Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) – Aufmerksamen Zeugen ist es zu

verdanken, dass eine Unfallflucht in Enkenbach-Alsenborn am Mittwoch geklärt

werden konnte. Gleich mehrere Beobachter hatten gesehen, wie ein

Transportfahrzeug in der Straße „Am Mühlberg“ bei einem Wendemanöver gegen das

geschlossene Zufahrtstor eines Anwesens stieß und es dabei beschädigte.

Während der Transporterfahrer seine Fahrt fortsetzte, informierten die Zeugen

die betroffene Anwohnerin. Die Frau machte sich gleich auf die Suche nach dem

Verantwortlichen und konnte ihn in der Nähe zur Rede stellen.

Die Personalien des Mannes wurden notiert und der Polizei gemeldet. Später

meldete sich der Chef des Unfallverursachers und sicherte zu, den Schaden zu

regulieren. Auf den Fahrer kommt trotzdem eine Anzeige wegen Unfallflucht zu.

|cri

32-Jährige beschäftigt die Polizei

Kaiserslautern – Eine 32-jährige Frau hat am Mittwoch die Polizei

beschäftigt. Sie tauchte im Laufe des Tages an verschiedenen

Polizeidienststellen auf und erzählte wirre Geschichten. Polizeilich relevant

wurde es allerdings, als sie sich am späten Vormittag auch an der

Einlasskontrolle einer amerikanischen Liegenschaft meldete und auf das Gelände

wollte.

Den Mitarbeitern fiel auf, dass die Autofahrerin drogentypisches Verhalten an

den Tag legte. Deshalb wurde die deutsche Polizei hinzugezogen, um die

Verkehrstüchtigkeit der Frau zu überprüfen. Auf ihr Verhalten angesprochen, gab

die 32-Jährige an, am Wochenende „weißes Pulver“ eingenommen zu haben. Ein

erster Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die

Stoffgruppe Kokain.

Die Frau musste deshalb ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel vorläufig

abgeben, außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die 32-Jährige muss mit

einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. |cri

Wer hat den schwarzen BMW gesehen?

Kaiserslautern – Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen BMW, der am

Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr durch die Altenwoogstraße/Mannheimer Straße

gefahren ist. Der Unbekannte soll einem VW Golf die Vorfahrt genommen und

dadurch einen Unfall ausgelöst haben.

Der 21-jährige Golf-Fahrer gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er mit seinem

Pkw auf dem linken Fahrstreifen der Altenwoogstraße in Richtung

Donnersbergstraße fuhr, als ihm an der Einmündung zur Mannheimer Straße der BMW

die Vorfahrt nahm und auf seine Fahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu

vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen. Dabei prallte der 21-Jährige mit

seinem VW Golf mit beiden Rädern auf der Beifahrerseite gegen den Bordstein.

Dadurch wurden die Reifen und Felgen beschädigt.

Zu einer Berührung mit dem BMW kam es nicht. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt,

ohne anzuhalten, fort. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um

einen schwarzen Pkw mit KL-Kennzeichen gehandelt hat, möglicherweise ein Coupé.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2150. |cri

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern – Reichlich Alkohol hatte ein Fahrradfahrer „intus“, den

die Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf dem Hildegardring kontrollierte. Als

die Beamten den 58-Jährigen gegen 1:50 Uhr stoppten, schlug ihnen sofort die

starke Alkoholfahne des Mannes entgegen. Darauf angesprochen, gab er an, das

letzte Bier erst vor ein paar Minuten getrunken zu haben. Ein Atemtest zeigte

einen Pegel von 1,431 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der

58-Jährige zeigte sich einsichtig und schob sein Fahrrad nach Hause. |elz

Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern – Wegen Nötigung hat ein 57-jähriger Mann aus dem

Stadtgebiet eine Autofahrerin angezeigt. Nach Angaben des 57-Jährigen war er am

Mittwochabend auf der Spittelstraße mit der unbekannten Fahrerin „aneinander

geraten“. Gegen 22:15 Uhr war der Mann auf seinem E-Scooter von der

Fruchthallstraße in die Spittelstraße unterwegs. Bereits in der Fruchthallstraße

hupte die Pkw-Fahrerin den Mann an, beleidigte ihn und fuhr ihm bis in Höhe des

Hotels in der Spittelstraße hinterher. Dort fuhr der der Mann auf dem

Fahrradweg. Die Autofahrerin fuhr neben ihn und zog den Opel Zafira in Richtung

Fahrradweg, so dass der 57-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Nötigung

aufgenommen und sucht Zeugen, die das Manöver beobachtet haben. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150

gern entgegen. |elz

Betrunken hinterm Steuer

Kaiserslautern – Eine Streife wurde am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr auf

einen Parkplatz am Opelkreisel gerufen, da es dort zwischen einem Ehepaar zu

Streitigkeiten gekommen sei. Vor Ort gab der Mann zunächst an, seiner Frau bei

einem Einkauf zur Hilfe gekommen zu sein. Daher sei er zu der Örtlichkeit

gefahren. Die Ehefrau gab an, dass ihr Mann vermutlich alkoholisiert einen Pkw

geführt hat. Durch die eingesetzten Beamten konnten ebenfalls deutlicher

Atemalkoholgeruch bei dem 44-Jährigen festgestellt werden. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille. Daraufhin

stritt er entgegen seiner vorherigen Angaben ab, den Pkw nach Kaiserslautern

gefahren zu haben. Auf Nachfrage, wie er und sein Auto an die Einsatzörtlichkeit

gekommen sind, konnte er keine plausible Erklärung liefern. Der Mann musste für

eine Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen. Sein Führerschein und sein

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |elz

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kreis Kaiserslautern – Am Mittwochnachmittag ist es auf der Landstraße 356

von Weilerbach nach Mackenbach zu einem Unfall mit einer Radfahrerin gekommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Autofahrer aus Richtung Weilerbach

und fuhr in Richtung der Auffahrt zur Landstraße 367, als die Frau mit ihrem

Fahrrad aus dem Feldweg kam und die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer

versuchte noch auszuweichen, touchierte die Radfahrerin aber noch. Sie prallte

mit ihrem Rad gegen die Seite des Pkw und stürzte. Glück im Unglück: Die Frau

zog sich nur Schürfwunden an Armen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Pkw und am Fahrrad. |elz

Was im Auto liegt, ist für Diebe interessant

Kaiserslautern – Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am

Mittwoch gemeldet worden. Betroffen waren Autos, die in der Max-Planckstraße und

„Am Blutacker“ abgestellt waren. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen in der Nacht

vom 10. auf den 11. August, zwischen 18 und 7.30 Uhr.

Den meisten Schaden richteten die Diebe in der Max-Planck-Straße an. Hier hatten

sie in einem abgestellten Ford Focus zwei Sachen entdeckt, die sie dazu

animierten, den Pkw aufzubrechen: eine Lederjacke und Münzgeld. Um an die

begehrte Beute heranzukommen, hebelten die Unbekannten eine Seitenscheibe des

Wagens auf.

In der Straße „Am Blutacker“ suchten sich die Täter einen BMW X1 aus. Darin

sahen sie einen abgelegten Rucksack, der ihr Interesse weckte. Wie der Wagen

geöffnet wurde, ist bislang unklar. Am frühen Mittwochmorgen stellte der

Besitzer aber fest, dass der Rucksack gestohlen wurde. In der Tasche befanden

sich allerdings lediglich Kosmetikartikel.

Zeugen, die zu einem der beiden Fälle Hinweise auf mögliche Täter geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri