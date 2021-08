Ludwigshafen: Sieben-Tages-Inzidenz steigt über den Wert von 35 – Einschränkungen greifen ab Sonntag, 15. August 2021

Ludwigshafen – Ludwigshafen hat am heutigen Freitag, 13. August 2021, einen Sieben-Tages-Inzidenzwert von 35 bei Corona-Infektionen an drei aufeinanderfolgenden Tage überschritten. Aufgrund dieser Entwicklung greifen entsprechend der derzeit geltenden 24. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) ab Sonntag, 15. August 2021, Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Gemäß der 24. CoBeLVO sind dann Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit maximal 350 und im Freien mit maximal 500 Teilnehmer zulässig zudem gilt Maskenpflicht im Unterricht.

Die bestehende 24. CoBeLVO ist noch bis einschließlich Sonntag gültig. Bisher liegt seitens der Landes noch keine aktuellere Version der Corona-Bekämpfungsverordnung vor, welche im Zuge der anhaltenden Pandemie Maßnahmen und Regelungen über diesen Zeitpunkt hinaus definiert. Das Land hatte angekündigt, dass die aktuelle CoBeLVO bis zum 22. August 2021 verlängert werde.