Korbach: Die Polizei-News

Lagerhalle für Stroh und Heu abgebrannt

Diemelsee (ots) – In der Nacht zu Freitag 13.08.2021 brannte eine Lagerhalle für Stroh und Heu eines landwirtschaftlichen Anwesens in Diemelsee-Wirmighausen. Es entstand hoher Sachschaden, die Brandursache ist noch unklar.

Gegen 02.10 Uhr wurde der Brand der Strohlagerhalle am Zollhaus gemeldet. In der Halle befanden sich etwa 100 Heu- und Strohballen sowie ein Ladewagen. Die Halle brannte komplett herunter. Die Feuerwehren aus Diemelsee, Korbach und Bad Arolsen waren im Einsatz. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden, Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen noch in der Nacht am Brandort aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0.

Falscher Wasserwerker beklaut Seniorin, Polizei warnt und bittet um Hinweise

Bad Wildungen (ots) – Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde Donnerstagmittag 12.08.2021 eine ältere Frau in ihrer Wohnung in Bad Wildungen. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor Trickdiebstahl durch an der Haustür.

Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür der Seniorin Am Warteköppel in Bad Wildungen. Unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu müssen, gewährte die Frau dem ihr Unbekannten Einlass in ihre Wohnung. Er hatte für sei glaubhaft geschildert, das Wasser könnte wegen einer Baustelle in der Nachbarschaft verunreinigt sein und müsse daher überprüft werden.

In der Wohnung betrat er mehrere Zimmer und ließ im Bad und in der Küche das Wasser laufen. Die Seniorin bat er dabei um Unterstützung, so dass sie dadurch abgelenkt wurde. Dies nutzte der dreiste Trickdieb aus und stahl aus dem Schlaf- und dem Wohnzimmer Bargeld, eine EC-Karte und Schmuck.

Nachdem der angebliche Handwerker sich verabschiedet hatte, bemerkte die Seniorin schnell, dass sie Opfer eines Diebes geworden war und alarmierte die Polizei. Der Täter konnte im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeistation Bad Wildungen nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftigere Statur, bekleidet mit einer beigen Jacke, langen Hose, trug Basecap und OP-Maske, sprach akzentfrei Deutsch

Die Polizeistation Bad Wildungen sucht Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 05621/70900 um Hinweise.

