Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Auffahrunfall mit Verletzten – Langen / B486

Am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 486 ein Verkehrsunfall mit der Folge, dass alle Beteiligten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden mussten. Als ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen seine Geschwindigkeit aufgrund des vorherfahrenden Verkehrs verlangsamen musste, erkannte dies eine 22-jährige Seat-Fahrerin aus Mörfelden-Walldorf wohl zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

Ferrari geschrottet – Rodenbach

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 08:55 Uhr auf der Hanauer Landstraße (niedrige Hausnummern). Nach Zeugenaussagen überholte ein 53-jähriger Ferrari-Fahrer aus Rodenbach trotz unübersichtlicher Verkehrslage ein Fahrzeug und stieß in der Folge mit einem in gleicher Richtung fahrenden 58-jährigen Citroen-Fahrer zusammen, der beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Im weiteren Verlauf des Zusammenstoßes wurden noch zwei parkende Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 210.000 Euro, davon alleine 200.000 Euro für den Ferrari.

Nachmeldung zum Pressebericht vom Samstag, 14.08.2021

Offenbach (ots)

Spezialkräfte der Polizei im Einsatz – Niederdorfelden (kk) Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstag in Niederdorfelden einen 56-Jährigen festgenommen. Vorausgegangen war eine Mitteilung, dass sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe. Die in der Folge alarmierten Spezialkräfte nahmen den offenbar verwirrten Mann gegen 17.50 Uhr unversehrt fest. Für Anwohner bestand keine Gefahr. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Der Bereich um die Einsatzstelle an der Berliner Straße war während der Einsatzmaßnahmen weiträumig abgesperrt.

Schäden durch erheblichen Sog-und Wellenschlag auf dem Main

Hanau (ots) – Heute gegen 12:55 Uhr fuhr ein leeres Tankschiff an den

Sportbootliegeplätzen in Haunau den Main zu Tal. Aufgrund eines Fahrfehlers

musste der Schiffsführer des Tankschiffes in diesem Bereich die Geschwindigkeit

erhöhen, um sein Schiff wieder sicher manövrieren zu können. Dabei kam es zu

Schäden an mindestens acht dort stillliegenden Sportbooten. Die Ermittlungen

werden durch die Wasserschutzpolizei in Frankfurt geführt.