Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Wixhausen-Erzhausen (ots) – Am Freitag 13.08.2021 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall zweier Radfahrer auf dem Fahrradschnellweg zwischen Erzhausen und Wixhausen. Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr den Fahrradschnellweg in Richtung Süden. Im einem Kurvenbereich des Fahrradschnellwegs kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer, der in Fahrtrichtung Erzhausen unterwegs war.

Dadurch stürzten beide Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite beteiligte Radfahrer und vermeintliche Verursacher fuhr in Richtung Erzhausen davon.

Bei dem Verursacher handelt es sich um einen ca. 65-jährigen Mann mit einer auffälligen Fehlbildung des linken Arms. Er nutzte ein graues Herrenfahrrad mit schwarzer Gepäckträgerbox.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den flüchtigen Fahrradfahrer und bittet Zeugen sich mit der sachbearbeitenden Polizeidienstelle, dem 3. Polizeirevier Darmstadt, in Verbindung zu setzen (06151/969-41310).

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – In der Zeit vom 07.08.2021 ca. 17:30 Uhr bis 09.08.2021 ca. 09:09 Uhr kam es in der Berliner Straße in Ober-Ramstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die linke Fahrerseite eines schwarzen VW-Passats touchiert und beschädigt.

An dem VW-Passat waren leichte rötliche Lackspuren ersichtlich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154-6330-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Trebur (ots) – Am Sonntag 15.08.2021 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Trebur ein Verkehrsunfall. Eine junge Verkehrsteilnehmerin stieß beim Ausparken mit ihrem PKW gegen den vor ihr parkenden PKW. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen grauen Opel Corsa mit dem Teilkennzeichen GG-LR handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit vom 12.08.2021, ca. 17:00 Uhr bis 13.08.2021, ca. 09:09 Uhr kam es in der Gartenstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Seat Ibiza (grau) touchiert, sodass dieser abgerissen wurde.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kradfahrer – Zeugenaufruf

A 60, AS Rüsselsheim-Königstätten (ots) – Am Samstag 14.08.2021 um 20:58 Uhr ereignete sich zwischen dem AD Rüsselsheim und der AS Rüsselsheim-Königstätten bei km 3,2 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Mainz befuhr mit seinem Kraftrad die A 60 in Fahrtrichtung Mainz auf der 2. Fahrspur.

In Höhe der AS Rüsselsheim-Königstätten wechselte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer von dem 1. auf den 2. Fahrstreifen und touchierte hierbei den Kradfahrer mit seinem Heckbereich. Dadurch wurde der Kradfahrer linksseitig gegen die Leitplanke geschleudert, drehte sich und kam zu Fall.

Zeugenaussagen zu Folge hielt der unbekannte Fahrzeugführer kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Mainz weiter fort. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-jährige Kradfahrer schwer verletzt. An dem Krad einstand Totalschaden.

Die A 60 war für die Unfallaufnahme mit begleitender Rundfunkwarnmeldung ca. 1 Stunde voll gesperrt, der Verkehr musste zwischenzeitlich über die AS Rüsselsheim-Königstätten abgeleitet werden.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Sprinter handeln soll. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Nummer 06151/8756-0 zu übermitteln.

Quelle: Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Odenwaldkreis

L3106 – Zwei Schwer verletzte Radfahrer

Lützelbach (ots) – Ein 45-Jähriger und ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus dem Kreis Miltenberg befuhren gegen 12:45 Uhr die L3106 zwischen Hainhaus und Breitenbrunn. Auf einem abschüssigen Teil der Strecke berührten sich die Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache und beide Radfahrer stürzten.

Der 45-jährige Fahrradfahrer wurde schwerstverletzt in eine Spezialklinik, der 64-jährige Fahrradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die L3106 war zum Zwecke der Unfallaufnahme für 1 Stunde gesperrt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen