Notruf für “schlechte Scherze” missbraucht

Kaiserslautern (ots) – Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen hat die Polizeiinspektion 1 am Donnerstagabend 12.08.2021 eingeleitet. Gegen 21 Uhr wurde eine Streife über Notruf in die Burgstraße gerufen. 2 Personen würden einen Jungen mit einem Messer bedrohen. Vor Ort trafen die Beamten auf 2 Mädchen und 1 Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren. Sie gaben an, dass die Meldung nicht der Wahrheit entspreche.

Bereits 3 Stunden zuvor seien sie von der Polizei kontrolliert worden, weil jemand über Notruf gemeldet hatte, dass sie Drogen verkaufen würden, was aber ebenfalls nicht der Wahrheit entsprach.

Erste Ermittlungen ergaben, dass beide Notrufe von der derselben Telefonnummer abgesetzt wurden. Offenbar hatte sich der Anrufer gleich 2x einen “schlechten Scherz” erlaubt. Die Nummer des Anrufers steht fest und die Personalien des Anschlussinhabers auch. Auf den Verantwortlichen kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Bellende Hunde alleine im Auto

Kaiserslautern (ots) – Ein ernstes Wort haben Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag 13.08.2021 mit einer Hundehalterin gewechselt. Die Frau hatte ihre beiden Hunde über einen längeren Zeitraum im Auto eingeschlossen und allein gelassen. Eine Zeugin verständigte gegen 01.30 Uhr die Polizei.

Die Zeugin wurde in der Donnersbergstraße auf das Fahrzeug aufmerksam wurde, in dem sich 2 Hunde befanden, die laut bellten. Vom Fahrzeugnutzer oder Hundebesitzer war weit und breit nichts zu sehen. Nachdem sich auch die Polizeistreife längere Zeit vor Ort aufhielt und niemand an dem Pkw auftauchte, der sich um die Hunde kümmern wollte, fuhren die Beamten zur Anschrift des Fahrzeughalters.

Auf das Klingeln öffnete der Mann die Tür, er hatte bereits geschlafen. Nach seinen Angaben war seine Frau mit dem Auto und den Hunden unterwegs. Er konnte sie über Handy verständigen.

Die 40-Jährige gab an, dass sie spontan eine Veranstaltung besucht und dabei die Zeit vergessen habe. Mit der Frau wurde ein eindringliches Gespräch geführt. Sie zeigte sich einsichtig und gelobte Besserung… |cri

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Otterberg (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Donnerstagabend in Otterberg einen Unfall gebaut und istanschließend abgehauen. Ein aufmerksamer Zeuge gab den entscheidenden Hinweis, so dass der Verantwortliche ermittelt werden konnte.

Der Zeuge beobachtete, wie der Pkw gegen 20 Uhr von der Hauptstraße in die Gewerbestraße abbog, dabei eine Verkehrsinsel überfuhr und ein Verkehrsschild beschädigte. Anschließend setzte der Unfallfahrer seinen Wagen zurück und fuhr in Richtung Erlenbach davon.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei die Adresse des Fahrzeughalters ermitteln und dem Mann wenig später einen Besuch abstatten. Sein Auto stand in der Garage, die Unfallspuren waren deutlich zu erkennen. Als die Beamten den Senior mit den Fakten konfrontierten, gab er zu den Unfall verursacht zu haben.

Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten. Ergebnis: 1,5 Promille. Der 77-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |cri

Geruch löst Polizeikontrolle aus

Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht mit der “Spürnase” von Polizeibeamten hat ein Mann aus dem Donnersbergkreis am Donnerstagabend 12.08.2021 gerechnet. Als eine Streife gegen 19.45 Uhr im Barbarossaring einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzog, wurden die Beamten auf den unbeteiligten Mann aufmerksam, der etwa zehn Meter entfernt auf einer Mauer saß. Der Grund: Von ihm ging ein deutlicher Cannabisgeruch aus.

Der 36-Jährige wurde deshalb ebenfalls von den Polizisten angesprochen und seine Sachen durchsucht. In einem Tabakpäckchen fanden die Beamten einen Brocken Haschisch. Dem Mann wurde deshalb erläutert, dass er nun mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen muss. Er machte keine weiteren Angaben zur Sache.

