Ausflugsziele in Deutschland: Zoo Heidelberg

Heidelberg – In unserer Serie „Ausflugsziele in Deutschland“ berichten wir über sehenswerte Orte, die für Kinder und Erwachsene interessant sind. Im August 2021 besuchten wir den 1933 gegründeten und am 20. November 1934 offiziell eröffneten Zoo Heidelberg im Westen des Stadtteils Neuenheim in Heidelberg (Baden-Württemberg).

Derzeit beherbergt der Zoo auf einem ca. 10 ha großen Areal rund 2000 Tiere aus mehr als 150 Tierarten, darunter Löwen, Tiger, Dromedare, Schildkröten, Elefanten, Zebras, Affen, Flamingos, Bären, Greifvögel, u.v.m.

Für die kleinen Besucher sind Spielplätze eingerichtet. Ein besonderes Erlebnis bietet das Spielschiff „Arche Noah“ auf dem großen Spielplatz beim Zoo-Ausgang. Hunde sind im Zoo Heidelberg erlaubt (bitte Hinweise beachten).

Sehr sehenswert sind die Fütterungen der Pelikan, Waschbären und Robben. Doch auch selbst können Besucher Tiere füttern. Vor dem Streichelzoo, der Löwenanlage und dem Flamingosee befinden sich Behälter mit speziellem Tierfutter.

Seit Karsamstag (02.04.2021) ist in der Explo-Halle die Sonderausstellung „DIE DÜNNE HAUT DER ERDE – UNSERE BÖDEN“ zu sehen. Anschauliche Modelle, Experimentierstationen und interaktive Elemente laden zum Staunen und Mitmachen ein und zeigen einen der wichtigsten Lebensräume unserer Erde.

Der Zoo Heidelberg ist ganzjährig täglich geöffnet (April bis September: 9 bis 19 Uhr, März und Oktober: 9 bis 18 Uhr, November bis Februar: 9 bis 17 Uhr). Während der Corona-Pandemie öffnet der Zoo an Wochenenden bereits um 8 Uhr. Während des Heidelberger Zooleuchtens vom 1. Oktober bis zum 28. November 2021 ist donnerstags und sonntags bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: https://www.zoo-heidelberg.de