Neustadt: Weitere Sonderaktionen „Impfen ohne Termin“ im August 2021

Neustadt an der Weinstraße – In der kommenden Woche (KW 33) bietet das Landesimpfzentrum Neustadt in der Chemnitzer Straße weitere offene Impftermine an folgenden Tagen an.

Montag, 16. August 2021

Dienstag, 17. August 2021

Freitag, 20. August 2021

Geimpft wird jeweils in der Zeit von 08:00-11:45 und 13:00-15:00 Uhr. Es gelten die üblichen Voraussetzungen, mindestens 18 Jahre alt, Wohnsitz in Deutschland oder Nachweis der Mitgliedschaft in einer deutschen Krankenversicherung, Personalausweis/Reisepass sowie Krankenversicherungskarte mitbringen. Kinder und Jugendliche erhalten ein Impfangebot mit dem Impfstoff von BionTech. Die Impfung von Minderjährigen ist nur in Begleitung einer sorgeberechtigten bzw. bevollmächtigten Person möglich.

Ab dem 23. August 2021 bietet das Landesimpfzentrum Neustadt jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08:00-11:45 und 13:00-15:00 Uhr offene Impftermine an. Es gelten die üblichen Voraussetzungen.

Wer einen späteren Impftermin bevorzugt, sollte sich den 19. August im Kalender markieren und ins Landesimpfzentrum Neustadt kommen. Hier findet das erste Neustadter „After Work Impfen“ von 15:00-20:30 Uhr statt. Zu jeder Impfung gibt es an diesem Tag eine 0,33 Liter Flasche Rieslingschorle vom Weingut Nägele oder eine Flasche Traubensaft vom Weingut Andres geschenkt. Neben Johnson&Johnson kommt beim After Work Impfen der Impfstoff von BionTech zum Einsatz. Somit sind Kinder und Jugendliche, in Begleitung einer sorgeberechtigten, bzw. bevollmächtigten Person, bei dieser Aktion herzlich willkommen.