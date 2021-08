Am Kiosk angerempelt und Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am 11.08.2021 gegen 13:15 Uhr stand eine 44-Jährige an einem Kiosk vor dem Klinikum Ludwigshafen in der Bremserstraße, als sie von einem hinter ihr stehenden Mann angerempelt wurde. Nachdem sie kurze Zeit später in ihren Rucksack sah, musste sie feststellen, dass ihr Handy gestohlen worden war.

Der unbekannte Mann war etwa 18-20 Jahre alt, circa 1,68-1,70 groß und schlank. Um die untere Kopfhälfte waren die Haare abrasiert, das Deckhaar von oben war etwas lockig darüber hängend. Er trug eine graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe und eine weiße Ballonseidenjacke mit Aufdruck auf den Ärmeln.

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Schillerschule

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 05.08.2021 gegen 18:00 Uhr und dem 11.08.2021 gegen 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Gebäude der Schillerschule in der Rheingönheimer Straße ein. Im Keller benutzten sie die Feuerlöscher und beschädigten die Computer. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

81-Jähriger von Auto erfasst

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 11.08.2021 gegen 10:20 Uhr stand ein 81-Jähriger kurz nach der Einmündung zur Martha-Saalfeld-Straße auf dem Gehweg am rechten Fahrbahnrand. Zur gleichen Zeit fuhr ein 79-Jähriger mit dem Auto auf der K11 in Richtung Speyerer Straße.

Als der 81-Jährige die Fahrbahn betrat, konnte der 79-Jährige nicht mehr bremsen und erfasste den 81-Jährigen mit seinem Auto. Der 81-Jährige stürzte und verletzte sich.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 10.08.2021, gegen 21:00 Uhr und dem 11.08.2021, gegen 21:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum in der Schanzstraße ein. Sie stahlen einen Laptop und einen Lautsprecher.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Glastür beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Am 11.08.2021 zwischen 15:30-17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Hauseingangstür aus Glas eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße, so das ein Loch entstand und Teile der Glasscheibe ins Hausinnere fielen.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am 11.08.2021 zwischen 11:30-12:30 Uhr stahlen unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Simson, das mit einer Plane abgedeckt am Straßenrand in der Weißenburger Straße stand.

Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass ein Nachbar gegen 12:00 Uhr beobachtet hatte, dass ein unbekannter Mann mit einem schwarzen Mercedes mit Anhänger am Straßenrand stand und den abgedeckten Roller auf dem Anhänger fest machte.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 m groß, hatte eine normale Statur und war blond (eventuell mit Glatze).

Wer Hinweise auf den Mann oder den Roller geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Versuchter Autoaufbruch

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 10.08.2021 gegen 19:00 Uhr und dem 11.08.2021 gegen 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Schloss der Fahrertür eines Mercedes Benz aufzubohren, der in der Berliner Straße stand. Sie schafften es jedoch nicht, in das Auto zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrradfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 11.08.2021 gegen 07:00 Uhr, fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto auf der Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem parallel verlaufenden Radweg neben der Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung.

Beim rechts Einbiegen auf ein Tankstellengelände querte die 35-Jährige den Radweg und fuhr den 45-Jährigen an. Dieser stürzte und verletzte sich.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht.