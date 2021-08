Drei Autos in Melsungen aufgebrochen – Bargeld entwendet

Melsungen (ots) – An gleich 3 Pkw wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet. Zwei der betroffenen Pkw waren in der Straße Am Sonnenhang und ein Pkw in der Straße Am Bitzen geparkt. Unbekannte Täter schlugen hierbei die Seitenscheiben der Beifahrertür ein.

Sie entwendeten Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe, welches sich in offensichtlich im Fahrzeuginnenraum befindlichen Geldbörsen bzw. Handtaschen befand. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. F

reundlicher Hinweis der Polizei: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände offen bzw. sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen. Achten Sie zudem immer auch auf die Verschlussverhältnisse, auch wenn der Pkw auf dem privaten Grundstück steht.

Tatzeit: Mittwoch, 11.08.2021,14:45 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 08:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Einbruch in Sportlerheim

Gudensberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.08.-11.08.2021) verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln zweier Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Sportlerheim in der Cappeler Straße in Gudensberg. Ob und was die Täter erbeuteten kann derzeit nicht angegeben werden und bedarf der weiteren Abklärung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Einbrecher in Hotel – Bargeld entwendet

Bad Zwesten (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.08.-12.08.2021) verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einem Hotelbetrieb in der Brunnenstraße in Bad Zwesten. Im Innenbereich hebelten die unbekannten Täter unter anderem eine Geldkassette auf.

Insgesamt wurde ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/7740.

