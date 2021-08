Minderjährige Unfallverursacherin erwartet mehrere Strafverfahren, Villmar-Weyer, Niedermühle, Mittwoch, 11.08.2021, 21:30 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend verursachte eine 16-Jährige auf einem Parkplatz in der Straße „Niedermühle“ in Weyer einen Verkehrsunfall und muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Heranwachsende mit einem Peugeot auf dem Parkplatz eines Sportvereins umher und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Eingangstor des Geländes zusammen. Die herbeigeeilte Polizei stellte daraufhin fest, dass die 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkohol- und Drogenkonsum, sodass dies eine Blutentnahme zur Folge hatte. Gegen die Heranwachsende wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Pkw musste im Anschluss abgeschleppt werden. Am Fahrzeug sowie dem Eingangstor entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Fahrzeug verunfallt auf Grundstück, Villmar-Aumenau, Lahnstraße, Mittwoch, 11.08.2021, 10:45 Uhr

(fh) Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Lahnstraße in Aumenau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich die verantwortliche Fahrerin schwer verletzte und ihr Fahrzeug eine Spur der Verwüstung hinterließ. Gegen 10:45 Uhr befuhr die 82-jährige Fahrerin eines Fiat die Amanastraße aus Richtung Seelbach in Richtung Lahnstraße. Im Bereich einer Rechtskurve, bei der die Amanastraße in die Lahnstraße übergeht, fuhr die Dame mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus, durchbrach mehrere bauliche Hindernisse und kam erst an einer Hauswand des dortigen Anwesens zum Stehen. Die 82-Jährige verletzte sich beim Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus nach Limburg gebracht. Im Rahmen des Unfalls wurden zwei Abflussrohre, die an der Außenfassade des Hauses angebracht waren, mehrere Verkehrsschilder, ein Stromkasten und ein Zaun beschädigt. Der Fiat der Dame musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Einbruchsprävention in Limburg findet großen Anklang

Limburg, Neumarkt, Mittwoch, 11.08.2021

(fh)Gestern fand auf dem Neumarkt in Limburg die bereits angekündigte Präventionsveranstaltung rund um das Thema „Schutz vor Einbrüchen“ im Rahmen der WED-Sommerkampagne statt. Unter der Leitung von Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst und Herrn Sascha Hippler wurde die Bevölkerung beraten und aufgeklärt. Rund 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten das Angebot und besuchten den Informationsstand. Hierbei stand ihnen das fachkundige Duo der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Rede und Antwort. Einige nutzen die Möglichkeit und vereinbarten mit Mariana Wüst direkt einen Termin für eine sicherungstechnische Beratung der eigenen vier Wände. Auch die Themen Einstellungsberatung und Betrugsdelikte konnten erfolgreich vermittelt werden. Die Polizei bedankt sich für das rege Interesse.