22 Wahlplakate Bündnis 90/Die Grünen abgerissen und beschädigt

Lambsheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch 11.08.2021 bis Freitag 13.08.2021 wurden im Bereich der Hauptstraße in Lambsheim insgesamt 22 Wahlplakate von Bündnis 90/Die Grünen beschädigt, indem diese abgerissen wurden. Die Spur zieht sich durch die komplette Hauptstraße von Lambsheim.

Wer kann Angaben zu dem Täter/den Tätern machen oder hat etwas Auffälliges beobachtet? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Brand in Wohnhaus

Hochdorf-Assenheim (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache brach am Donnerstag 12.08.2021 gegen 20.25 Uhr, ein Feuer in einem Wohnhaus in der Langstraße in Hochdorf-Assenheim aus. Der Bewohner des Anwesens konnte noch rechtzeitig das Gebäude verlassen und blieb unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verletzte Fahrradfahrerin

Otterstadt (ots) – Am Donnerstag 12.08.2021 gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 23 von Speyer in Richtung Otterstadt. Kurz vor dem Ortseingang Otterstadt übersah er eine 30-jährige Fahrradfahrerin, welche vor ihm in gleicher Richtung fuhr und nach links in einen Feldweg einbiegen wollte.

Trotz glücklicherweise geringer Fahrgeschwindigkeit kollidierte das Motorrad mit dem Fahrrad leicht, wodurch die junge Dame die keinen Fahrradhelm trug, zu Boden fiel. Sie erlitt hierdurch Abschürfungen an den Knien und Schwellungen im Gesicht und wurde vorsorglich zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei rät eindringlich dazu, auch beim Fahrradfahren einen entsprechenden Helm zu tragen, da dieser die Folgen eines Sturzgeschehens deutlich abmildern kann.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Römerberg (ots) – Ein 67-jähriger Wohnmobilfahrer und ein 29-jähriger PKW-Fahrer kamen sich am Donnerstagmittag 12.08.2021 in der Berghäuser Straße in Römerberg entgegen, wobei der Ältere der beiden den Vorrang des Jüngeren missachtete.

Hierdurch touchierten die beiden Außenspiegel miteinander, wodurch leichter Sachschaden (ca. 50 Euro) entstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten schließlich die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Wohnmobilfahrer.

Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht: knapp 1 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Da er zudem die Beifahrerin des PKW-Fahrers beleidigt haben soll, erwartet ihn diesbezüglich ein weiteres Strafverfahren.

Diebstahl von Baumaschinen

Schifferstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 11.08.2021, 17:00 Uhr und Donnerstag 12.08.2021, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Baumaschinen aus einem in der Gartenstraße geparkten Fahrzeug gestohlen.

Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.