Haßloch: Unfall unter Alkoholeinfluss – hoher Sachschaden

Haßloch (ots) – Am Sonntagmorgen, 15.08.2021, gegen 01:30 Uhr wurde die Biene Maja Zeuge eines Verkehrsunfalls mit hohem Sachschaden.

Ein 48-Jähriger Mann aus Hochdorf-Assenheim befuhr mit seinem Fiat Scudo die Holidayparkstraße in Richtung Kreisverkehr. An diesem verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam seitlich in der Fahrbahnbegrenzung zum Liegen. Hierbei riss er ein Verkehrsschild um und beschädigte den Abschnitt der Schutzplanke erheblich.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

Ursache für den Unfall dürfte der übermäßige Alkoholkonsum des Fahrers gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Auch die Feuerwehr Haßloch war mit starken Kräften im Einsatz.

Info der Feuerwehr:

Zu einem Verkehrsunfall auf der L529, am Kreisverkehr zu A65, wurde die Wehr um 01:58 Uhr gerufen. Aus, der Feuerwehr nicht bekannten Gründen, überfuhr ein Transporterfahrer mit seinem Fahrzeug den unteren Teil des Kreisverkehrs, krachte in die gegenüberliegende Leitplanke und blieb im Straßengraben liegen.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet, der Brandschutz sichergestellt, das Fahrzeug gesichert und auf auslaufende Betriebsstoffe untersucht und ein umgefahrenes Verkehrsleitschild provisorisch wieder aufgestellt. Auch hier war die Polizei vor Ort.