Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Sinnfreies Handeln im Rauschzustand

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nach Einschätzung der Zeugen war der Täter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden. Auch die objektiv gesehen sinnlose Tathandlung lässt eine derartige Beeinflussung als möglich erscheinen. Am 12.08.2021 zog ein junger Mann um 21:30 Uhr durch die Goethestraße, bestieg einen LKW und warf mehrere Zementsäcke von dessen Ladefläche. Hierbei zerplatzte einer der Säcke. Wohl die direkte Ansprache durch unbeteiligte Zeugen aus der Ferne hielt den jungen Mann von weiteren Vorhaben ab. Er flüchtete bis zum Eintreffen der Polizei.

Neustadt: Berauscht zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.08.2021 um 07:50 Uhr wurde ein 31-jähriger Neustadter durch eine Streife der Polizei Neustadt mit seinem E-Scooter in der Talstraße in Neustadt/W. festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Neustadter Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Dem 31-Jährigen wurde im Anschluss in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, seinen E-Scooter musste dieser stehen lassen. Der Neustadter muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Netzteil schmort

Neustadt/Weinstraße (ots) – Einen größeren Einsatz von Rettungskräften um 21:10 Uhr löste am 12.08.2021 ein technischer Defekt an einem Netzteil aus, der schließlich dazu führte, dass zum einen die Inneneinrichtung in der betreffenden Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße verrußt wurde, zum anderen der Wohnungsinhaber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Nur durch das schnelle Handeln von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte Schlimmeres verhindert werden.

