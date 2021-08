Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt/W.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 14.08.2021 sowie am frühen Morgen des 15.08.2021 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt zu insgesamt fünf Trunkenheitsfahrten.

Am 14.08.2021 um 06:55 Uhr konnte ein polnischer Staatsbürger mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann am Vortag einen Joint geraucht hatte.

Gegen 10:45 Uhr konnte nach vorheriger Mitteilung durch einen Zeugen in der Gimmeldinger Straße ein 57-jähriger Neustadter kontrolliert werden. Bei diesem konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Exakt eine Stunde später, um 11:45, wurde ein 30-Jähriger in der Spitalbachstraße mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei diesem ergab sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung.

Am Abend des 14.08.2021, um 18:05 Uhr, wurde der Polizei Neustadt erneut eine männliche Person gemeldet, welche mit seinem Fahrzeug in der Nachtweide alkoholisiert umherfahren würde. Bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 3,72 Promille festgestellt werden.

Zum Abschluss konnte durch die Beamten am 15.08.2021 um 00:20 Uhr ein 27-jähriger Neustadter in der Spitalbachstraße mit seinem E-Scooter kontrolliert werden, welcher gegenüber den Beamten angab, dass er vor ein paar Tagen einen Joint geraucht habe.

Zur Beweisführung wurde den kontrollierten Personen jeweils in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihre Fahrzeuge mussten diese stehen lassen bzw. nach Hause schieben.

Alle beteiligte Personen müssen sich nun in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Ferner wird die jeweils zuständige Führerscheinstelle über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Verkehrsunfall mit flüchtigem Motorradfahrer – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht zum Sonntag, 15.08.2021, gegen 00:45 Uhr, ereignete sich in Neustadt/Wnstr., im Bereich der Einmündung Landauer Straße, Gutenbergstraße, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Am Unfallort konnten die Beamten jedoch lediglich noch das verunfallte Motorrad, sowie den Helm feststellen. Der Fahrer selbst hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mangels Zeugen sind der genaue Unfallhergang, sowie die Unfallursache derzeit unklar. Vermutet wird ein Abbiegevorgang von der Landauer Straße in die Gutenbergstraße, bei dem der Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verlor und zu Fall kam. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei auf dem Hetzelplatz stehende Männer aus Neustadt leicht verletzt. Das nicht zugelassene Motorrad und der aufgefundene Helm wurden zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallhergang und zur Identität des Fahrers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wnstr. In Verbindung zu setzen.

Neustadt: E-Scooter-Fahrt unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 13.08.2021, um 07:50 Uhr war ein 31-jähriger Mann aus Neustadt/W. mit seinem E-Scooter in der Talstraße unterwegs und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Der Fahrer räumte ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Den 31-jährigen Neustadter erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmittel sowie eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):