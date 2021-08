Terrassentür hält Einbrechern stand,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Grenzstraße, 09.08.2021 bis 11.08.2021

(pa)In den vergangenen Tagen kam es im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in der Grenzstraße. Unbemerkt begaben sich die Täter dort auf die Terrasse eines Wohnhauses, um anschließend die Terrassentür aufzuhebeln. Da die verbaute Tür den Hebelversuchen der Einbrecher standhielt, mussten diese unverrichteter Dinge wieder abziehen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Kriminalpolizei Bad Homburg in Verbindung zu setzen. Wenn auch Sie es Einbrechern möglichst schwer machen wollen, steht Ihnen Frau Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Bad Homburg gerne zur Verfügung. Kostenfrei und unverbindlich können Sie sich von ihr in Sachen Einbruchschutz beraten lassen – ob für die eigene Immobilie oder als Mieterin oder Mieter. Erreichen können Sie Frau Meier telefonisch unter der Rufnummer (06172) 120 – 250.

Räderdiebe suchen Autohaus heim,

Neu-Anspach, Anspach, Robert-Bosch-Straße, Nacht zum 12.08.2021

(pa)In der Nacht zum Donnerstag waren auf dem Gelände eines Neu-Anspacher Autohauses Räderdiebe am Werk. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Nacht das in der Robert-Bosch-Straße befindliche Firmengelände betreten und an drei SUV des Herstellers Volvo die Räder abmontiert. Der Wert der gestohlenen Leichtmetallfelgen samt Reifen wird insgesamt auf 6.500 Euro geschätzt. An den Fahrzeugen selbst entstand zudem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Jugendliche bei Auffahrunfall verletzt, Königstein im Taunus, Sodener Straße, 11.08.2021, gg. 18.15 Uhr

(pa)Am frühen Mittwochabend ereignete sich in Königstein ein Auffahrunfall, in dessen Folge eine 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer die Sodener Straße in Richtung Kreisverkehr kommend stadtauswärts. Als der 26-jährige Fahrer eines vorausfahrenden Volkswagens verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der 55-Jährige das Bremsen seines Vordermannes zu spät, sodass er dem Fahrzeug auffuhr. Dabei erlitt eine im Pkw des 26-Jährigen mitfahrende 16-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche in eine Klinik. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.600 Euro.

Autofahrer wendet und erfasst Radfahrer, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 12.08.2021, gg. 12.10 Uhr

(pa)Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Donnerstagmittag in Bad Homburg wurde ein 48-Jähriger verletzt. Ein 56-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 12.10 Uhr den Gluckensteinweg aus Richtung Stierstädter Straße kommend in Fahrtrichtung Hofheimer Straße, als er sich dazu entschloss, zu wenden, um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Bei seinem Wendemanöver übersah der Autofahrer einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der Wagen des 56-Jährigen erfasste den 48-jährigen Radler mit der Front, wobei sich dieser leichte Verletzungen zuzog, die durch den Rettungsdienst erstversorgt wurden.