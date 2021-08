Karlsruhe – Landmaschinen aus Gewächshaus gestohlen

Karlsruhe – Landmaschinen im Wert von ca. 38.000 Euro haben bislang

Unbekannte zwischen Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr aus einem

Gewächshaus im Gewann Egelsee in Wolfartsweier gestohlen. Die Unbekannten fuhren

wahrscheinlich mit einem Lkw mit Anhänger auf den Hof des landwirtschaftlichen

Betriebs. Aus dem Gewächshaus stahlen sie dann einen Radlader, eine Fräse zur

Bodenbearbeitung, einen Rasenmäher, zwei Rückenspritzen und zwei Kabeltrommeln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Gewanns Egelsee und des

landwirtschaftlichen Betriebes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070

in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – E-Scooter-Fahrer verursachte Verkehrsunfall

Karlsruhe – Ein 37-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 16.10 Uhr mit einem

E-Scooter auf dem Gehweg der Heidelberger Straße. In Höhe der Schwetzinger

Straße fuhr er unachtsam auf die Straße. Dort wurde er vom Pkw einer 27-Jährigen

erfasst, die von der Heidelberger Straße nach rechts in die Schwetzinger Straße

abbiegen wollte. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme

ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Mann unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur Wache gebracht. Nach Durchführung er

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und der Entnahme einer Blutprobe, konnte

der 37-Jährige gegen 18.30 Uhr die Wache wieder verlassen. Einer Streife fiel zu

dieser Zeit auf der Landesstraße 555, kurz vor Oberhausen ein

schlangenlinienfahrender silberner Daimler-Benz auf. Bei der anschließenden

Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 45-jährige Fahrerin offensichtlich

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Frau war unterwegs zum

Polizeirevier um den unfallbeteiligten 27-Jährigen von dort abzuholen. Sie wurde

zur Wache gebracht. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabis.

Nach einer Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sie

konnte das Polizeirevier wieder verlassen.

Ubstadt-Weiher – 60-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich der 60-jährige Fahrer eines

Motorrades mit Beiwagen am frühen Mittwochabend zu. Nach den bisherigen

Feststellungen war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 554 von

Unteröwisheim in Richtung Ubstadt-Weiher unterwegs. Kurz vor dem Erlenhof

überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Als er Gegenverkehr bemerkte und

wahrnahm, dass vor ihm ein Pkw auf der Fahrbahn stand um nach links abzubiegen,

bremste er sein Fahrzeug voll ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab

und prallte gegen einen Holzzaun. Im weiteren Verlauf überschlug sich dann das

Motorrad mit Beiwagen mehrfach. Der Schwerverletzte wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Am Unfallort waren

auch die freiwilligen Feuerwehren von Ubstadt und Kraichtal mit sechs Fahrzeugen

und 24 Einsatzkräften.

Karlsruhe – Wahlplakate zerstört

Karlsruhe – Eine Zeugin meldete am Donnerstag gegen 00.50 Uhr, dass drei

Personen in der Breite Straße Wahlplakate beschädigen würden. Eine Streife

konnte in der Nähe zwei 19 und 20 Jahre alte Männer antreffen, auf die

Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Bei ihnen konnten Schneidwerkzeuge und

Aufkleber aufgefunden werden. Die Beiden gaben zu drei Wahlplakate der AfD

abgehängt und zerschnitten zu haben. Ob noch weitere Wahlplakate beschädigt oder

zerstört wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Bruchsal – Nach Sturz mit Elektroscooter Führerschein einbehalten

Bruchsal – Aufgrund von Hinweisen einer erhöhten Alkoholisierung wurde von

einem 59 Jahre alten Fahrer eines Elektroscooters am Mittwochabend in Bruchsal

der Führerschein einbehalten. Der Mann war gegen 19.45 Uhr am Kreisverkehr an

der Weiherbergstraße gestürzt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei

der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des

Scooter-Fahrers. Bei einem Atemalkoholtest wurde schließlich ein Wert von 2,76

Promille festgestellt. Daraufhin leiteten die Polizeibeamten ein

Ermittlungsverfahren gegen den 59-Jährigen ein. Der Führerschein des

Verunfallten wurde vorerst einbehalten.

Karlsruhe – Körperverletzung auf dem Spielplatz

Karlsruhe – Auf einem Spielplatz an der Karl-Flößer-Straße gerieten am

Mittwochabend gegen 21.10 Uhr zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren in

Streit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drohte dabei der 29-Jährige

seinem Kontrahenten und Schwager, ihn umzubringen. Anschließend warf er ihm eine

Bierflasche ins Gesicht.

In der Folge kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, weshalb mehrere

Anwohner die Polizei verständigten. Diese konnte nur noch einen der Männer vor

Ort antreffen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten

eingeleitet.

Ettlingen – Kind bei Verkehrsunfall verletzt. Polizei sucht unfallflüchtigen Radfahrer.

Ettlingen – Nach einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Radfahrer

und einem fünf Jahre alten Kind am Mittwochabend in der Karlsruher Straße

ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Das Kind verlor bei dem Unfall

zwei Zähne.

Nach aktuellem Kenntnisstand ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr an der

Karlsruher Straße auf Höhe der Hildastraße. Ein 5-jähriges Mädchen rannte auf

dem Geh- und Radweg in Richtung Schillerstraße als es zum Zusammenstoß mit einem

Fahrradfahrer kam, der ebenfalls auf dem Geh- und Radweg in stadtauswärtige

Richtung fuhr. Durch den Aufprall stürzte das Kind und zog sich Verletzungen im

Gesicht zu. Die Mutter des Mädchens konnte den Unfall beobachten und

anschließend kurz mit dem Radfahrer sprechen. Dieser entfernte sich jedoch dann,

ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei der ärztlichen Untersuchung des

Kindes wurde neben leichten Verletzungen im Gesicht auch der Verlust von zwei

Zähnen festgestellt. Die Mutter zeigte den Vorfall danach bei der Polizei an.

Gegen den Fahrradfahrer wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der

Unfallstelle eingeleitet. Der unbekannte Tatverdächtige war offenbar mit einem

Rennrad unterwegs und trug Fahrradbekleidung in Form einer gelben, bis zu den

Knien reichenden Hose, einem rot-schwarzen Shirt, Handschuhen und einem Helm. Er

soll zirka 35-40 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Seine Figur wurde als

sportlich bezeichnet, außerdem hatte er blonde Haare.

Hinweise auf den Radfahrer nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter Telefonnummer

07243 32000 entgegen.

Rheinstetten – Alkoholisierter Autofahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte sowie einen Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 61-jähriger

Autofahrer mit über 2,5 Promille am Mittwochabend in Rheinstetten angerichtet

hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Unfallverursacher kurz vor 19 Uhr in der

Straße „Im Grün“ und bog nach rechts in die Viktoriastraße ein. Hierbei

kollidierte er frontal mit der aus der Viktoriastraße kommenden

Hyundai-Fahrerin.

Nach dem Zusammenstoß soll der 61-Jährige sein Fahrzeug so stark beschleunigt

haben, dass er den Hyundai ein Stück mitzog und um 180 Grad drehte. Anschließend

prallte er mit seinem Auto frontal in einen geparkten Peugeot.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Beamten bei dem 61-Jährigen

deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm

einen Wert von über 2,5 Promille weshalb er die Beamten zur Blutentnahme mit auf

das Revier begleiten musste.

Bis zum Eintreffen der Abschleppdienste musste die Zufahrt zur Viktoriastraße

gesperrt werden.

