Brand von Wohnhaus und Scheune

Alheim-Baumbach

In der Ortslage von Alheim-Baumbach brennt eine Scheune und das daran angebaute Wohnhaus. Die Feuerwehr ist aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt und versucht, das Wohnhaus zu retten. Alle Bewohner des Hauses sind in Sicherheit und blieben durch das Brandereignis unverletzt. Die Polizei ist vor Ort und hat die ersten Ermittlungen zur Brandentstehung und Brandursache übernommen. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird diese Meldung aktualisiert.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

36282 Hauneck. Am Freitagnachmittag, gegen 12.33 Uhr, wollte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald von der Hersfelder Straße, OT Unterhaun, auf die Bundesstraße 27 (Unterhaun Nord) in Richtung Bad Hersfeld einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 63-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Landkreis Zwickau und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, lediglich eine 28-jährige Mitfahrerin der Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und nach medizinischer Erstbehandlung vor Ort entlassen.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bebra mit seinem Pkw die Bundesstraße 27 von Bebra nach Bad Hersfeld.

Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Pkw-Fahrer ich Höhe des sogenannten „Krone Parkplatzes“ die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 14.08.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 63 jähriger Motorradfahrer aus Lahntal die L3380 von Eiterfeld nach Ufhausen. Kurz nach dem Ortsausgang von Eiterfeld wollte der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Ackerschlepper mit Anhänger aus Eiterfeld überholen. Während des Überholvorgangs des Krads wollte der Schlepperfahrer nach links in einen Feldweg einbiegen. Die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers war nicht betriebsbereit, sodass der Abbiegevorgang nicht mit dem Blinker angekündigt wurde. Der Motorradfahrer konnte zwar eine seitliche Kollission mit dem Gespann verhindern, kam jedoch von der Fahrbahn ab und im Sraßengraben zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen an der Wirbelsäule zu und musste stationär im Krankenhaus Bad Hersfeld behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am 14.08.21, 02.40 Uhr, in 36037 Fulda, Brauhausstraße

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin aus Fulda wollte in Fulda, in der Brauhausstraße, am rechten Fahrbahnrand einparken. Ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer aus Dipperz wollte sich ebenfalls den freien Parkplatz sichern und drängelte sich vor die Opel-Fahrerin.

Hierbei verschätzte er sich und touchierte den Opel. Da der Peugeot-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand hatte er zwar den „Kampf“ um den freien Parkplatz gewonnen, aber seinen Führerschein verloren.

Dieser wurde von der Polizei beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2700 EUR.

PKW gegen Baum geprallt

Dipperz

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 13.08.2021, gg. 19:50 Uhr in Dipperz OT Wisselsrod, Dipperzer Str. Höhe Hausnr. 2.

Ein 19-jähriger junger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem PKW, einem Renault Zoe, in dem Ortsteil Wisselsrod die Dipperzer Str. aus Fahrtrichtung Wissels kommend. In einer scharfen langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen, mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.

Der 19-Jährige hatte Glück im Unglück. Er wurde durch den Aufprall nicht verletzt.

An seinem PKW entstand jedoch erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Da der PKW auch nicht mehr fahrbereit war musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Der Baum wurde nur leicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht

Hosenfeld

In der Zeit vom 12.08.2021, 21:30 Uhr, bis 13.08.2021, 11:10 Uhr, wurde ein geparkter Pkw VW in der Petersgasse in Hosenfeld durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655 / 9688-0 melden.