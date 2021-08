Eisenberg: 2. Runde OPEN AIR im Eisenberger Waldstadion im August 2021

Eisenberg – Am letzten August Wochenende ist wieder OPEN AIR Zeit im Eisenberger Waldstadion. Comedy, Rockmusik und ein typischer Bayerischer Frühschoppen machen das Sportstadion zum Erlebniswochenende.

Kabarettist Vince Ebert: „Make Science Great Again“ am Freitag, 27.08.2021, 20 Uhr

Das aktuelle Programm des Wissenschaftskabarettisten (übersetzt: Machen Sie Wissenschaft wieder großartig) zeigt ein Spiegelbild dessen, was er vor nach einem dreiviertel Jahr Aufenthalt in New York erfahren durfte. Eine witzige und kulturübergreifende Abrechnung mit Irrationalität, Denkfehlern und gegenseitigen Überlegenheitsgefühlen.

90 Prozent der Amerikaner halten die Evolutionstheorie für unbewiesenen Mumpitz. 34 Prozent bezweifeln, dass die Erde eine Kugel ist und sieben Prozent glauben, dass braune Kühe Schokomilch geben. Alles Fake News aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten?

Er traf auf IT-Spezialisten aus dem Silicon Valley und in New York auf Wallstreet-Banker. In Cape Canaveral sprach er mit Raketenwissenschaftlern und in Harvard mit Genderforscher-Unterstrich-Studenten-Unterstrich-Sternchen-Innen.

Stets auf der Suche nach den elementarsten Fragen: Wie kann es sein, dass eine Nation, die zum Mond flog, nicht in der Lage ist, eine funktionsfähige Duscharmatur herzustellen? Woher kommt die uramerikanische Angst vor unpasteuristierter Milch? Und kann man wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär werden? Oder doch nur zum Geschirrspüler?

Amerika – ein Land, das polarisiert und irritiert. Dort gibt es schwarz und weiß, Liebe und Hass, Freiheit und Todesstrafe, Prüderie und Brustvergrößerungen, Eliteunis und Käse in Sprühdosen.

ENGELSTAEDTER – THE MAGIC OF QUEEN am Samstag, 28.08.2021, 20 Uhr

Wie keine andere Band stand QUEEN mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe. Im November 1991 verließ Freddie Mercury die große Bühne des Lebens und hinterließ ein grandioses musikalisches Erbe.

Seit Jahren zählt der Sänger Markus Engelstaedter mit seiner 4 Oktaven-Stimme bei Publikum und Presse zu den besten Queen-Interpreten Europas. Sein umfassendes Stimmpotential und seine beeindruckende Bühnenpräsenz bilden beste Voraussetzungen, um die opulenten Rocksongs und ergreifenden Balladen von QUEEN anspruchsvoll und eigenständig zu interpretieren.

Engelstaedter & Band bringen den unvergleichbaren Queen-Sound energiegeladen auf die Bühne und präsentieren die großartigen Songs von QUEEN mit Emotion, Musikalität und eigenem Charisma.

THE MAGIC OF QUEEN lässt in einer spektakulären Bühnenshow den unvergesslichen Spirit der legendären QUEEN-Konzerte wieder aufleben und ist eine einzigartige musikalische Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten.

Allgäuer Frühschoppen mit Die ZIACHEINER, sowie der Eisenberger Blaskapelle und dem Spielmannszug Eisenberg, am Sonntag, 29.08.2021, 10 Uhr

Dieses außergewöhnliche Konzert rundet das OPEN AIR im Waldstadion ab.

Die Band mit dem Schwung aus den Bergen, stehen seit vielen Jahren für fetzige Stimmung und hochklassigen Sound! Bekannt wurden sie in den letzten Jahren durch vielzählige Auftritte in ganz Deutschland sowie im Ausland, beispielsweise in Mexiko.

Neben den Gästen aus dem Allgäu werden auch die Eisenberger Blaskapelle sowie der Spielmannszug Eisenberg gemeinsam für gute Stimmung sorgen.

Wer bayerische Spezialitäten mag ist hier genau richtig denn zu einem Frühschoppen gehören auch kleine Mahlzeiten.

Für die beiden Abendveranstaltungen am 27. und 28.08.2021, sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich.

Servicebüro der Verbandsgemeindeverwaltung

Eisenberg, Hauptstraße 86, Tel.: 06351/407-444

Restkarten an der Abendkasse!