Karlsruhe – 27-Jähriger in Straßenbahn von drei Männern traktiert

Karlsruhe – Ein 27-Jähriger teilte der Polizei mit am frühen Sonntagmorgen

von drei bislang Unbekannten in der Straßenbahn der Linie 1 geschlagen und

getreten worden zu sein. Der junge Mann sei kurz nach 01.00 Uhr an der

Haltestelle Herrenstraße in die Bahn in Richtung Oberreut eingestiegen. An der

Haltestelle Europaplatz oder Mühlburger Tor wären drei Männer zugestiegen. Die

Unbekannten seien direkt auf eine in der Nähe sitzende dunkelhäutige Frau

zugegangen und hätten ihr mit der Faust gedroht. Danach hätten sie gegen die

Scheiben der Bahn geschlagen, seien auf ihn zugekommen und einer der Männer

hätte ihm ins Gesicht gefasst. Als der 27-Jährige ihn auffordert habe dies zu

unterlassen, hätten alle drei auf ihn mit Fäusten eingeschlagen. An der

Haltestelle Europahalle sei er aufgefordert worden die Bahn zu verlassen, was er

jedoch nicht getan habe. Die Männer hätten ihn dann erneut geschlagen, getreten

und bespuckt. An der Haltestelle Bannwaldallee seien die Aggressoren dann

ausgestiegen. Die drei Männer wurden als ca. 18 – 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß

und sportlich beschrieben. Einer hatte blonde längere Haare mit Mittelscheitel.

Die beiden anderen hatten kurze schwarze Haare. Alle drei trugen T-Shirts und

lange dunkle Hosen.

Zur Tatzeit seien in der Bahn noch weitere Fahrgäste gewesen, die die Vorfälle

beobachtet hätten. Einer der Fahrgäste hätte die Vorfälle mit seinem

Mobiltelefon gefilmt. Keiner der Fahrgäste verständigte die Polizei oder kam dem

27-Jährigen zu Hilfe.

Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle und Personen die Hinweise auf die drei

gesuchten Männer geben können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West,

Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge und stellt sich später alkoholisiert der Polizei

Karlsruhe – Entsprechend dem aktuellen polizeilichen Ermittlungsstand hat

ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Badener Straße in Durlach drei

geparkte Pkw beschädigt und ist ohne anzuhalten weitergefahren. Erst Stunden

später stellte er sich in alkoholisiertem Zustand der Polizei.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 52 Jahre alte Tatverdächtige um 16.53

Uhr mit seinem roten Pkw Mazda die Badener Straße in Richtung Grötzingen befuhr.

Kurz vor der Einmündung zur Rommelstraße geriet er zu weit nach rechts und

beschädigte mindestens drei an der Straße abgestellte Pkw. Der verursachte

Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Davon offenbar unbeeindruckt fuhr

der Autofahrer ohne anzuhalten weiter.

Gegen 19.30 Uhr stellte sich der 52-Jährige der Polizei und erschien beim

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

1,32 Promille. Nach der Durchführung einer Blutentnahme zur Feststellung der

genauen Alkoholkonzentration wurde dem Beschuldigten der Führerschein

abgenommen. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

Karlsruhe – Diebe bauen Katalysator aus geparkten Fahrzeug aus

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum

Mittwoch an einem geparkten Pkw den Katalysator entwendet. Der hierbei

angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bauten die Täter den Katalysator zwischen

Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch 10:15 Uhr fachmännisch aus dem in der Hertzstraße

abgestellten Fahrzeug aus.

Im Anschluss entfernten sie sich mit ihrer Beute bislang unerkannt, weshalb das

Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach Zeugen ist. Sie werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 zu melden.

Rauchmeldertag 2021: Freitag, der 13. August

Bundesweit – Der diesjährige Rauchmeldertag findet am Freitag, den 13. August statt. Sein Motto: „Nur funktionierende Rauchmelder retten Leben – Rauchmelder jährlich prüfen und nach 10 Jahren austauschen“. Mit dieser Botschaft sollen vor allem Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie private Vermieter daran erinnert werden, die Rauchmelder sowohl in ihren eigenen vier Wänden als auch in ihren vermieteten Wohnungen jedes Jahr zu prüfen und nach 10 Jahren auszutauschen. Als Erinnerungshilfe dient dafür der jährliche Rauchmeldertag, Freitag der 13.

