zur

Aufklärung der Tat beitragen können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310, zu melden.

Die Aufnahme des Sachverhaltes und die medizinische Notversorgung des

19-Jährigen vor Ort wurde mehrfach durch einen 21-jährigen, alkoholisierten Mann

gestört. Der Aufforderung der Beamten, sich zu entfernen, kam dieser nicht nach.

Er provozierte, beleidigte, unterschritt den Mindestabstand und spuckte einen

der beiden Polizeibeamten an. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen zum

Polizeirevier Oststadt gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2,0 Promille. Nachdem er wenige Stunden später wieder einen

nüchternen Zustand erreicht hatte, wurde der 21-Jährige entlassen. Ob und

inwieweit er in Zusammenhang mit der Entstehung der Verletzungen des 19-Jährigen

zu bringen ist, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Mannheim-Gartenstadt: Drei junge Männer fordern unter Vorhalt eines Messers Geld von 19-Jährigem – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt: (ots) – Drei unbekannte junge Männer sprachen am

Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Waldpforte, im Bereich der

Straßenbahnendhaltestelle am Waldfriedhof einen 19-Jährigen an und forderten ihn

unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Bargeldes auf. Der 19-Jährige

kam der Forderung nach und händigte den Unbekannten zwei 20-Euro-Scheine aus.

Diese flüchteten daraufhin in die Kirchwaldstraße. Die sofort eingeleitete

Fahndung der kurz darauf verständigten Polizei verlief ergebnislos. Der

19-Jährige, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, beschrieb die drei unbekannten

Personen wie folgt:

Person 1 – mit Messer:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle halblange Haare,

südosteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit blauem Oberteil und kurzer schwarzer

Hose der Marke „Adidas“, hatte Muttermal an der Stirn, sprach deutsch

Person 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle halblange Haare,

südosteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit schwarzer Trainingsjacke der Marke

„Adidas“

Person 3:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletisch Figur, dunkle – an den

Seiten sehr kurze/ausrasierte Haare, südosteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit

weißem T-Shirt und kurzer schwarzer Hose

Das Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt wegen des Verdachts einer

räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den

unbekannten Tatverdächtigen oder zum Tathergang geben können, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.