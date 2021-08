Lkw fährt in Mittelleitplanke (siehe Foto)

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren der Rettungshubschrauber und die Autobahnpolizei bereits vor Ort und die A61 Richtung Speyer durch die Polizei voll gesperrt. Ein LKW war auf die Baustellenbehelfsleitplanke aufgefahren und über die linke Fahrspur in die Mittelleitplanke gefahren. Es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, streute auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel ab und unterstütze die Polizei bei weiteren Absicherungsmaßnahmen.

Nach dem der verunfallte LKW abgeschleppt war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Verbotswidrig überholt und Unfall verursacht

Speyer (ots) – Verbotswidrig einen Linienbus überholt hat am Mittwoch um 08:43 Uhr ein 56-Jähriger PKW-Fahrer. Der Mann, der die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße befuhr, begann seinen Überholvorgang in Höhe der Bushaltestelle Postgraben.

Als sich sein PKW auf der Gegenfahrspur befand, fuhr zeitgleich eine 54-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße.

Beim Versuch dem PKW auszuweichen, stürzte sie und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.