2 Verletzte bei nächtlichem Schwimmbadbesuch

Steinfeld (ots) – Am Freitag 13.08.2021 gegen 02:30 Uhr wurden 2 verletzte Personen am Wald-Schwimmbad gemeldet. Wie sich herausstellte war eine 5-köpfige Personengruppe zum nächtlichen Schwimmen über den Stahlzaun des Schwimmbades geklettert.

Zwei Jugendliche zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen die Personen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Bilder beschädigt – Zeugen gesucht

Steinfeld (ots) – In der Nacht vom 12.08 auf den 13.08.2021, wurden auf dem Schulgelände der Grundschule in Steinfeld, Bilder von der Wand gerissen und ein Sachschaden in Höhe von 200.- Euro angerichtet. Außerdem hinterließen die Täter zerborstene Glasflaschen und Zigarettenreste.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.