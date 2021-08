Bad Homburg v.d. Höhe: Die Polizei News

Handgreiflichkeit in Supermarkt

Kronberg (ots)-(pa) – Am Freitagmorgen 13.08.2021 kam es in einem Kronberger Supermarkt zu einem Streit, der schließlich in eine Körperverletzung mündete. Gegen 09.10 Uhr betrat ein Mann den in der Frankfurter Straße gelegenen Einkaufsmarkt. Nach Angaben des Filialleiters trug der Kunde keinen Mund-Nasen-Schutz.

Als der Marktleiter ihn hierauf ansprach, kam es zu einer Diskussion, in deren Verlauf der Kunde ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend entfernte sich der Mann aus dem Markt.

Als er wenig später zu der Örtlichkeit zurückkehrte, nahm eine Polizeistreife seine Personalien auf. Gegen den 18 Jahre alten Kronberger wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Triebwagen beschmiert

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Feststellung: 12.08.2021, 05.10 Uhr

(pa) Am Grävenwiesbacher Bahnhof beschmierten Unbekannte einen dort abgestellten Triebwagen, wobei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht wurde. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt werden musste, hatten Sprayer sich den Wagen vorgenommen und ihn auf etwa 40 Metern Länge mit Sprühfarbe verunstaltet.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.

Kennzeichenschild entwendet

Usingen, Neutorstraße, 13.08.2021, 00.30 Uhr bis 06.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag wurde in Usingen ein Kennzeichenschild eines Pkw gestohlen. Der von dem Diebstahl betroffene Peugeot war zur Tatzeit – zwischen 00.30 Uhr und 06.30 Uhr – in der Neutorstraße abgestellt, als jemand das vordere Nummernschild des Kleinwagens entwendete.

Das gestohlene Schild trägt das amtliche Kennzeichen “HG-AW 1979”. Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 – 0.

Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Glashütten, L3025, Höhe Glaskopf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

