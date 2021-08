Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlichen mit gestohlenem Fahrrad erwischt – Eigentümer gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend meldete ein Zeuge, dass

er gerade beobachtet habe, wie ein Jugendlicher im Bereich

Lärchenweg/Stahlbadstraße ein Fahrrad ins Gebüsch geworfen habe. Die alarmierten

Beamten des Polizeireviers Weinheim konnten das entsorgte Fahrrad sicherstellen

und bei einer Fahndung im Umkreis auch am Multzentrum einen 16-Jährigen einer

Personenkontrolle unterziehen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte.

Dieser behauptete zunächst, dass es sich bei dem ins Gebüsch geworfene Fahrrad

um sein eigenes gehandelt habe, gab aber im weiteren Gesprächsverlauf den

Diebstahl zu. Wo und wann er es gestohlen hatte, wollte er allerdings nicht

verraten.

Die Polizei sucht daher den oder die Eigentümer/in des blauen Mountainbikes der

Marke Speedstar (Foto anbei). Wer sein Bike wiedererkennt, meldet sich bitte

beim Polizeirevier Weinheim: Tel.: 06201 1003-0

Sinsheim: Schwerer Verkehrsunfall; Sperrung B 45 aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim – Die B 45 zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim, die wegen eines

schweren Verkehrsunfalls ab 12.30 Uhr voll gesperrt war, ist nach fast zwei

Stunden seit 14.15 Uhr wieder frei. Nach rund einer Stunde wurde bereits ein

Fahrstreifen freigegeben und der Verkehr konnte an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Heidelberger Verkehrspolizei ergaben, war

eine 75-jährige VW-Fahrerin von Zuzenhausen in Richtung Hoffenheim unterwegs,

als sie gegen 12.20 Uhr nach dem Ortseingang von Hoffenheim, in einer

Rechtskurve, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn geriet und

mit einem entgegenkommenden 22-Jährigen Lkw-Fahrer zusammenstieß.

Dadurch wurde die 75-Jährige kurzfristig in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte

jedoch von Ersthelfern schnell befreit werden. Sie wurde nach ihrer

notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik

gefahren. Der 22-jährige Fahrer des 18-Tonners blieb unverletzt.

Sowohl der totalbeschädigte VW als auch der nicht mehr farbereite Lkw wurden

abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000.- Euro.

Die Feuerwehren aus Hoffenheim und Sinsheim waren zur Bergung der Verletzten und

der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Laudenbach: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer; Rettungshubschrauber im Einsatz

Laudenbach – Schwere Verletzungen zog sich am späten Donnerstagvormittag

ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu.

Der Mann war gegen 11.30 Uhr im Kreisverkehr -Verbindung K 4229/B3- kurz nach

dem Ortsausgang in Richtung Heppenheim aus bislang unbekannten Gründen gestürzt.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in

eine Klinik geflogen wurde.

Die Rekontruktion des Unfallhergangs haben die Unfallermittler der Mannheimer

Verkehrspolizei übernommen.

Sinsheim-Hoffenheim: Schwerer Verkehrsunfall; B 45 zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim-Hoffenheim – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen

Zuzenhausen und Hoffenheim ist die B 45 seit 12.30 Uhr voll gesperrt.

Nach den ersten Erkenntnissen war gegen 12.20 Uhr ein Lkw mit einem Pkw frontal

zusammengestoßen. Eine Person im Auto wurde eingeklemmt. Der Verkehr wird

derzeit örtlich umgeleitet.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos durch Unbekannte beschädigt

Schriesheim – Auf dem Parkplatz vor dem Schriesheimer Rathaus zerkratzten

bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand acht Autos und

verursachten einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Am Dienstag meldeten

sich sieben Geschädigte beim Polizeiposten Schriesheim, die ihre Autos am Morgen

auf dem Parkplatz abstellten und am Nachmittag die Beschädigungen feststellten.

Am Mittwochvormittag bemerkte ein weiteres Opfer tiefe Kratzer im Lack seines

Autos. Weitere Opfer sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder

gar die Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim oder unter der Telefonnummer

0601/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Hund zeigt Symptome von Vergiftung

Neckargemünd – Am Dienstagmittag stellte ein Hundebesitzer bei seinem

Vierbeiner Symptome einer Vergiftung fest, nachdem er mit seinem Hund im Bereich

der Hollmuthstraße spazieren war. Ein Tierarzt bestätigte den Verdacht einer

Vergiftung des Tiers. Bei einer Absuche der Laufstrecke konnten die alarmierten

Beamten keine Auffälligkeiten feststellen. Da dennoch nicht ausgeschlossen

werden kann, dass der Hund im Bereich der Hollmuthstraße eine giftige Substanz

aufgenommen hat, werden Hundebesitzer dazu aufgerufen, hier besonders darauf zu

achten, was ihre Vierbeiner fressen.

A5 / Hardtwald-West: Mehrere Ampullen Dopingmittel aufgefunden

Sandhausen – Am Mittwoch gegen 21:45 Uhr konnten eine Polizeistreife bei

einer Fahrzeugkontrolle auf der Rastanlage Hardtwald-West vier Ampullen

Testosteron mit einer nicht geringen Menge Inhalt beschlagnahmen. Während der

Kontrolle waren die beiden 23-jährigen Fahrzeuginsassen äußerst nervös. Bei

einer Durchsuchung der beiden Personen sowie des BMWs fanden die Beamten bei

einem der 23-Jährigen zwei Ampullen des Dopingmittels sowie zwei weitere

Ampullen im Kofferraum des Autos. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen

beendet waren, durften die Beiden weiterfahren. Sie erwartet nun eine Anzeige

wegen des Verstoßes gegen das Antidopinggesetz.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt zwei Autos

Heddesheim – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten bislang

unbekannte Täter in der Johann-Philipp-Allmang-Straße sowie der Bismarckstraße

jeweils ein Auto und konnten unerkannt flüchten. An einem BMW wurden beide

Außenspiegel abgeschlagen, wodurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand.

An einem Opel beschädigten die Täter die Windschutzscheibe und verursachten

einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06203/41443 beim Polizeiposten Heddesheim oder unter der

Telefonnumer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt zwei

Autos

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen

in Sandhausen wurde eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein

67-jähriger Mann war kurz nach 9 Uhr mit seinem Mercedes in der Kopernikusstraße

unterwegs, bog zunächst rechts in die Wingertstraße ab und gleich darauf nach

links in die Albrecht-Dürer-Straße. Dabei übersah er die auf der Wingertstraße

entgegenkommende 85-Jährige auf ihrem Fahrrad und stieß mit ihr zusammen. Die

Seniorin stürzte über die Motorhaube des Mercedes auf die Fahrbahn und zog sich

schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen, Schürfwunden und Prellungen zu.

Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert.