“Night Ride Aktionen Karlsruhe” sollen polizeilich unterbunden werden

Karlsruhe (ots) – Zirka 200 Motorradfahrende folgten am vergangenen Sonntagabend einem Aufruf in den Sozialen Medien zu einem “Sunday Night Ride” in Karlsruhe. Eine Polizeistreife konnte die vornehmlich Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Beiertheim-Bulach antreffen.

Mit Unterstützung von Beamten mehrerer Polizeistellen gelang es schließlich, die in Kleingruppen über die Neue Messe fahrende Masse von einer Fahrt in die Karlsruher Innenstadt abzuhalten und Kontrollen durchzuführen. Insgesamt waren 20 Polizeistreifen im Einsatz gebunden.

Nach den Ermittlungen der Verkehrspolizei im Laufe der Woche wurden zwischenzeitlich gegen 60 Motorradfahrende Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem wird geprüft, den für den Aufruf im Internet Verantwortlichen die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung zu stellen.

Mittlerweile wurden neue Hinweise für einen erneuten Aufruf in den Sozialen Medien zu einem “Night Ride” im Raum Karlsruhe bekannt. Die Polizei wird hierzu weiter ermitteln und entsprechende Veranstaltungen konsequent unterbinden sowie Verkehrsverstöße ahnden.

Streitigkeiten unter Hausbewohnern lösen größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Aufgrund von Streitigkeiten kam es am Freitagmittag 13.08.2021 im Karlsruher Stadtteil Daxlanden zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund waren eine unklare Sachlage und Angaben des Anrufers über eine angebliche Verwendung eines Messers.

Nach aktuellem Kenntnisstand gerieten kurz nach 12 Uhr die beiden in einem Mehrfamilienhaus wohnenden Männer im Alter von 36 und 67 Jahren aufgrund einer Lärmbelästigung in Streit. Dabei soll der 36-Jährige ein Messer in der Hand gehabt haben. Mit starken Einsatzkräften wurde die Örtlichkeit aufgesucht.

Nachdem die Situation vor Ort beruhigt werden konnte, schilderten die 2 Kontrahenten höchst unterschiedliche Sachverhalte. Ob Straftaten verwirklicht wurden, sollen die Weiteren Ermittlungen des Polizeiposten Mühlburg klären.

Naturbeobachter findet Leiche in der Alb

Ettlingen (ots) – Ein Naturbeobachter hatte am Donnerstagmorgen 12.08.2021 eine tote Person in der Alb bei Ettlingen gemeldet. Zwischenzeitlich gelang es der ermittelnden Kriminalpolizei, die Person zu identifizieren. Hinweise auf einen Zusammenhang mit einer Straftat liegen aktuell nicht vor.

Nach der Meldung des Zeugen konnten Polizeibeamte die bereits verstorbene Frau im Wasser der Alb in der Nähe der Pforzheimer Straße feststellen. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Leichnam schließlich geborgen.

Zunächst war die Identität der Toten unklar. Am Freitagvormittag ergaben sich dann Hinweise zu einem Vermisstenfall aus Bruchsal. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um die als vermisst gemeldete 76-jährige Frau handelt.

Wie die Frau zum Auffindeort gelangte, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit aber nicht vor. Möglicherweise kann eine Obduktion Aufschlüsse zur Todesursache geben.

Dachaufstockung in Brand geraten

Karlsruhe-Nordstadt (ots) – In Brand geriet eine in Holzständerbauweise gefertigte Dachaufstockung am Freitagabend 13.08.2021 in der Karlsruher Nordstadt. Gegen 16.53 Uhr war zunächst Rauch aus einer Wohnung gemeldet worden, beim Eintreffen erster Rettungskräfte waren offene Flammen aus dem Baustellenbereich zu erkennen.

Der Berufsfeuerwehr gelang es schließlich schnell, den Brand einzudämmen. Trotzdem dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 – 20.000 Euro entstanden sein. Zur Ursache wird bei aktuellem Ermittlungsstand eine Fahrlässigkeit bei der Verschweissung von Bitumenbahnen vermutet.

Hinweise auf vorsätzliche Verursachung ergaben sich nicht. Da der Brandbereich sowie das darunter liegende Stockwerk wegen der Bautätigkeit unbewohnt sind, sind keine Verletzten zu beklagen.

Waghäusel- Bei Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen hat sich ein 81 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagnachmittag zugezogen, als er mit seinem Rennrad in der Bischof-von-Rammung-Straße in Waghäusel stürzte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Rentner gegen 15:15 Uhr auf der leicht abschüssigen Straße. Aus noch bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann mit dem behelmten Kopf zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Durch den alarmierten Rettungsdienst musste der 81-Jährige in Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe – Wildschweinrotte vereitelt Festnahme der Polizei

Karlsruhe (ots) – Eine Wildschweinrotte hat am frühen Freitagmorgen möglicherweise die polizeiliche Festnahme eines Tatverdächtigen vereitelt. Die Tiere hatten sich zwischen Häusern im Wohngebiet aufgehalten.

Als Polizeibeamte gegen 04.00 Uhr auf der Erzbergerstraße einen Fahrradfahrer anhalten wollten, da dieser auf dem Bürgersteig und ohne Licht gefahren war, ergriff er die Flucht. Die Beamten verfolgten den Radfahrer schließlich zu Fuß über Wege zwischen verschiedenen Wohnhäusern.

In der Erzbergerstraße nahe der Moltkestraße stellte sich den Polizisten unerwartet eine Rotte Wildschweine entgegen. 10 Tiere hielten sich auf einem Rasen zwischen den Wohngebäuden auf.

