Betrunkener Sattelzugfahrer unterwegs

Brühl/BAB 6 (ots) – Ein 59-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen 12.08.2021 betrunken mit einem Sattelzug auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Der Sattelzug fiel einer Polizeistreife kurz nach 08 Uhr auf, da er mehrmals in Schlangenlinien zwischen rechter Fahrspur und Standstreifen hin- und herfuhr.

Zudem fuhr er rund einen Kilometer dauerhaft zwischen rechter Fahrspur und Standstreifen. Beim Erkennen des Polizeifahrzeugs verließ er an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim unvermittelt die Autobahn in Richtung Brühl. Hier fuhr er ebenfalls wieder Schlangenlinien, überfuhr mehrfach die Mittellinie und kollidierte mehrmals fast mit den rechten Leitplanken.

Am Ortseingang von Brühl konnte der Sattelzug schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Dabei bemerkten die Polizisten gleich starken Alkoholgeruch im Atem des 59-Jährigen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Über die Halterfirma wurde ein Ersatzfahrer für den Sattelzug angefordert. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Lastwagen wurde mittels schwerer Kette gegen das unberechtigte Wegfahren gesichert.

Verdacht des versuchten Raubes

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines versuchten Raubs am Donnerstagabend in Ladenburg. Ein unbekannter Täter suchte zu Geschäftsschluss gegen 22 Uhr eine Tankstelle in der Wallstadter Straße auf und wollte mit einem Messer in der Hand die Geschäftsräume betreten.

Da die Tankstelle aber bereits geschlossen hatte, öffnete die Tür nicht mehr. Der Unbekannte schlug nun mit dem Messer gegen die Tür und versuchte offenbar, noch in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als dies misslang, flüchtete er unerkannt von der Örtlichkeit.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Jugendliche Erscheinung

War mit einem dunklen Oberteil bekleidet

Trug eine weiße Skimaske

Hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu Täter und Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Lkw-Unfall auf A 61 – Fahrbahnfreigabe Richtung Speyer ab ca.12 Uhr

Hockenheim/Speyer (ots) – Folgemeldung – Die A 61 ist nach dem Verkehrsunfall am Freitagmorgen immer noch blockiert. Der Verkehrsunfall ist aufgenommen und der erheblich beschädigte Lkw abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Der Rückstau betrug in der Spitze bis zu 8 Kilometern. Die Fahrbahn wird derzeit noch gereinigt. Die Freigabe wird gegen 12 Uhr erwartet.

Erstmeldung (ots) – Kurz vor 8 Uhr kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der A 61, zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw beteiligt ist. Aus bislang unbekannten Gründen touchierte der Lkw die Leitplanken und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Die Fahrbahn in Richtung Speyer ist derzeit blockiert. Der momentane Rückstau beträgt ca. zwei Kilometer. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Leichtfertiges Überholmanöver sorgt für hohen Sachschaden

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag um 11:00 Uhr kollidierten 2 Audi-Fahrer. Die 59-Jährige fuhr auf der Straße “Aussiedlerhof” (K4242) in Höhe einer Feldwegkreuzung in einer langgezogenen Linkskurve. Hier wollte die Fahrzeugführerin, welche in Fahrtrichtung Dossenheim unterwegs war, nach links abbiegen. Der hinter ihr fahrende Audi-Fahrer hatte jedoch bereits zum Überholen ausgeschert. Dadurch befanden sich beide Autos auf derselben Höhe und es kam zum Zusammenstoß.

Der Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab und in einer nahegelegenen Wiese zum Stillstand. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Es entstand an beiden Audi ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Einbrecher bei der Tatausführung überrascht – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd-Kleingemünd (ots) – Ein unbekannter Einbrecher wurde am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Kleingemünd während der Tatausführung vom Hausbewohner überrascht. Der Unbekannte gelangte nach derzeitigem Erkenntnisstand kurz vor 03 Uhr über ein Nachbargrundstück auf das Anwesen in der Kraichgaustraße.

Hier begab er sich auf den Carport neben dem Einfamilienhaus und versuchte mittels eines Werkzeugs ein gekipptes Fenster zu öffnen. Dabei wurde er von dem Bewohner des Hauses entdeckt, der sofort das Fenster verschloss und den Einbrecher anschrie. Der Einbrecher nahm daraufhin Abstand von der weiteren Tatausführung und zog es vor, eiligst durch den Garten zu fliehen. Sein mitgebrachtes Werkzeug ließ er am Tatort zurück.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Geschlecht unbekannt

Schlank

Groß gewachsen

Helle Hautfarbe

Das Gesicht war nicht bedeckt

War komplett dunkel gekleidet

Trug Basecap oder Kapuze über dem Kopf.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd,

Tel.: 06223/9254-0 zu melden.