Mit Schlangenlinien über die Landstraße – Alkoholtest ergibt 2,7 Promille

Groß-Gerau/Trebur (ots) – Eine 40-jährige Frau muss sich nach ihrer Festnahme am Mittwochnachmittag 11.08.21 in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Gegen 15 Uhr verständigte eine Zeugin per Telefon die Polizei und meldete ein Fahrzeug auf der Landesstraße 3040, das mit Schlangenlinien unterwegs war.

Mehrfach geriet das Auto laut Beobachtungen auf die Gegenfahrbahn. Nur durch das Ausweichen anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Fahrzeugführerin stoppte schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße und konnte durch eine alarmierte Streife im Laden angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die 40-Jährige wurde festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht.

Hier leiteten die Beamten ein Verfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein.

Darmstadt

Auf Handtasche und Handy abgesehen – 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls einer Handtasche und Mobiltelefons, wird sich ein 25-jähriger Tatverdächtiger in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Mitarbeiterinnen einer Arztpraxis in der Landgraf-Georg-Straße alarmierten am Mittwochmittag 11.8.2021 gegen 12.40 Uhr, die Polizei und meldeten einen flüchtigen Mann, der es unter anderem auf die Handtaschen der Patientinnen abgesehen hatte.

Umgehend begab sich eine Streife zum Einsatzort und konnte den beschriebenen Mann im Nahbereich festnehmen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen rausstellte, soll der Tatverdächtige durch das offene Fenster der Arztpraxis gegriffen haben und hieraus Gegenstände entwendet haben.

Die Ordnungshüter konnten bei dem Festgenommenen eine Handtasche und ein Mobiltelefon auffinden und sicherstellen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, begab sich der 25-Jährige aufgrund seines gesundheitlichen Wohlbefindens in ein umliegendes Krankenhaus.

Fahrradfahrerin durch Alleinunfall schwerst verletzt

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Dienstag 10.08.2021 gegen 16:30 Uhr geriet eine 69-jährige Fahrradfahrerin in der Bismarckstraße, mit einem Reifen ihres Fahrrades in die dort eingelassenen Straßenbahnschienen. Hierdurch stürzte die Dame und wurde schwerst verletzt, so dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden musste. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dieburger Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen verschafften sich am Mittwoch 11.8.2021 im Tatzeitraum zwischen 15-19:30 Uhr unter Einwirkung von Gewalt über eine Terrassentür Zutritt in eine Wohnung. Neben Kleidung entwendeten sie unter anderem Bargeld.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vereinzelte Verstöße bei Fernbuskontrollen festgestellt

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 11.08.2021 fanden zwischen 11-18:45 Uhr Kontrollen der im Bereich des Darmstädter Hauptbahnhofes anreisenden Fernbusse statt. Die Zielrichtung des Einsatzes war unter anderem die Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität.

Federführend waren Beamte des 2. Polizeireviers Darmstadt, die von Zivilfahndern, Kräften der Bereitschaftspolizei und einem Hundeführer der JVA Weiterstadt mit zwei Drogenspürhunden unterstützt wurden. Außerdem überprüften Spezialisten die eingesammelten Ausweisdokumente auf ihre Echtheit. In vereinzelten Fällen durchleuchteten die Einsatzkräfte Gepäckstücke mit einem mobilen Röntgengerät.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter drei Busse und einen Pkw und überprüften 87 Personen. Erfreulicherweise mussten nur einzelne Beanstandungen gemacht werden. Bei einem Fahrgast entdeckten die Polizisten ein verbotenes Einhandmesser und stellten es sicher. Zudem wurden in zwei Fällen Kleinstmengen von Rauschgift beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Darmstadt-Dieburg

Baustelle im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Die Werkzeuge und Maschinen einer Baustelle in der Straße “Im Rödling” rückten im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (10.8.) und Mittwochmorgen (12.8.) in das Visier Krimineller. Die Baustelle befindet sich in der Nähe eines dortigen Großhandels. Die Unbekannten hatten es unter anderem auf Baggerschaufeln und einen Presslufthammer abgesehen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Kriminellen aufgrund des Gewichts ihrer Beute ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Insgesamt wird der Schaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Wem in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 aufzunehmen.

Kreis Bergstraße

56-jähriger Motorradfahrer in Klinik verstorben

Lindenfels (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall am 25. Juli 2021 auf der Bundesstraße 47, kurz vor dem Ortsteil Kolmbach, ist der 56-jährige Motorradfahrer am Mittwochabend 11.08.2021 in einer Klinik aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben.

Geschwindigkeitsmessungen – Jeder zweite Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Bürstadt/B47 (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen haben im Laufe des Mittwochs (11.08.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 47 im Bereich von Bürstadt durchgeführt.

Jeder zweite Verkehrsteilnehmer war bei der Messung der Polizeikräfte zwischen 9-14 Uhr zu schnell unterwegs. Die Messstelle befand sich am Ende der dortigen Ausbaustrecke, an der sich die Fahrspur verjüngt und auf die “alte B47” schwenkt. Erlaubt ist in diesem Streckenabschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Von insgesamt rund 1.900 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 1.000 Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit einer Anzeige müssen 405 Fahrer rechnen, da sie abzüglich Toleranz mehr als 21 km/h zu schnell waren. Auf 47 Ertappte mit mindestens 111 km/h auf dem Tacho kommt zudem ein Fahrverbot zu.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der 155 km/h statt der erlaubten 70 km/h fuhr. Auf ihn kommt ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate ohne Führerschein zu.

Auch Lastwagen standen bei dem Einsatz im Fokus der Polizei. Für sie gilt in dem Streckenbereich eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Insgesamt 162 waren zu schnell, davon müssen 76 Brummifahrer auch mit Punkten und einem Bußgeld rechnen.

Odenwaldkreis

Brand zweier Gartenhütten – Ausgelöst durch Holzofen?

Erbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./12.08.) um kurz nach 01:00 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle und der Polizei einen Brand an der Mümmling beim Bahndamm. Die ca. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Erbach und aus den Ortsteilen konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Zwei Gartenhütten sind abgebrannt.

Dort gelagerte Gasflaschen sind während des Brandes explodiert. Die Bahnstrecke Eberbach-Erbach musste während der Löscharbeiten für ca. eine Stunde gesperrt werden. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten durch Rauchgas, bzw. einen herabfallenden Ast, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Inhaber der Gartenlaube in der Brand begann, vermuten einen Holzofen als brandursächlich. Die weiteren Ermittlungen dazu erfolgen im Nachgang durch unsere Brandermittler. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Erbach unter 06062-9530.

