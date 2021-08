Wer vermisst 50 alte Autoreifen, Bauschutt, Grünabfall und Hausmüll ?

Kassel-Rothenditmold (ots) – Wer 50 alte Autoreifen, rund zehn Kubikmeter Bauschutt, mehrere Kubikmeter Grünabfall sowie Hausmüll “vermisst”, kann sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel melden.

Bislang Unbekannte entsorgten den Unrat im Bereich des Kasseler Rangierbahnhofes, im Bereich der Angersbachstraße (Kassel-Rothenditmold).

Bundespolizisten entdeckten gestern (12.8.) die Verunreinigung bei ihrer Streifentätigkeit. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616 – 0 zu melden. Hinweise auch über www.bundespolizei.de.

Vierjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Kassel-Fasanenhof (ots) – Bei einem Unfall im Hummelweg in Kassel ist Donnerstagvormittag 12.08.2021 gegen 10:20 Uhr ein 4-jähriger Junge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt und erfasste hierbei mit dem Fahrzeugheck das spielende Kind.

Ein Rettungswagen brachte den Vierjährigen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Am Pkw des Mannes war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Interesse an alten Büchern vorgetäuscht: Trickdieb bestiehlt Seniorin am Jungfernkopf; Zeugen gesucht

Kassel-Jungfernkopf (ots) – Das Opfer eines dreisten Trickdiebs wurde am Donnerstagmittag 12.08.2021 eine Seniorin am Kasseler Jungfernkopf. Unter dem Vorwand, sich für alte Bücher zu interessieren, hatte sich der Mann Zutritt zu dem Einfamilienhaus des Opfers verschafft. Dort entwendete der Täter in einem unbeobachteten Moment Geld aus einer Kommode im Wohnzimmer.

Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Trickdieb geben können.

Es soll sich um einen 35 bis 40 Jahre alten, 1,75 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der kurze gelockte Haare hatte und beigefarbene Kleidung trug.

Wie die im Kiefernweg, nahe des Kornblumenwegs, wohnende Seniorin den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, hatte der unbekannte Mann gegen 12:45 Uhr bei ihr geklingelt und angegeben, sich für alte Bücher zu interessieren. Daraufhin zeigt sie dem Unbekannten einige Sachen im Haus, ohne dass dieser ihr letztlich etwas abkaufte. In einem unbeobachteten Moment stahl der Täter zunächst unbemerkt mehrere Geldscheine aus der Kommode. Kurz nachdem der Unbekannte das Haus verlassen hatte, musste die hochbetagte Frau feststellen, dass der vermeintliche Kaufinteressent ein Trickdieb war.

Nach ersten Ermittlungen hatte der gleiche Täter wenige Minuten vor der Tat an einem Nachbarhaus geklingelt und ebenfalls Interesse an alten Büchern vorgegeben. Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Auto überschlägt sich – Vier Verletzte bei schwerem Unfall am Auestadion

Kassel-Süd (ots) – In der Nacht zu Freitag 13.08.2021 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem VW in der Frankfurter Straße am Kasseler Auestadion. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge stieß der BMW gegen das Geländer der dortigen Straßenbahnhaltestelle, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Ersthelfer hatte den 33-jährigen Fahrer aus dem Pkw gezogen, während die 32-jährige Beifahrerin sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Das Ehepaar aus dem Wartburgkreis wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW und seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der schwere Unfall gegen 23:15 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 33-Jährige auf der Ludwig-Mond-Straße in Richtung Auestadion-Kreuzung unterwegs und wollte nach links in die Frankfurter Straße abbiegen. Hierbei ordnete sich der BMW-Fahrer falsch ein und fuhr auf den Schienen in den Bereich der Straßenbahnhaltestelle ein.

Als er seinen Fahrfehler bemerkte und nach rechts auf die Frankfurter Straße lenkte, übersah er offenbar den dort in Richtung Innenstadt fahrenden VW. Nachdem die beiden Pkw seitlich zusammengestoßen waren, krachte der BMW in das Geländer der Haltestelle und überschlug sich. Den 61-jährigen Mann aus Baunatal am Steuer des VW und die 55-jährige Insassin aus Kassel brachten Rettungskräfte vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden an dem BMW beziffern die Polizisten auf 4.000 Euro, während an dem VW ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Weitere 6.000 Euro schlagen für die Beschädigungen an der Haltestelle zu Buche.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Frankfurter Straße im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe.

