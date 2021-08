Fahrrad eines 71-Jährigen von Zug erfasst (FOTO)

Sarnau (Lahntal)/Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots) – Beim Überqueren eines Bahnüberganges in Sarnau wurde am Freitag 13.82021 gegen 11 Uhr ein 71-Jähriger aus Wiesbaden verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Marburger Klinikum gebracht. Der Rentner fuhr mit seinem Fahrrad (Pedelec), offensichtlich bei geschlossener Schranke, über den Bahnübergang (seperater Radüberweg) in Sarnau an der B 62.

Nach ersten Ermittlungen hat der 71-Jährige eine herannahende Regionalbahn übersehen. Trotz Schnellbremsung konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden. Die Bahn aus Richtung Frankenberg erfasste das Hinterrad des Fahrrades. Der Mann wurde dadurch samt Pedelec in das Schotterbett geschleudert.

Die Reisenden im Zug kamen mit einem Schrecken davon. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeistation Marburg. Die Bahnstrecke war in der Zeit von 11:18 Uhr bis 12:55 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Unfall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Zwei Unfälle verursacht – zweimal geflüchtet

Marburg (ots) – Ein Fahrradfahrer touchierte am Donnerstagabend 12.08.2021 zunächst einen PKW und flüchtete nach Diskussion um den entstandenen Sachschaden, wobei er dann mit einer Radfahrerin kollidierte und erneut flüchtete. Der orangefarbene VW-T-Roc befand sich um 19.50 Uhr an der Kreuzung Am Krekel/ Gisselberger Straße und wartete an einer roten Ampel. Von hinten, aus der Straße am Krekel kommend, fuhr der unbekannte Radfahrer links am VW vorbei und verursachte dabei einen Schaden von etwa 500 Euro am VW.

Nach einer Diskussion mit den PKW-Insassen schnappte er sich plötzlich sein Fahrrad und fuhr nach rechts auf den angrenzenden Radweg. Dort kollidierte er mit einer 52-jährigen Radfahrerin aus Marburg und flüchtete schließlich über den Radweg an den Lahnwiesen in Richtung Stadtmitte. Die Marburgerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Der Fahrradfahrer war etwa 180cm groß, etwa Ende 40, hatte eine schmale bis drahtige Figur, graue kurze Haare und roch nach Alkohol. Er trug eine orangefarbene Jacke, einen silberfarbenen Helm und eine kurze braune Hose. Er hatte einen Rucksack dabei und war mit einem Herrenfahrrad unterwegs, an dem sich ein Getränkehalter mit einer Dose Bier befand.

Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Fahrzeugschein geklaut

Gladenbach – Weidenhausen: Den Fahrzeugschein eines Audi-Besitzers nahmen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./12.08.) an sich. Zwischen 20 Uhr und 09 Uhr schlugen sie in der Weidenhäuser Straße eine Scheibe des geparkten Audi ein und durchsuchten das Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Vermutlich dieselben Täter nahmen wenige Häuser weiter zudem einen angeschraubten Fernseher von einem Terrassenunterstand an sich. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 130 Euro, es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Kripo in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Unfallfluchten

Unfall auf Parkplatz

Kirchhain: Die Besitzerin eines silberfarbenen Skoda beobachte am Donnerstag (05.08.) aus größerer Entfernung ein Fahrzeug, das auf dem REWE-Parkplatz in der Straße IM Riedeboden rückwärts gegen ihr geparktes Fahrzeug stieß und anschließend wegfuhr. Der Unfall passierte um 12.40 Uhr, bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen 1er BMW mit Marburger Kennzeichen.

Am Skoda entstand am Heck ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann weitere Hinweise geben?

Unfall beim Rückwärtsfahren verursacht – Suche nach bestimmtem Zeugen

Neustadt: Wahrscheinlich bemerkte ein unbekannter Autofahrer die Baustelle in der Leipziger Straße zu spät und fuhr daher in der Königsberger Straße rückwärts in Richtung Dresdener Straße- vermutlich um der Baustelle auszuweichen. Gegen 21.35 Uhr am Donnerstag (12.08.) touchierte der Autofahrer aber beim Rückwärtsfahren einen geparkten blauen VW Lupo und verursachte einen 500 Euro hohen Schaden.

Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der Unbekannte nun doch seine Fahrt in Richtung Leipziger Straße fort. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Zeuge, der den Unfall beobachtete und den Besitzer des VW informierte, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auto zerkratzt

Marburg – Wehrda: Einen im Sachsenring geparkten schwarzen VW Polo zerkratzten Unbekannte wzischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 11.30 Uhr am Donnerstag. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0 bittet um Hinweise.

Radfahrer nach Kollision mit BMW verletzt

Neustadt: Ein BMW mit mehreren Insassen kollidierte am Donnerstag (12.08) zwischen 01 Uhr und 01.30 Uhr in der Niederkleiner Straße mit einem 20-jährigen Radfahrer. Der junge Mann stürzte zu Boden und blieb liegen, während der BMW an ihm vorbeifuhr und der Beifahrer noch seinen Kopf herausstreckte und den Radfahrer auslachte.

Vor der Kollision hatten die Insassen den Radfahrer noch gegrüßt und mehrfach die Lichthupe aufleuchten lassen. Erst am Folgetag meldete der 20-Jährige den Vorfall, der sich kurz nach der Kreuzung Gleimenhainer Straße zutrug. Dort hatte er auch das demolierte Fahrrad liegengelassen, welches aber nicht mehr aufzufinden ist.

Zur Abklärung seiner leichten Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall gesehen und kann ergänzende Angaben machen? Wem ist der mit mehreren Personen besetzte hellblaue BMW aufgefallen? Wer hat das rote Fahrrad gesehen?

Roller umgeschmissen

Marburg: Ein Kleinkraftrad der Marke Aprillia schmissen Unbekannte in der Nacht auf Freitag (12./13.08.) in der Sommerbadstraße um und rissen die Verkleidung ab. Zwischen 18 Uhr und 07.30 Uhr entstand dadurch ein Schaden von etwa 150 Euro. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Mit über 2 Promille verunfallt

Fronhausen: Eine Person im Krankenhaus, ein komplett zerstörter PKW, auf mehrere Meter beschädigte Leitplanken und zwei erheblich beschädigte Bäume sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag (13.08.) gegen 04.20 Uhr auf der B3 zwischen Roth und Bellnhausen ereignete.

Direkt vor der Abfahrt Fronhausen geriet der 23-jährige Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge nach links von der Straße ab, kollidierte erst mit der Leitplanke, dann mit der Fahrerseite gegen einen Baum und begann sich zu drehen. Schlussendlich stieß die Beifahrerseite gegen einen anderen Baum und der Peugeot kam zum Stillstand.

Der aus dem Landkreis stammende Fahrer erschien unverletzt, kam aber zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille.

Der Gesamtschaden wird auf 11.600 Euro geschätzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen