Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 31-Jährige verursachte Unfall unter Alkoholeinfluss und entfernte sich von der Unfallstelle

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Samstagabend gegen 18:40 Uhr

meldete sich eine Zeugin über Notruf und teilte mit, dass die Fahrerin eines

blauen PKW Peugeot beim Versuch in einer Einbahnstraße zu wenden einen Unfall

verursacht und sich im Anschluss unvermittelt von der Unfallstelle entfernt

habe. Noch während des Telefonates nahm die Zeugin zusammen mit einer

Begleiterin die Verfolgung auf, bis die Fahrerin des PKW Peugeot ihr Fahrzeug im

Bereich der unteren Hauptstraße zum Parken abstellte und schwankend ausstieg.

Die Beamten des Polizeireviers Hockenheim, die kurze Zeit später an der

Örtlichkeit eintrafen, konnten den zuvor von der Zeugin geäußerten Verdacht der

Alkoholbeeinflussung bestätigen. Da die 31-Jährige keinen Alkoholvortest

durchführen wollte, wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der

Führerschein der Dame wurde einbehalten und der Fahrzeugschlüssel zur

Verhinderung der Weiterfahrt an einen Berechtigten übergeben. Sie sieht nun

einer Anzeige wegen des Verdachts des Verursachen eines Verkehrsunfalles unter

Alkoholeinfluss sowie des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle entgegen.

Am Fahrzeug der 31-Jährigen, sowie an einem schwarzen PKW Mercedes, entstand ein

Sachschaden von insgesamt ca. 4500 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang ebenfalls

beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter

Tel.: 06205/28600 in Verbindung zu setzen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 65-Jähriger fährt Schlangenlinien – 1,46 Promille

Neckargemünd (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.35 Uhr, entschloss sich

eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd dazu einen 65-jähriger Daimler-Benz

Fahrer, der die Neckarsteinacher Straße befuhr, aufgrund seiner extrem

unsicheren Fahrweise einer Kontrolle zu unterziehen. Neben Schlangenlinien fuhr

der 65-Jährigen zeitweise fast in Schrittgeschwindigkeit. Im Verlauf der

Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille zu Tage. Dem

65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde

einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fiat Fahrer mit 1,72 Promille wegen „Spritmangels“ auf BAB 6 liegen geblieben

Schwetzingen (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, meldeten

Verkehrsteilnehmer auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen MA-Schwetzingen

und Hockenheim, einen auf dem Seitenstreifen stehenden unbeleuchteten Fiat

Kleintransporter. Nachdem Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf vor Ort

eingetroffen waren und die Gefahrenstelle absicherten kehrte der 23-jähriger

Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück. Dieser gab an wegen Spritmangels

liegengeblieben zu sein und sich nur kurz von seinem Fahrzeug entfernt zu haben,

um Sprit zu holen. Im Verlauf des Gesprächs konnten die Beamten deutlichen

Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Entgegen seines Fahrzeugs hatte der 23-Jährige

genug „Sprit“ intus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem

23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ob er in Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 23-Jährige muss

sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten. Sein Kleintransporter wurde abgeschleppt.

St. Leon-Rot (RNK) – PM Nr. 2 zum Verkehrsunfall auf der BAB 5 beim Autobahnkreuz Walldorf

St. Leon-Rot (ots) – Die 33-jährige Fahrerin eines Kia fuhr am 14.08.21, 16.00

Uhr, auf dem linken der drei Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg.

Als der vor ihr fahrende Audi aufgrund der Verkehrslage abbremsen musste,

erkannte sie dies zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen und prallte

mit ihrem Pkw in das hintere rechte Eck des Audis. Der Kia drehte sich leicht,

überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach und kam entgegen der Fahrtrichtung,

auf der rechten Seite zum Liegen. Die 33-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem

Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Sie wurde

anschließend in die Chirurgie nach Heidelberg gebracht und zur Überwachung

stationär aufgenommen. Die Verletzungen sind nicht bekannt. Im Audi erlitt der

42-jährige Fahrer eine Kopfplatzwunde und wurde ebenfalls in die Chirurgie nach

Heidelberg gebracht. Seine 37-jährige Frau auf dem Beifahrersitz erlitt ein HWS.

Die beiden Kinder, im Alter von 9 Jahren sowie 3 Monaten, die auf den Rücksitzen

saßen, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sie werden im Krankenhaus

noch untersucht. Am Kia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der

Schaden am Audi A7 wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach

dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kurzzeitig

musste die Fahrbahn in Richtung Norden voll gesperrt werden. Danach blieben der

linke sowie der mittlere Fahrstreifen bis zur Bergung des KIA gesperrt. Es

bildete sich ein Stau von bis zu 10 km Länge. Um 17.45 Uhr wurden die beiden

Fahrstreifen wieder frei gegeben. Während der kurzzeitigen Vollsperrung wurde

der Verkehr an der Anschlussstelle Kronau ausgeleitet. Die Feuerwehren Waghäusel

und Kirrlach waren mit 4 Fahrzeugen und elf Mann vor Ort.

Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Unfall auf der A 5 beim Autobahnkreuz Walldorf. Fahrzeug überschlägt sich. Rettungskräfte auf Anfahrt. PM Nr. 1

Sankt Leon-Rot (ots) – Unfall auf der A 5 südlich des Autobahnkreuzes Walldorf

von Heidelberg kommend in Richtung Karlsruhe. Fahrzeug überschlägt sich.

Rettungskräfte auf Anfahrt. Verkehrsbeeinträchtigungen auf allen Fahrstreifen.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: 32-jähriger Radfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Die Polizei bittet um Unterstützung bei

den Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich bereits am

Mittwoch, dem 04.08.2021 gegen 13:25 Uhr in der Schlossstraße ereignete.

Ein 32-jähriger Mann fuhr mit seinem E-Bike auf der Schloßstraße. An der

Kreuzung Schlossstraße / Ösingerstraße nahm der unbekannte Fahrer eines blauen

Pkw dem E-Bike-Fahrer die Vorfahrt, sodass dieser mit seinem Fahrrad, um einen

Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen musste und dabei zu Fall kam. Bei

dem Sturz brach er sich den Ellenbogen. Seine Verletzungen machten eine

kurzzeitige stationäre Aufnahme in einer Heidelberger Klinik erforderlich.

Kennzeichen und Marke des blauen Pkws, der von links aus der Ösingerstraße

kommend die Schlossstraße kreuzte, sind nicht bekannt. Die Polizei bittet

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bzw. zum Unfallhergang geben

können, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 / 5709-0 in Verbindung

zu setzen.

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kellerwohnung – Zeugen gesucht!

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Abwesenheit eines Bewohners

am frühen Freitagabend zwischen 16.00 und 18.30 Uhr stiegen ein oder mehrere

unbekannte Täter in eine Kellerwohnung in der Rudolf-Zöbeley-Strasse 5 ein. Bei

seiner Rückkehr bemerkte der Bewohner herausgezogene Schubladen eines Sideboards

sowie das Fehlen eines Laptops samt Ledertasche im Gesamtwert von über 1.000

Euro. Wie der oder die Einbrecher in die Wohnung gelangen konnten, ist

Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen und der Spurensicherung. Des Weiteren

sucht die Polizei Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtigte Personen oder

Fahrzeuge im Umkreis aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen

könnten. Diese mögen sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 5709 0

melden.

Ketsch: Zeugen für Unfallfluchten am Bahnhof und am Rathaus gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag um ca. 15.00 Uhr

stellte eine Autofahrerin ihren roten Nissan Micra ordnungsgemäß in einer

Parkbucht in der Bahnhofsanlage ab. Als sie nach ca. einer halben Stunde zu

ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie auf der rechten Seite einen

Streifschaden sowie Eindellungen an der vorderen rechten Tür. Der Verursacher,

ein vermutlich daneben ein- oder ausparkender Fahrzeugführer hatte sich

unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht daher mögliche Zeugen, die

Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können. Diese melden sich bitte

beim Polizeiposten Ketsch, Tel. 06202 61696.

Ähnliches passierte einem Fahrzeughalter auf dem Parkplatz am Rathaus am

Freitagvormittag. Dessen Fahrzeug war von ca. 07.00 bis ca. 14.00 dort in einer

Parkbucht abgestellt und wies bei der Rückkehr Beschädigungen an der gesamten

hinteren Stoßstange sowie fremde Lackantragungen auf. Auch hier sucht der

Polizeiposten Ketsch Zeugen mit Hinweisen auf den unbekannten Verursacher unter

der Tel. 06202 61696.