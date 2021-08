Bad Vilbel (ots) – Der Fahrer eines weißen 5er BMW flüchtete am Donnerstag 12.08.21 mit seinem Auto, als eine Polizeistreife ihn in der Friedberger Straße aufforderte anzuhalten. Etwa 1 Kilometer weiter versuchten die Beamten (17.50 Uhr im Erzweg) den BMW an der Weiterfahrt zu hindern. Der südländisch aussehende Fahrer rammte jedoch rückwärts den Polizeiwagen um zu flüchten.

Dies konnten die Beamten verhindern, wobei es jedoch zu einer weiteren Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße.

Täterbeschreibung:

männlich, 25-35 Jahre, 170-180cm, südländischem Erscheinungsbild. Normale Statur, schwarzer Vollbart und schwarze Haaren. Er trug ein dunkles Shirt und eine Jeans.

Die Beamten kontrollierten den noch im BMW sitzenden Beifahrer. Dieser gab jedoch an, den Fahrer nur flüchtig zu kennen und von der Situation nun auch vollkommen überrascht zu sein. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-546-0, bitten um Hinweise:

Wer kennt den Fahrer oder kann die Angaben ergänzen?

Wer hat den Vorfall beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer musste auf dem Stück zwischen der Friedberger Straße und dem Erzweg dem rücksichtslos fahrenden BMW-Fahrer ausweichen um einen Unfall zu verhindern?

______________________________________________________________________

