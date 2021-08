Osthofen – 10 Jähriger bei Anstoß mit PKW verletzt

Osthofen – Ein Autofahrer streifte gestern im Vorbeifahren einen Jungen im

Stärkmühlweg, wodurch dieser verletzt wurde. Der 10-Jährige war gegen 13 Uhr auf

seinem Tretroller auf der Fahrbahn unterwegs, als ihm ein 25-Jähriger mit seinem

Auto entgegenkam. Aufgrund geparkter Fahrzeuge, scherte der Autofahrer nach

links aus und übersah den Jungen im Begegnungsverkehr. Mit dem linken

Außenspiegel streifte er den linken Arm des Kindes und verletzte ihn am

Ellenbogen. Am PKW fiel das Spiegelglas heraus. Der Junge wurde vorsorglich zur

Untersuchung ins Klinikum Worms gebracht.

Hund verletzt seine Halterin und seinen Halter durch Bisse

Alzey, Ostdeutsche Straße – Am Abend des 11.08.2021, kurz nach 22:30 Uhr, ist ein Paar (28, w. und 34, m.) mit seinem Hund in der Ostdeutschen Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache greift der Hund seine Halter an und verletzt beide durch Bisse schwer. Bei Eintreffen der Polizei wurde zunächst nur die schwerverletzte Frau angetroffen. Der ebenfalls verletzte Mann hatte unter Zurücklassen des Hundes die Örtlichkeit verlassen und konnte in der Wohnung angetroffen werden. Beide Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Hund, bei dem es sich um eine amerikanische Bulldogge handelt, wurde in Obhut des Ordnungsamtes der Stadt Alzey gegeben. Die Polizei bittet Zeugen, die zum Geschehensablauf Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Alzey, Tel-Nr. 06731/911-0, oder per E-Mail pialzey@polizei.rlp.de zu melden.