Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Limburg-Offheim (ots)-(fh) – Am frühen Donnerstagabend 12.08.2021 hatte ein Verkehrsunfall in der Kapellenstraße in Limburg-Offheim, zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, einen verletzten Beteiligten und einen hohen Sachschaden zur Folge. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger auf seinem Zweirad die Kapellenstraße aus Richtung der Limburger Straße in Richtung der B 49.

Aus der entgegengesetzten Richtung fuhr ein 39 Jahre alter Fahrer eines Ford Ka und wollte augenscheinlich nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einfahren. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er beim Abbiegevorgang den Fahrer des Zweirads, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 49-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Mehrere Katalysatoren gestohlen

Runkel-Ennerich, Großmannswiese, Mittwoch, 11.08.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 09:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Runkel-Ennerich das Gelände eines Autohandels aufgesucht und dabei mehrere Fahrzeug-Katalysatoren entwendet. Die Täter verschafften sich in der Straße “Großmannswiese” gewaltsam Zutritt zum Gelände der Firma und stiegen daraufhin in ein Containergebäude ein. Die Einbrecher machten sich Hebebühnen zu Nutze, um an drei Fahrzeugen die Katalysatoren abzutrennen. Die Täter entkamen mit ihrer Beute und hinterließen auf dem Gelände einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Keller

Weilburg, Langgasse, Donnerstag, 12.08.2021

(fh)Mutmaßlich im Laufe des gestrigen Tages brachen Unbekannte in der Langgasse in Weilburg in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Gegen 20:30 Uhr stellten Zeugen am besagten Wohnhaus ein offenstehendes Kellerfenster, mitsamt aufgebrochenem Vorhängeschloss fest und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten daraufhin den Einbruch fest. Angaben zu einem möglichen Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilbug

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen in der besagten Direktion statt

