Walldorf: Das Walldorfer Zeltspektakel 2021 vom 30. August bis 12. September

Walldorf – Der Sommer läuft auf Hochtouren und die Vorfreude auf das diesjährige Zeltspektakel steigt zusehends. Denn man darf gespannt sein auf die vielen großartigen Programmpunkte des diesjährigen Walldorfer Zeltspektakels, welches vom 30. August bis 12. September 2021 als „Zeltspektakel light“ daherkommt.

„light“ steht für Verträglichkeit und Wohlbefinden auch in diesen Zeiten. Etwas andere Wege und ein angepasstes gastronomisches Konzept – und vor allem die bekannte und tolle Atmosphäre in und um das Zirkuszelt auf der Waldlichtung bei der Grillhütte am Tierpark Walldorf.

Für die allermeisten Menschen aus Walldorf und Umgebung ist das Zeltspektakel das absolute Sommer-Highlight. Wer hier nicht dabei war, hat ganz klar etwas Großartiges verpasst. Also: unbedingt Tickets sichern!

Zwölf Kabarett-, Comedy- und a Capella-Veranstaltungen sind das Herzstück im gemütlich-familiären Ambiente des Zeltspektakels:

Und das Zeltspektakel ist mitnichten ziellos. Im Gegenteil – am 30. August heißt es Auf die Plätze, fertig „Ziel:los!“, denn so heißt das neue Programm von MAYBEBOP. Gleich an zwei Tagen präsentieren die Musiker die Vielfältigkeit ihrer Stimmen, bevor es mit Stefan Waghubinger persönlich wird. „Ich sag´s jetzt nur zu Ihnen“ so der Titel seines Programmes.

Das Ziel von Beckmann-Griess ist eindeutig der „QuaRtensprung“. Mit der Vorpremiere ihres neuen Programms gastieren die beiden Musikkabarettisten in Walldorf.

Ein zustimmendes und eindeutiges JA erhält Nektarios Vlachopoulos für sein Programm „Ein ganz klares Jein“. Ob Simon Pearce jedoch auch in Walldorf „Allein unter Schwarzen“ sein wird, erweist sich beim diesjährigen Zeltspektakel, wenn er seine Gäste ins Leben eines Deutsch-Nigerianers ins tiefste Bayern mitnimmt.

In Sachen „Ehe“ ist der Kabarettist Stephan Bauer ein wahrer Experte und punktet mit seiner Expertise unter dem Titel „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon.“ Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend. Und dann – ja dann wird es ein bisschen nostalgisch. Denn: Hans Joachim Heist – auch als Gernot Hassknecht bekannt – präsentiert sich in seiner überragenden, ihm auf den Leib geschnittenen Rolle, die ihn seit seinem Studium des Schauspiels begleitet, mit seinem einzigartigen großen Heinz Erhardt-Abend „Noch´n Gedicht“ und das gleich an zwei Abenden zu Beginn der zweiten Zeltspektakelwoche.

Was Musik mit Gemüse und Holz gemeinsam hat, ist bei „Gemischtes Doppel – Wild & Grün!“ mit den „Zucchini Sistaz“ & „Wildes Holz“ zu erleben. Der Wolf kommt! Der Wolf kommt! bzw. korrekt gegendert: Die Wölfin Kathi Wolf kommt mit ihrem Programm „Psychoparty – Psychisch korrekt. Politisch defekt“. Tina Häussermann und Fabian Schläper sind seit 13 Jahren nicht mehr allein. Als „ZU ZWEIT“ gastieren die beiden mit ihrem Jubiläumsprogramm „DIE WILDE 13“ beim Zeltspektakel.

Der letzte Vorhang für das diesjährige Zeltspektakel „light“ fällt im Zirkuszelt jedoch erst nachdem der wunderbare bissige Kabarettist Wolfgang Trepper seine Sicht der Dinge zum Besten gegeben hat – und erst dann heißt es wieder 50 Wochen warten, bis das nächste Zeltspektakel nach Walldorf kommt.

Das Gesamtprogramm des diesjährigen „Zeltspektakel light“ ist unter www.zeltspektakel.info zu finden.