Mannheim: Unfallflucht im Luisenring; Sattelzugfahrer suchte das Weite; Zeugen dringend gesucht

Mannheim – Am führen Mittwochabend verursachte ein bislang unbekannter

Sattelzugfahrer mit seinem Gefährt einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend

weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu

kümmern.

Der Brummifahrer war kurz vor 19.30 Uhr auf der linken Spur im Luisenring

unterwegs und wollte nach links in die Sailerstraße abbiegen. Dabei holte er

offenbar zu weit aus und übersah eine 56-jährige VW-Fahrerin, die parallel,

rechts daneben, auf der rechten Spur fuhr. Dadurch streifte der Sattelzug das

Auto und hinterließ einen enormen Schaden. Bei dem Sattelzug handelt es sich um

ein weißes Fahrzeug mit einem weißen Aufbau und einer roten Aufschrift.

Möglicherweise war das Gespann mit einem ausländischen, eventuell polnischen

Kennzeichen versehen. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der

Verkehrspolizei Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222.

Mannheim-Oststadt: 37-jähriger Taschendieb festgenommen

Mannheim-Oststadt – Am Mittwochvormittag wurde im Stadtteil Oststadt ein

37-jähriger Taschendieb festgenommen. Der Mann hatte gegen 10 Uhr einem

84-jährigen Mann in der Straßenbahn der Linie 2 die Geldbörse entwendet. Er

hatte bei einer plötzlichen Bremsung der 84-Jährigen von hinten umarmt,

vorgeblich um einen Sturz zu verhindern. Hierbei hatte er seinem Opfer das

Geldmäppchen mit Bargeld und Bankkarte aus der Jacke gezogen.

Der 37-Jährige wurde später von Zeugen beobachtet, wie er in der Lameystraße

Seniorinnen ansprach und bat, Geld zu wechseln. Da den Zeugen dies verdächtig

vorkam, verständigten sie die Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife

versuchte der Mann davonzueilen und warf das zuvor entwendete Geldmäppchen unter

ein Auto.

Der Geschädigte konnte erst am Abend kontaktiert werden, sein Geldmäppchen samt

Inhalt konnte ihm wieder komplett ausgehändigt werden.

Der 37-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der

weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen werden. Gegen

ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, eine Person leicht verletzt.

Mannheim-Schwetzingerstadt – Eine verletzte Person, drei beschädigte

Fahrzeuge und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Mittwochnachmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt. Eine 43-jährige Frau fuhr

kurz vor 17 Uhr mit ihrem VW Touran aus einem Tankstellengelände auf die

Schlachthofstraße ein und übersah dabei eine 18-jährige VW-Golf-Fahrerin, die in

der Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße unterwegs war und stieß mit ihr

zusammen. Im weiteren Verlauf streifte der VW Touran einen am Fahrbahnrand

geparkten Skoda und beschädigte diesen ebenfalls. Zunächst schien keine der

Frauen verletzt zu sein, die 18-Jährige verspürte jedoch im Nachhinein stärker

werdende Schmerzen und begab sich noch am Abend ins Krankenhaus, wo sie

schließlich stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde.

Die beiden VW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.