Fahrrad gestohlen, Bahnhof Kriftel, Dienstag, den 10.08.2021, 19:15 Uhr bis Samstag, den 14.08.2021, 10:00 Uhr

Das Fahrrad wurde durch den Geschädigten mittels eines Kettenschlosses an einem Fahrradständer angeschlossen. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass es entwendet worden war. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Bergamont Typ Beluga Speed in der Farbe schwarz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Pst. Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Mobiler Blitzer besprüht, Flörsheim, Rüsselsheimer Straße, Freitag, den 13.08.2021, 17:00 Uhr, bis Samstag, den 14.08.2021, 13:00 Uhr

Die mobile Verkehrsüberwachungsanlage wurde durch das Ordnungsamt Flörsheim in der Rüsselsheimer Straße in Flörsheim aufgestellt. Ein unbekannter Täter besprühte das Gerät mit einem Graffiti in schwarzer Farbe.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 mit der Polizeistation Flörsheim in Verbindung zu setzen.

Btm-Fund, Sulzbach L3266, Samstag, den 14.08.2021

Durch mehrere Beamte der Polizeistation Eschborn wurde auf der L3266, Gemarkung Sulzbach, eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei fiel ein Fahrzeug auf, welches ca. 150m vor der Kontrollstelle am rechten Fahrbahnrand anhielt, der Beifahrer kurz ausstieg und sich zu einem nahegelegenen Gebüsch begab. Im Anschluss fuhr der PKW in die Kontrollstelle. Durch die Aufmerksamen Beamten wurde das Gebüsch abgesucht, hierbei wurde eine in ein Küchenhandtuch eingewickelte Plastiktüte mit 51g Marihuana aufgefunden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde daraufhin gegen die Fahrzeuginsassen eröffnet.

Mehrere Trunkenheits- und Btm-Fahrten im Kreisgebiet

Am Samstag, den 14.08.2021 fiel Beamten der Polizeistation Eschborn, kurz vor Mitternacht, ein Fahrzeug im Bereich Bad Soden, Altenhainer Straße auf. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Knapp zwei Stunden später kontrollierte eine weitere Streife der Pst. Eschborn ein Fahrzeug im Bereich der Königsteiner Straße, in Bad Soden. Durch die geschulten Beamten ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Btm. Da ein Schnelltest positiv war, musste sich auch hier die Fahrerin einer Blutentnahme unterziehen.

Am Sonntag, den 15.08.2021, gegen 02:00 Uhr bemerkten Beamte der Polizeistation Flörsheim, in Flörsheim, Hochheimer Straße ein PKW mit deutlichen Fahrauffälligeiten, weshalb sie sich zu einer Kontrolle entschieden. Der Grund für die auffällige Fahrweise zeigte sich schnell, auch hier war deutlich zu viel Alkohol im Spiel. Nach erfolgter Blutentnahme konnte die Fahrerin ihren Weg zu Fuß fortsetzten.

Hilfsbereitschaft wird teuer ausgenutzt, Bundesstraße 455 bei Eppstein, 12.08.2021

Auf der Bundesstraße 455 bei Eppstein wurde am frühen Donnerstagabend die Hilfsbereitschaft eines 18-Jährigen Verkehrsteilnehmers teuer ausgenutzt. Der 18-Jährige Verkehrsteilnehmer aus Eppstein hielt am rechten Fahrbahnrand, um einem vermeintlichen Pannenfahrzeug zu helfen. Der bislang unbekannte Täter täuschte dem 18-Jährigen eine Notlage vor, indem er vorspielte, keinen Sprit mehr zu haben und lediglich Fremdwährung zu besitzen. Sodann fuhren beide zur nächsten Bank und der 18-Jährige Eppsteiner wechselte 1000EUR gegen eine wertlose Fremdwährung. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Eschborn, Hauptstraße / Dag-Hammarskjöld-Weg, 13.08.2021

Am frühen Freitagnachmittag kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrradfahrer schwer verletzte und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Unfallaufnahme zufolge missachtete der 54-Jährige Fahrradfahrer aus Eschborn an der Kreuzung Hauptstraße / Dag-Hammarskjöld-Weg die Vorfahrt des 85-Jährigen Autofahrers aus Eschborn. Nach einer ersten Untersuchung an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erlitt der Fahrradfahrer Verletzungen im Kopfbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 – 96950 zu melden.

Diebstahl von Kraftfahrzeug und Kleinkraftrad aus einer Garage, Hattersheim am Main, Hauptmannweg, 12.08.2021 20:00 Uhr bis 13.08.2021 10:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Hattersheim am Main zu einem Diebstahl von zwei Fahrzeugen aus einer mit einem Fahrradspanner gesicherten Garage. Durch die bislang unbekannten Täter wurde das notdürftig gesicherte Garagentor geöffnet und das Kraftfahrzeug und Kleinkraftrad des Geschädigten entwendet. Die dazugehörigen Fahrzeugschlüssel hatte der 57-Jährige auf einer Werkbank in der Garage abgelegt. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um einen Opel-Corsa und einer Honda mit Versicherungskennzeichen.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0

Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität in Hofheim am Taunus und Kriftel 13.08.2021 bis 14.08.2021

In der Nacht zum Samstag führten Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim Kontrollen anlässlich der „Sommerkampagne 2021“ zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität durch. Hierbei wurden sowohl Personen-, als auch Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Aufgrund der vorliegenden Urlaubszeit wird die Abwesenheit der Haus- und Wohnungsbewohner von den Einbrechern für ihre Taten genutzt. Zunächst wurden die Wohngebiete in Hofheim und den dazugehörigen Ortsteilen Marxheim, Diedenbergen, Lorsbach und Langenhain bestreift und polizeiliche Präsenz gezeigt. Im Anschluss wurden die Örtlichkeit Hattersheim am Main und Kriftel in den Fokus genommen. Abschließend wurde in Kriftel eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Trotz der sommerlichen Witterungsbedingungen herrschte ein schwaches Personen- und Fahrzeugaufkommen, sodass die Kontrollen ohne besondere Vorkommnisse verliefen. Dennoch konnte bei der Kontrolle eines Kleinkraftrads festgestellt werden, dass der Fahrer dieses im öffentlichen Straßenverkehr führte, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen.