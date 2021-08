Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Jugendliche zerkratzen Pkw

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 14.08.2021, befuhr eine Ford Fiesta-Fahrerin gegen 21:45 Uhr die Limburgstraße in Bad Dürkheim. Auf der Fahrbahn befanden sich mehrere Jugendliche, welche nur widerwillig die Straße räumten. Beim Vorbeifahren nahm die Geschädigte ein „Kratzen“ wahr und stellte im Anschluss fest, dass vermutlich mit einem Schlüssel oder ähnlichen Gegenstand die Seitenscheibe beschädigt wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kallstadt: Unfallbeteiligter gesucht

Kallstadt (ots) – Am Samstag, 14.08.2021, gegen 16:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem blauen Hyndai i20 die Weinstraße in Kallstadt. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Ungstein streifte sie den Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Nachdem die junge Fahrerin bei der nächsten Möglichkeit wendete, um ihrem Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, war das andere Fahrzeug bereits weg. Es wird darum gebeten, dass sich der geschädigte Unfallgegner mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung setzt.

Frankeneck: Brand in einem Einfamilienhaus

Frankeneck (ots) – Erhebliche Rauchentwicklung in der Küche musste am Samstag, 14.08.2021, ein Ehepaar bei der Rückkehr in ihr Einfamilienhaus in Frankeneck feststellen. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit eine weitere Ausbreitung des Feuers unterbinden. Das Ehepaar konnte sich zuvor aus eigenen Kräften ins Freie retten. Der Mann kam anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt. Ebenfalls verletzt wurden zwei in der Küche befindliche Hunde, sie wurden zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wohl im Bereich des Herds aus, die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar und wird Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern. Das Untergeschoß ist aufgrund der Beschädigungen derzeit nicht bewohnbar.

Haßloch: Graffiti-„Künstler“ überführt

Haßloch (ots) – Am frühen Samstagmorgen um ca. 04:00 Uhr wurde ein 32jähriger E-Scooter Fahrer aus Dresden in Haßloch in der Meckenheimer Straße einer Kontrolle unterzogen. Bezüglich des Gefährts und der Fahrtüchtigkeit des Mannes hatten die Beamten keine Beanstandungen. Bis zur Vorlage eines Eigentumsnachweises verbleibt der E-Scooter allerdings in polizeilicher Verwahrung. Jedoch konnten sie im Rucksack des Dresdeners drei Spraydosen verschiedener Farben und einen Tagstift auffinden. Im Zusammenhang mit der Kontrolle wurde in der Unterführung am Bahnhof ein frischer Schriftzug „Dresden 1312“ mit dem Tag „BNK“ festgestellt. Aufgrund der räumlichen-zeitlichen Nähe, des Tatwerkzeuges, der Verbindung zu Dresden und weiterer Erkenntnisse zum Tag „BNK“ dürfte es sich bei dem Kontrollierten um den vermutlich lediglich aus seiner Sicht „Künstler“ handeln. Weitere Hinweise zu dem Schriftzug nimmt die Polizei Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Gegenstand von Brücke auf Fahrzeug geworfen

Haßloch (ots) – Am späten Abend des 14.08.2021 befuhr gegen 23:45 Uhr ein 25-Jähriger Neustadter mit seinem Pkw die Abfahrt Haßloch-Mitte in Richtung Böhler Straße. Als er die Unterführung der Holidayparkstraße passierte, vernahmen er und sein Beifahrer einen Schlag. Bei der späteren Inaugenscheinnahme des Pkw konnte ein Riss in der Windschutzscheibe festgestellt werden. Der Geschädigte gab an, auf der Brücke zwei Silhouetten wahrgenommen zu haben, ohne das näher konkretisieren zu können. Bisher muss davon ausgegangen werden, dass von der Brücke ein Gegenstand gefallen ist oder geworfen wurde. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise darauf geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden: 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfall unter Alkoholeinfluss – hoher Sachschaden

Haßloch (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde die Biene Maja Zeuge eines Verkehrsunfalls mit hohem Sachschaden. Ein 48-Jähriger Mann aus Hochdorf-Assenheim befuhr mit seinem Fiat Scudo die Holidayparkstraße in Richtung Kreisverkehr. An diesem verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam seitlich in der Fahrbahnbegrenzung zum Liegen. Hierbei riss er ein Verkehrsschild um und beschädigte den Abschnitt der Schutzplanke erheblich. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Ursache für den Unfall dürfte der übermäßige Alkoholkonsum des Fahrers gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Auch die Feuerwehr Haßloch war mit starken Kräften im Einsatz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):