Die Beamten mussten schließlich einen Umweg wählen, wodurch sie den flüchtenden Radfahrer aus den Augen verloren. Das Fahrrad des Tatverdächtigen konnte im Rahmen der weiteren Fahndung beschlagnahmt werden. Es war zuvor vom Flüchtigen zurückgelassen worden. Es liegen Hinweise vor, dass es bei einem Diebstahlsdelikt entwendet wurde.

Kraichtal- Kater vermutlich mit Luftdruckgewehr schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bereits in der Nacht zum Samstag wurde ein Kater in Bereich der Weierbachstraße in Menzingen angeschossen und dadurch schwer verletzt.

Der 2-jährige Kater wurde vermutlich mittels eines Luftdruckgewehrs zwischen 20 Uhr und 10 Uhr im Bereich der Weierbachstraße und dem angrenzenden Feldgebiet angeschossen. Das Tier musste mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik gebracht und behandelt werden.

Der Polizeiposten Kraichtal ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise und Mitteilung werden tagsüber unter der Telefonnummer 07250 238 entgegengenommen.

Malsch – Körperverletzung nach Meinungsverschiedenheiten

Karlsruhe (ots) – Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten kam es am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr in Völkersbach zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen einer 46-Jährigen und ihrem 43 Jahre alten Bekannten in der Allmendstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Als die 46-Jährige sich nach der hitzigen Diskussion abwandte ergriff der Beschuldigte eine volle Bierflasche aus Glas und warf diese.

Durch den Flaschenwurf wurde zog sich die Frau eine stark blutende Wunde am Ohr zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beim Eintreffen der verständigten Streife hatte der 43-Jährige die Wohnung bereits verlassen, konnte aber an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Alle Beteiligten standen zur Tatzeit unter alkoholischer Beeinflussung.

Trickbetrüger stehlen Handtasche

Karlsruhe (ots) – Eine 59-Jährige befand sich am Donnerstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Durmersheimer Straße, als sie von Trickbetrügern getäuscht wurde und in der Folge ihre Handtasche entwendet wurde.

Gegen 13:15 Uhr befand sich die Geschädigte im Einkaufsmarkt, als sie von einer ausländisch aussehenden Frau abgelenkt und bedrängt wurde. Dabei nahm vermutlich ein ca. 9 Jahre altes Mädchen die Handtasche der 59-Jährigen, welche am Kindersitz des Einkaufswagens eingehängt war. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe aus dem Staub. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Duo geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitern jeweils an den Eingangstüren

Karlsruhe (ots) – Gleich zu drei Einbruchsversuchen kam es in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Stadtteil Daxlanden. Die bislang unbekannten Täter versuchten unter Gewaltanwendung zwischen 19 Uhr und 08:30 Uhr in die Geschäftszeile in der Pappelallee einzudringen.

In allen 3 Fällen scheiterten die mutmaßlichen Diebe an den Schließmechanismen der Eingangstüren. Der angerichtete Sachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Pappelallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Fahrzeug überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag in der Vorderstraße mit einem geparkten Pkw kollidierte, überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 23 Jahre alte Verursacher verletzte sich dabei leicht. Da er offenbar alkoholisiert war, wurde sein Führerschein einbehalten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Unfall um 02.25 Uhr. Der 23-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro, die Schadenshöhe am geparkten Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ein mit dem Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,14 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Stadt-und Landkreis Karlsruhe

Mit dem verkehrssicheren Fahrrad ans Ziel!

Karlsruhe (ots) – Das Fahrrad genießt als Fortbewegungsmittel eine immer größere Beliebtheit und wird gerade in der Urlaubszeit gerne für Ausflüge ins Grüne genutzt. Angefangen vom Hollandrad, Crossrad, Trekkingrad bis hin zum Tourenrad und neuerdings mit unterstützendem Elektroantrieb findet man immer neue Varianten des “Drahtesels”.

Das Fahrrad unterliegt keiner TÜV-Pflicht. Dennoch ist ein verkehrssicheres Fahrrad die Voraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr. Somit liegt der Zustand des Fahrrads in der eigenen Verantwortung. Durch eine geeignete und funktionsfähige Ausstattung kann die Gefahr, Opfer eines Unfalls zu werden, minimiert werden.

Laut der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) muss ein Fahrrad mit folgenden funktionstüchtigen Komponenten ausgestattet sein:

zwei unabhängige Bremsen

ein weißes Frontlicht und ein weißer Reflektor nach vorne

ein rotes Rücklicht und ein roter Reflektor nach hinten

zwei rutschfeste, festverschraubte Pedale mit Reflektoren nach vorne und hinten

eine helltönende Klingel

Speichenreflektoren oder Reflektorstreifen am Reifen

Die Beleuchtung und die zusätzlichen Reflektoren dienen der besseren Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer. Zur Unterstützung, insbesondere bei der Dämmerung und Dunkelheit, sollten Kleider mit auffälligen Farben oder mit reflektierenden Applikationen getragen werden. Ebenso wichtig sind funktionsfähige Bremsen, um bei einer Gefahrensituation rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Außerdem sollten die Fahrradfahrer/-innen im eigenen Interesse freiwillig einen Helm tragen, um Kopfverletzungen bei einem Unfall zumindest zu verringern.

Gehen Sie nicht leichtsinnig mit der Verkehrssicherheit Ihres Fahrrads somit Ihrer Gesundheit um! Kontrollieren Sie Ihr Fahrrad regelmäßig. Schützen Sie sich selbst und die anderen Verkehrsteilnehmer, um gesund an Ihr zu Ziel kommen. Denken Sie auch an die Gesundheit Ihrer Kinder und Enkel. Also: Helm tragen – Vorbild sein!

Weitere Informationen rund um das Fahrrad finden Sie auf den folgenden Internetseiten: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/fahrrad-und-trends/