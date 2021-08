Heidelberg: Mann fällt aus dem 10.Stockwerk

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Im Stadtteil Emmertsgrund stürzte am Nachmittag gegen 16:00 Uhr ein 45-Jähriger Mann aus dem 10. Stock und zog sich tödliche Verletzungen zu. Bei Familienstreitigkeiten auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses war es zu dem Unglücksfall gekommen. Eine sofortige Reanimation durch die Rettungskräfte vor Ort blieb aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolglos.

Aufgrund erster Zeugenaussagen ist beim derzeitigen Stand der Ermittlungen von einem Sturz ohne Fremdeinwirkung auszugehen. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Heidelberg-: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Aufgrund starker Rauchentwicklung alarmierte am Mittwochabend 11.08.2021 ein besorgter Anwohner die Polizei, da er einen Wohnungsbrand vermutete. Vor Ort stellten Beamte der Feuerwehr und des Polizeireviers Heidelberg-Nord fest, dass das auf dem Herd vergessene Abendessen eines Anwohners für die Rauchentwicklung verantwortlich war.

Zu einem Brand kam es nicht. Die Dossenheimer Landstraße musste für den Einsatz der anrückenden Feuerwehr kurzzeitig zwischen Mühlingstraße und Hans-Thoma-Platz gesperrt werden.

19-jähriger betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Ein 19-Jähriger, der in Neuenheim betrunken mit einem E-Scooter unterwegs war, flüchtete am frühen Freitagmorgen 13.08.2021 vor der Polizei. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht in der Brückenstraße auf, als er stark schwankend in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs war.

Auf der Theodor-Heuss-Brücke konnte er schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Hier wollte er zunächst den Scooter abmelden. Anschließend rannte er in Richtung Neckarstaden davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 19-Jährigen schließlich auf dem Schulhof des dortigen Gymnasiums festnehmen, da er alkoholbedingt zu Sturz kam.

Er wurde zunächst zum Polizeirevier Heidelberg-Nord gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er muss nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

In derselben Nacht waren im Stadtgebiet weitere E-Scooter-Fahrer betrunken unterwegs. Bei diesen waren Alkoholwerte zwischen 1,2 und 2,4 Promille festgestellt werden. Auch diesen Rollerfahrern wurden Blutproben entnommen. Gegen diese wird ebenso wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt ein 76-jähriger Fahrradfahrer am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Pfaffengrund.

Ein 78-jähriger Mercedes war kurz vor 11 Uhr von der Hugo-Stotz-Straße nach rechts auf die Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim eingebogen und übersah dabei den 76-Jährigen Fahrradfahrer, der auf dem linken Radweg in Richtung Henkel-Teroson-Straße unterwegs war. Nach seiner notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde der 76-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist gering. Die Eppelheimer Straße war zwischen Henkel-Teroson-Straße und Kurpfalzring in Richtung Eppelheim bis gegen 13.30 Uhr gesperrt. Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 oder beim Polizeirevier HD-Süd,

Tel.: 06221/3418-0 zu melden.