Rauchmelderpflicht beinhaltet mehr als die Installation

„Solange der Rauchmelder nicht piept – ob wegen eines Brandes oder nachlassender Batterieleistung – vergessen wir die lebensrettenden Geräte unter der Decke. Doch nur funktionierende Rauchmelder retten Leben“, sagt Norbert Schaaf, Vorsitzender von „Rauchmelder retten Leben“ und ergänzt: „Daher ist es wichtig, die kleinen Lebensretter unabhängig von ihrer Batterieleistung einmal jährlich zu überprüfen und nach zehn Jahren auszutauschen. Mit dem Motto des diesjährigen Rauchmeldertages wollen wir Eigentümer und private Vermieter darauf hinweisen, dass die Rauchmelderpflicht nicht mit der Installation endet, sondern Prüfung und Pflege ebenfalls dazugehören. Denn im Brandfall bleiben einem Menschen durchschnittlich nur 120 Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.“

Feuerwehr: Rauchmelder regelmäßig überprüfen und austauschen

„Dass Rauchmelder Leben und die Gesundheit der Menschen retten, stellen wir bei unseren Einsätzen nahezu täglich fest. Daher unterstützen wir sehr die Aufklärung über die regelmäßige Überprüfung der lebensrettenden Geräte. Auch um Falschalarme durch Staub oder falsch interpretierte Batteriewarnungen der Rauchmelder (und dadurch unnötige Einsätze der Feuerwehr) zu verhindern, sollten Rauchmelder regelmäßig überprüft und rechtzeitig ausgetauscht werden“, erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Anleitung: Rauchmelder in 4 Schritten prüfen und pflegen

Rauchmelder sollten gemäß der Bedienungsanleitung, aber mindestens einmal jährlich wie folgt überprüft werden:

Rauchmelder über Prüftaste testen: Gibt der Melder keinen Ton mehr ab, muss er ausgetauscht werden. Bei Rauchmeldern mit austauschbaren Batterien sollten Sie besonders darauf achten, ob die Batterien getauscht werden müssen. Rauchmelder auf Verschmutzung überprüfen und vorsichtig säubern (mit einem leicht feuchten Tuch oder Staubwedel, nicht aussaugen). Umgebung des Melders prüfen: Es dürfen keine Hindernisse im Abstand von 50 cm im Weg sein, die den Rauch von dem Melder fernhalten. Ausstattung der Räume aktualisieren: Wurde zum Beispiel ein Arbeitszimmer in ein Gäste- oder Kinderzimmer umgewandelt? Übernachtet im Wohnzimmer regelmäßig jemand? Denn Räume, in denen regelmäßig geschlafen wird, sind als Schlafräume ebenfalls mit Rauchmeldern auszustatten. Funktioniert der Rauchmelder trotz neuer Batterie nicht mehr oder ist stark verschmutzt, muss dieser ausgetauscht werden. Nach 10 Jahren müssen sowohl Rauchmelder mit einer fest eingebauten 10-Jahres-Batterie als auch Rauchmelder mit austauschbarer Batterie ausgetauscht werden.

Online-Broschüre „Rauchmelder in Haus & Wohnung“ zum Download

„Rauchmelder retten Leben“ stellt Verbrauchern die neue Online-Broschüre „Rauchmelder in Haus & Wohnung“ auf der Aktionstag-Webseite zum kostenlosen Download bereit. Die Broschüre beinhaltet wertvolle Tipps zur Gesetzgebung, Installation und eine Anleitung zur richtigen Prüfung von Rauchmeldern. https://www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmeldertag/

Über „Rauchmelder retten Leben“

Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative „Rauchmelder retten Leben“. Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV), die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb), der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein. Geschäftsstelle des Forums ist die Agentur eobiont GmbH, die auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Den Rauchmeldertag gibt es seit 2006 in Deutschland immer an einem Freitag, dem 13., unter dem Motto: „Freitag der 13. könnte Ihr Glückstag sein“.