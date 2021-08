Polizei findet Hinweise auf Betäubungsmittel bei Jugendlichen

Schifferstadt (ots) – Eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt ist an den Bleichwiesen am späten Mittwochabend gegen 23:40 Uhr auf eine vierköpfige Personengruppe im Alter zwischen 16-18 Jahren aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten hinter einem Baum eine größere Menge Bargeld.

Ein 18-Jähriger gab an, dass das sein Geld sei. Er hätte es von der Bank abgehoben. Bei ihm haben die Beamten dann allerdings eine Plastiktüte gefunden, die nach Cannabis roch. Betäubungsmittel wurden aber keine aufgefunden. Die Polizei ermitteln dennoch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Geschwindigkeitskontrolle

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 11.08.2021 in der Zeit von 20.30-21.30 Uhr, führten Streifenteams der hiesigen Inspektion in der Frankenthaler Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei wurden 63 Fahrzeuge gemessen, wobei 9 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Bei erlaubten 30 km/h war der höchst gemessene Wert 56 km/h. Des Weiteren wurden 3 Fahrradfahrer wegen fehlender Beleuchtung und ein Pkw-Fahrer verwarnt, weil er nicht angegurtet war.