Der 36-Jährige, der laut Schnelltest 1,43 Promille Alkohol intus hatte, musste anschließend noch zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle kommen. Eine Mitteilung über die Kontrolle geht auch noch an die Fahrerlaubnisbehörde. |cri

Verkehrskontrollen in der Nacht

Kaiserslautern (ots) – 1,6 Promille zeigte das Atemtestgerät in der Nacht zu Freitag bei einem Autofahrer an, den eine Polizeistreife in der Brandenburger Straße kontrollierte. Als die Beamten den Pkw kurz nach Mitternacht stoppten, schlug ihnen gleich eine deutliche Alkoholfahne des Fahrers entgegen.

Der Alkoholtest bestätigte, dass der 29-Jährige definitiv zu viel getrunken hatte. Er musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde über das Kontrollergebnis informiert.

Sogar noch etwas mehr hatte ein junger Autofahrer “intus”, der kurz vor halb 3 in der Rudolf-Breitscheid-Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Atem des 19-Jährigen roch nach Alkohol, und das Testgerät bescheinigte ihm einen Pegel von 1,64 Promille. Auch er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, um sich eine Blutprobe entnehmen zu lassen und seinen Führerschein sowie die Autoschlüssel abzugeben. Anschließend wurde der junge Mann an die US-Militärpolizei übergeben.

Unter Drogeneinfluss stand ein E-Scooter-Fahrer, mit dem es eine Streife kurz nach halb 12 in der Spittelstraße zu tun hatte. Der junge Mann hatte die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen, weil er mit dem Elektroroller auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Als sie ihn anhielten, um ihn zu kontrollieren, fiel das drogentypische Verhalten des 24-Jährigen auf. Er räumte ein, regelmäßig Haschisch zu konsumieren. Die Fahrt mit dem Roller war somit für den Mann beendet. Er musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit Konsequenzen wegen der “berauschten” Fahrt sowie mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt verhindern konnte eine Streife gegen 23 Uhr in der Königstraße. Hier waren Polizeibeamte auf einen Jugendlichen aufmerksam geworden, der gerade einen E-Scooter aktivieren wollte. Von den Polizisten angesprochen, gab der 17-Jährige zu, Alkohol getrunken zu haben. Einen Atemtest lehnte er ab. Ihm wurde dennoch vorsorglich die Fahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Einen Fahrradfahrer zogen Polizeibeamte kurz vor 1 Uhr in der Alleestraße aus dem Verkehr. Der 47-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten und räumte auch ein, in der Vergangenheit harte Drogen konsumiert zu haben. Dem Mann wurde deshalb ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. |cri

Mit gestohlener EC-Karte Zigaretten gekauft

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine gestohlene EC-Karte haben unbekannte Täter benutzt, um sich Zigaretten zu besorgen. Die Karte war Anfang der Woche aus einem Pkw in Weilerbach gestohlen worden. Am Donnerstag fiel auf, dass die Karte zwischen dem 10. und 12. August mehrfach zum Bezahlen an Zigarettenautomaten eingesetzt wurde. Der Schaden bislang: 104 Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen… |cri

Wer hat die Reisetaschen geklaut?

Kaiserslautern (ots) – Drei Reisetaschen haben unbekannte Täter in der Wackenmühlstraße gestohlen. Die Taschen waren dort auf dem Balkon einer Wohnung abgestellt. Der Inhalt: zahlreiche Kleidungsstücke – überwiegend Winterbekleidung. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 14.30 Uhr. Zeugenangaben zufolge wurde am Donnerstag im Hinterhof des Anwesens ein Mann gesehen, der als Tatverdächtiger in Frage kommen könnte. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und sehr dünn sein. Der Unbekannte habe blonde Haare und blaue Augen; bekleidet war er mit einer kurzen Jeans und einem T-Shirt.

Näheres ist derzeit nicht bekannt. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 gern unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Diebe klauen Fahrrad-Einzelteile

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich im Lauf der Woche in der Zollamtstraße an einem Fahrrad zu schaffen gemacht. Der 17-jährige Eigentümer hatte das Rad am Montagvormittag mit einem Bügelschloss an einem Fahrradständer gesichert. Als er drei Tage später wieder zurückkehrte, fehlten an dem Bike beide Räder samt Bremsen und Leitungen. Der Schaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer an dem Fahrrad der Marke Cube herumhantiert und die Räder abmontiert hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/ 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Geldstrafe bezahlt – Fahndung gelöscht

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Landkreis am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Eine Dienstgruppe der Polizeiinspektion 2 führte am Vormittag im Gewerbegebiet West Fahrzeugkontrollen durch. Dabei hatten die Beamten auch den 36-Jährigen vor sich und unterzogen ihn einer routinemäßigen Überprüfung. Dabei kam jedoch heraus, dass gegen den Mann noch ein offener Haftbefehl vorliegt, weil er eine Geldstrafe bislang nicht bezahlt hat.

Er wurde deshalb von den Polizisten vor die Wahl gestellt: Entweder 120 Euro bezahlen oder alternativ fünf Tage hinter Gittern verbringen. Der 36-Jährige entschied sich fürs Bezahlen. Die Fahndung wurde anschließend gelöscht. |cri

Im Schlaf bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Während er schlief, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag 12.08.2021 sein Handy gestohlen worden. Nach Angaben des 39-Jährigen war er an einer Bushaltestelle in der Logenstraße eingeschlafen, sein Handy lag neben ihm auf der Bank. Als er wieder wach wurde, sei das Mobiltelefon nicht mehr da gewesen.

Es handelt sich um ein Smartphone der Marke Samsung, Modell A21s mit grauem Cover. Die Tatzeit liegt zwischen 07-09 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Geld und Zigaretten aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus ihrem Auto hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 23-Jährige am frühen Morgen meldete, wurden aus ihrem Opel Astra Bargeld und eine Packung Zigaretten gestohlen.

Der Pkw war in der Eisenbahnstraße in Höhe des Hauses Nummer 48 abgestellt. Als die Frau gegen 6.30 Uhr in den Wagen einstieg, stellte sie fest, dass Sachen aus dem Innenraum verschwunden sind.

Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Die 23-Jährige konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie ihr Auto abgeschlossen hatte. Hinweise auf verdächtige Personen und mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150. |cri

Verdächtiger Transporter

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein verdächtiger Transporter ist den Beamten am Donnerstag in Enkenbach-Alsenborn ins Auge gefallen. Der Renault war am Nachmittag aufgefallen, unter anderem weil dessen Insassen Fassadenreinigungen und Malerarbeiten gegen Barzahlung anboten. Bei der Kontrolle der Beiden, händigten sie den Beamten zwar eine Reisegewerbekarte aus. Diese war jedoch abgelaufen. Den Männern wurde die weitere Tätigkeit untersagt und die Gewerbekarte sichergestellt. |elz

Auffahrunfall endet an Hauswand

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Donnerstag in der Mannheimer Straße mit seinem Transporter einen Auffahrunfall verursacht. Der 31-Jährige erkannte den verkehrsbedingten Bremsvorgang des Vordermanns offensichtlich zu spät. Er krachte auf das Heck des VW Passats, der dadurch an eine Hauswand krachte.

An den Fahrzeugen, sowie der Hauswand entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des Passats wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Donnerstag am Barbarossaring einen Fußgänger zu Fall gebracht. Der Mann verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin von der Bismarckstraße in den Barbarossaring abbiegen. Sie musste an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren, übersah sie den Fußgänger, der den Zebrastreifen überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der Fußgänger stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. |elz

Pkw aufgebrochen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Pkw ist Dienstagnacht in der Lindenstraße in Weilerbach aufgebrochen worden. Die Unbekannten durchwühlten den gesamten Innenraum und entwendeten Kleingeld von circa 60 Euro. Wie die Täter das Auto aufbekommen haben, ist unklar. Aufbruchspuren konnten nicht entdeckt werden. Die Ermittlungen nach den Tätern laufen.

Zeugen, die zwischen 2:30 Uhr und 4:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz